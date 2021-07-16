Российский футбольный арбитр Сергей Карасев — о Евро-2020, жизни в Турции, гонораре и отказе вставать на колено

Сергей Карасёв — главный герой Евро-2020 из России. Вместе с бригадой из Игоря Демешко и Максима Гаврилина дошёл до полуфинала и принял участие в шести матчах чемпионата, где успешно пользовался VAR, улыбался футболистам и чётко отрабатывал спорные моменты.

Мы уже рассказывали, что Карасёв уважает тяжёлую музыку, знает советские комедии наизусть, репетирует в бане и полгода назад выступил на рок-фестивале. Жизнь и работа Сергея Карасёва на Евро-2020 — в большом интервью, которое начинается прямо сейчас.

— Вы провели в Европе почти месяц. Каким было возвращение?

— Невероятно соскучился по жене, детям и первым делом поехал к ним на дачу — очень уж хотелось их обнять. С ними также живёт наша бабушка, моя тёща — она пенсионерка и помогает жене с детьми, когда я в отъезде. А так приехал в девять вечера, как раз перед началом второго полуфинала.

— Смотрели все вместе?

— Краем глаза. Пока ужинали, чуточку посматривали, но за ходом игры не следили.

— Во время командировок общаетесь с семьёй по видеосвязи?

— Каждый день! Однажды, когда моему среднему ребёнку не исполнилось двух лет, я уехал в долгую командировку, и, когда вернулся, — сын меня не узнал. Звучит смешно, но весёлого в этом мало. Жена перед Евро шутила: «Вернёшься — и ребёнок снова тебя не узнает». Поэтому мы постоянно созванивались, — пускай на пять минут, но дочка, которой всего годик, видела папу, радовалась и жестикулировала.

— Как жена оценила ваша работу на Евро?

— Всё отлично, очень довольна. Говорила: «Супер, молодец, для нас ты — звезда». Она вообще специалист в вопросах судейства: знает всех арбитров, смотрит матчи, на которых я работаю. При этом один судья рассказывал, что лет 20 назад после очередной игры его начали мочить на разборе полётов, и, выходя из зала, он сказал: «Вы можете думать, что угодно, но для жены я — лучший судья». Для семьи мы всегда лучшие.

— Какие сувениры вы привезли семье с Евро?

— Честно сказать, никаких, потому что и привозить нечего. Было очень много ранних перелётов и переездов, времени на магазины не оставалось, а покупать ненужное и на ходу я не стал. Только в Риме неожиданно наткнулся на официальный магазин «Ювентуса» и купил семилетнему сыну форму Криштиану Роналду — он ему очень нравится.

— Форма, в которой вы судили на Евро, осталась на память? Или её нужно сдать обратно?

— Форма дома. Каждому арбитру УЕФА выдал специальный набор с лейблами на