Российский футбольный арбитр Сергей Карасев — о Евро-2020, жизни в Турции, гонораре и отказе вставать на колено
Большое интервью о дружбе с чемпионами Европы, месяце жизни в Стамбуле и отказе вставать на колено.
Большое интервью о дружбе с чемпионами Европы, месяце жизни в Стамбуле и отказе вставать на колено.
Сергей Карасёв — главный герой Евро-2020 из России. Вместе с бригадой из Игоря Демешко и Максима Гаврилина дошёл до полуфинала и принял участие в шести матчах чемпионата, где успешно пользовался VAR, улыбался футболистам и чётко отрабатывал спорные моменты.
Мы уже рассказывали, что Карасёв уважает тяжёлую музыку, знает советские комедии наизусть, репетирует в бане и полгода назад выступил на
— Вы провели в Европе почти месяц. Каким было возвращение?
— Невероятно соскучился по жене, детям и первым делом поехал к ним на дачу — очень уж хотелось их обнять. С ними также живёт наша бабушка, моя тёща — она пенсионерка и помогает жене с детьми, когда я в отъезде. А так приехал в девять вечера, как раз перед началом второго полуфинала.
— Смотрели все вместе?
— Краем глаза. Пока ужинали, чуточку посматривали, но за ходом игры не следили.
— Во время командировок общаетесь с семьёй по видеосвязи?
— Каждый день! Однажды, когда моему среднему ребёнку не исполнилось двух лет, я уехал в долгую командировку, и, когда вернулся, — сын меня не узнал. Звучит смешно, но весёлого в этом мало. Жена перед Евро шутила: «Вернёшься — и ребёнок снова тебя не узнает». Поэтому мы постоянно созванивались, — пускай на пять минут, но дочка, которой всего годик, видела папу, радовалась и жестикулировала.
— Как жена оценила ваша работу на Евро?
— Всё отлично, очень довольна. Говорила: «Супер, молодец, для нас ты — звезда». Она вообще специалист в вопросах судейства: знает всех арбитров, смотрит матчи, на которых я работаю. При этом один судья рассказывал, что лет 20 назад после очередной игры его начали мочить на разборе полётов, и, выходя из зала, он сказал: «Вы можете думать, что угодно, но для жены я — лучший судья». Для семьи мы всегда лучшие.
— Какие сувениры вы привезли семье с Евро?
— Честно сказать, никаких, потому что и привозить нечего. Было очень много ранних перелётов и переездов, времени на магазины не оставалось, а покупать ненужное и на ходу я не стал. Только в Риме неожиданно наткнулся на официальный магазин «Ювентуса» и купил семилетнему сыну форму Криштиану Роналду — он ему очень нравится.
— Форма, в которой вы судили на Евро, осталась на память? Или её нужно сдать обратно?
— Форма дома. Каждому арбитру УЕФА выдал специальный набор с лейблами на рукаве и приклеенной к футболке эмблемой. Раньше перед началом сезона нам такие нашивки присылали отдельно, и
— Не понимаю, почему не сделать так, чтобы все нашивки были заранее прикреплены к форме?
— Объясняю. Один производитель делает форму для ФИФА, другой — для УЕФА. Получается, разные матчи мы должны судить в разных формах. Но форм на каждый матч каждого турнира не хватит, а логотипов дают всего три штуки на сезон. На матчи РПЛ международные арбитры (например, наша бригада) выходят с эмблемой ФИФА. Плюс обновление: год назад УЕФА решил ввести свои эмблемы для арбитров, и теперь судьи, работающие на матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы, должны менять эмблему ФИФА на УЕФА.
— Вы эмблему пришиваете?
— Я использую двусторонний скотч, но порой эмблема отваливалась, так что с прошлого года я дополнительно прикалываю её сверху булавочкой. Чтобы не отвалилась даже в сильный дождь.
— Расскажите про вашу судейскую бригаду. Кто в неё входит, как живут?
— Игорь Демешко из Химок и Максим Гаврилин из Владимира. Игорь — самый старший среди нас, но при этом самый молодо выглядящий. Ко мне в Европе часто подходят и говорят: «Классно, что у тебя такой молодой ассистент, ещё много куда с тобой сгоняет». И когда они узнают, что этот человек 1978 года рождения, то выпадают.
— Что вас объединяет? Музыка, кино?
— Просто все хорошие, добрые люди. Тяжёлую музыку, которая нравится мне, ребята на постоянной основе не слушают, но мою
— Видитесь вне работы?
— Скажу больше, с Игорем мы вообще соседи, живём в 15 минутах друг от друга на севере Москвы, пешком ходим в гости, а перед началом сезона вместе тренируемся в Химках, набираем физическую форму. Максим живёт во Владимире, тоже недалеко, и, когда мы отправляемся в командировки, Максим перед вылетом приезжает в Москву и ночует у Игоря.
— Перед играми подбадриваете друг друга? Встаёте в круг, как футболисты, и кричите «Мы всё можем»?
— Нет, такого нет. Судьи во время матча должны сохранять спокойствие. Мы и так внутри настолько накалены, что иногда лучше разрядить обстановку.
— Вас называют боссом?
— Нет! Общаемся по именам и иногда неформально: Серёга, Геннадич, Игорь Андреевич.
— Игроки в футбольной раздевалке могут стащить вещи,
— Ой, нет, судьи — немного другие. С одной стороны, мы такие же веселые ребята. Но с другой — прекрасно понимаем, что на работе захлёстываться эмоциями не стоит. В большом коллективе это производит эффект тимбилдинга: вместе посмеяться,
— Как вы попали на Евро?
— 21 апреля мы судили кубковый матч «Локомотив» — ЦСКА. На время игры я, как всегда, отключил телефон. И когда после неё вышел на связь, то увидел огромное количество сообщений с поздравлениями. Открываем новости — поверить не можем. Перед прошлым Евро я узнал о назначении за полгода, здесь — за два месяца.
— Правда, что вы могли не поехать на Евро, потому что сезон в РПЛ был средним?
— Сезон РПЛ был хорошим. Мы качественно отсудили много матчей, включая те, которые я всегда мечтал судить.
— Это какие?
— Матчи
— Что говорил ваш товарищ и босс европейских судей Роберто Розетти перед назначением на Евро? Были напутствия?
— Нет, я сразу уехал на сборы в Женеву — сдавать нормативы в
— Все сдали нормативы? Или были те, кто провалился и не поехал на турнир?
— Такое невозможно представить — настолько все атлеты и профессионалы. Я вообще удивляюсь тому, как они это делают в 45−48 лет.
— У судей есть собственный чат?
— В УЕФА чаты создают только на турнирах. В России есть отдельные чаты судей РПЛ, арбитров VAR и ассистентов.
— В такие чаты могут прислать смешные картинки?
— Всё стерильно и только для важной информации: чаты рабочие, и мы просим их не засорять. Мне самому не нравится, когда в беседе по 50−60 человек, и, если каждый начнёт прикалываться, нельзя будет найти нужную информацию. Мы пишем только по делу — тем более в чате РПЛ есть глава судей Виктор Кашшаи, он тоже может туда написать.
— Как вы изучали команды, которые будете судить на Евро?
— Для этого в судейском штабе УЕФА работают два
— В РПЛ такого нет?
— К сожалению, пока нет.
— Во время Евро все судьи базировались в Стамбуле. У вас было
— Да, это был закрытый отель в районе Бешикташ, в 30 минутах езды от аэропорта. Там мы жили, питались, тренировались, ходили на массаж и к физиотерапевтам — в общем, готовились к матчам. Наша бригада провела там три недели, потом четыре дня в Лондоне — и домой.
— Распишите ваш стамбульский график. Что делали? Были ли выходные?
— Отсудил матч. На следующий день летишь в Стамбул. Приезжаешь — и практически сразу должен отправиться на индивидуальную восстановительную тренировку. Всё чётко расписано для каждой группы судей. Затем — день отдыха. После — подготовка к следующей игре, тренировки на поле возле отеля, массажи.
— Что делали в выходной?
— Отдых — нечастая роскошь. У нас было три игры, а значит, только три выходных (у резервных такого нет). Так что я лежал в номере, смотрел по
— Судья может за
— Конечно, мне хотелось, чтобы сборная России достойно себя показала, но других пристрастий, по крайней мере у меня, не было. Футбол смотрел с профессиональной точки зрения.
— Футболисты во время Евро находились в «пузырях». Было ли такое предусмотрено для арбитров?
— Никакого «пузыря» для нас не было, просто через день сдавали
За всё время мы только раз выехали в центр: пообедали в Старом городе и попали под такой мощный ливень, что выбирались в свой район
Добраться до отеля нам помог ассистент Чакыра по имени Тарик, который перед поездкой в центр давал нам рекомендации и менял деньги на турецкие. Тарик по телефону
— У судей были прецеденты с положительными тестами?
— К счастью, обошлось без этого.
— А если бы такая история приключилась, то как бы разворачивались события? С игроком всё ясно — его бы отстранили от сборной, как Мостового. А что с судьями?
— Не могу сказать, потому что таких ситуаций не было.
— На игры вы летали вместе с обычными туристами?
— По возможности УЕФА организовывал перелёты
— Как выглядит судейский полёт? Можете поиграть в карты, выпить бокал вина?
— В полёте мы ни во что не играли. Общение было сведено к минимуму
И, конечно, никакого вина, никаких картишек, потому что, не дай Бог,
— Италия — Швейцария. Ваш первый матч. Как ощущали себя после него?
— Мы поняли, что отработали хорошо. Особенно на следующий день, когда анализировали работу: я посмотрел момент с отмененным голом итальянцев и понял, что увидеть касание мяча рукой Кьеллини невозможно. Но VAR, к счастью, нашёл ракурс и подсказал, что гол засчитывать нельзя. Самостоятельно арбитр не смог бы рассудить этот эпизод.
— Было чувство благодарности к VAR? Если бы не он, было бы грустно.
— Судьи уже привыкли к этому. VAR подчистил момент — это классно.
— Вы судили итальянцев, будущих чемпионов Европы. Какие они вблизи?
— Я часто с ними встречался и до Евро. Кьеллини и Бонуччи давно в сборной, знают меня по имени, перед игрой обменялись со мной парой фраз, я на итальянском им сказал
Отдельно пообщался с Алессандро Флоренци. Мы знаем друг друга ещё по «Роме», чьи матчи я судил: он, видимо, меня запомнил и теперь первым подходит поболтать. Алессандро очень общительный парень и перед игрой улыбался, спрашивал меня: «Ты знаешь итальянские ругательства? А если
— Когда судишь, удаётся понять, как команда играет в футбол?
— Мы с бригадой сошлись во мнении, что итальянцы на этом турнире показали нестандартный атакующий футбол. Все привыкли, что они катают от обороны, а в этот раз были невероятно продуктивны на чужой половине поля.
— Затем вы судили матч Венгрия — Германия. Почувствовали весь драматизм?
— После игры ко мне подошёл капитан венгерской сборной Салаи и поблагодарил за работу. И выпалил риторический вопрос в воздух: «Почему же так получается? Опять во втором тайме». Имея в виду пропущенные голы в концовках вторых таймов во всех матчах группового этапа. В тот момент я понял, как много потеряли эти люди.
— И ваш третий матч. Нидерланды — Чехия. С удалением в начале второго тайма. Самый сложный момент этого Евро?
— Наверное, да. Момент сложный с точки зрения быстрой оценки во время игры. Сначала я показал игроку жёлтую карточку, но потом меня пригласили пересмотреть момент.
— Почему сразу не удалили де Лигта?
— Здесь всё решили доли секунды. Момент было невозможно предугадать: мяч находился под контролем защитника. Вдруг игрок падает. Мне, как судье, в данной ситуации необходимо изменить позицию на поле.
— Пёрли ли потом на вас голландцы? Они всё же остались в меньшинстве.
— Никаких проблем не возникло: без возмущения со стороны голландцев, только чешские игроки подходили и спрашивали по поводу красной карточки. Глобально на этом Евро футболисты играли чисто, относились с уважением к соперникам и судьям. Работать было комфортно и технически достаточно просто. В среднем за матч всего 15 фолов — это невероятно мало для турнира такого уровня.
— В комментарии под ваши посты в «Инстаграме» пришли голландские болельщики и писали про вас гадости.
— Во время Евро «Инстаграм» не открывал ни разу. Уже потом увидел большое количество комментариев на русском языке и много иностранных. Видимо, часть из них и была на голландском, но я их не читал.
— Отменённый гол итальянцев после руки Кьеллини — тоже спокойная реакция?
— Да, никаких экспрессивных возмущений. Свистнул — показал карточку — играем дальше. Только Бонуччи подошёл ко мне и переспросил, была ли игра рукой. Повторюсь: все футболисты на турнире вели себя порядочно, не было агрессии.
— Какая рекомендация из письма с разбором поведения игроков помогла вам во время работы?
— Раз уж мы вспомнили сборную Италии, то выделю Инсинье. Техничный лёгкий игрок упал в одном из эпизодов в штрафной площади. Симуляции не было — так не самый крупный человек отреагировал на контакт со стороны соперника. Я это знал, оснований для пенальти не заметил и продолжил игру.
— Какой музыкой настраивались на матчи Евро?
— Колонку в этот раз не брал: всё же вместе с нами ездили резервные ассистенты и инспекторы. Я тихонько в шкафчике включал песни на телефоне — чтобы слышал только я, а другим бы это не мешало. Выбирал мелодичный хард, который не будоражит нервы, а наоборот — успокаивает. Crystal Ball, Crazy Lixx, Edguy.
— Вас много раз спрашивали про BLM. Просто хочу зафиксировать. Вам намекали, что стоит принять участие в акции на Евро и встать на колено?
— Нет, это дело добровольное.
— И глобально. Почему вы не вставали на колено весной перед матчем Лиги чемпионов?
— Потому что я и так уважаю всех людей — независимо от национальности.
— Ваша бригада отсудила три матча, ещё на трёх вы были резервным. Рассчитывали ли вы на большее?
— Конечно, мы были счастливы получить матч 1/8 финала. Каждый судья амбициозен. Мы очень хотели судить дальше, но назначение на четвертьфинал или полуфинал даже в роли резервного арбитра — уже невероятный успех.
— Были надежды, что можете попасть на финал?
— Никаких.
— Почему?
— На чемпионате было как минимум трое возрастных и опытных арбитров. Достойных получить назначение на финал.
— А когда вам сказали, что для вашей бригады турнир закончен и номер в Стамбуле больше не продлевается?
— Последней точкой на Евро для нас стал Лондон, где за два дня до полуфинала Италия — Испания к нам подошёл Роберто Розетти и сказал, что один из ассистентов должен лететь домой. То есть мы с Максимом Гаврилиным судим полуфинал, а Игорь Демешко возвращается в Москву. Это значит, что дальше бригада работать не может, ведь изначально нас трое.
— Волнуетесь, когда работаете резервным арбитром?
— Конечно, это большая ответственность. Пускай и вне игрового поля. Я также вижу все моменты и в наушник высказываю своё мнение. Плюс больше возможностей посмотреть матч со стороны и оценить игру команд.
— То есть вы хорошо посмотрели матч Испания — Италия из нулевого ряда?
— Да, столько эмоций! Великолепный был матч. После каждого пенальти команды выбегали на поле метров на пять. Приходилось их возвращать обратно.
— Голландцы писали, что Бьорн Куйперс заработал за матчи турнира € 50 тысяч. Каким был ваш гонорар?
— Гонорар был достойным. Больше, чем за матч Лиги чемпионов.
— Сколько стоит отработать матч ЛЧ?
— Около
— Что судить сложнее: матч
— Если на матче «Спартак» — «Зенит» произойдёт странная ситуация, и не спасёт VAR — страшно представить, какими последствиями это может обернуться для арбитра. Так как я живу в России, то сложнее работать на
— Как думаете, почему за работу в РПЛ вам предъявляют, а за Евро благодарят и уважают?
— В последние годы люди видят, что мы судим матчи Лиги чемпионов, и относятся
— Где комфортнее работать: в РПЛ или на Евро?
— На Евро комфортнее тем, что это огромный турнир. Праздник, на который хотят попасть все: от болельщиков до судей. Нельзя сравнивать чемпионат России с чемпионатом Италии, а Испанию — с Англией. В каждой стране есть своя специфика. Всё лучшее, что есть в европейском футболе, сконцентрировано именно в международном турнире. Поэтому Евро — это кайф, это хороший рок.
— До вас долетали мемы: «Карасёв — единственный русский, добравшийся до полуфинала Евро»?
— Я был приятно шокирован, что такое отношение возможно к судье.
— В Европе стали узнавать?
— Только русскоговорящие. Даже в Баку, во время прогулки по старому городу, со мной здоровались соотечественники.
— Как, кстати, спите после матчей?
— Я после каждого матча долго не сплю, до
***
— Теперь про
— Халк. Он постоянно падал. Когда он приехал в наш чемпионат, то первое время падал без контакта либо искал контакт на пустом месте. Он всегда жестикулировал и привлекал к себе взгляды арбитра — но мы не обращали на это внимание.
— Самый грубый игрок, с которым приходилось работать?
— Вернблум, скорее всего. Хотя первые два сезона он не был таким жёстким.
— Ситуация с Эриксеном. Самое страшное на поле, что вы видели, работая арбитром?
— Не дай Бог. Не видел и не хочу видеть. Не было.
— Лучший игрок этого Евро?
— Люблю креативных футболистов типажа Андреа Пирло, но в футбол я играл защитником, поэтому эта позиция привлекает меня сильнее. Лучшая связка защитников на Евро — Бонуччи и Кьеллини.
— Лучший тренер Евро?
— Назову тренеров Италии и Испании. Я работал резервным арбитром на этой встрече, и ни Роберто Манчини, ни Луис Энрике не доставили проблем, оба спокойные.
— Лучшая команда Евро? Необязательно по игре.
— Я ещё в начале турнира думал, что Дания преподнесёт сюрприз. Ждал сильной игры от Италии. Эти две сборные и назову.
— Лучшие фанаты?
— В Будапеште запомнился полный стадион венгров. Это точно одно из ярчайших впечатлений от турнира.
— Где смотрели финал?
— На даче всей семьёй. С женой выпили по бокалу вина.
— Когда вас через
— Я вспомню атмосферу и прекрасное общение с коллегами — и это несмотря на то, что все судьи — конкуренты и каждый хочет отработать больше матчей. Перед Евро мы проводили квиз на общие вопросы: культуру Турции, музыку, историю футбола. Я был в команде с Майклом Оливером, сыграли неплохо — финишировали в середине таблицы.
— Оцените свою работу на Евро-2020.
— Четыре из пяти.
— Почему?
— Мы хорошо справились с работой. Идеального ничего не бывает, но к этому надо стремиться.
— И последнее. О чём мечтаете?
— Мечтаю о финале. Любом.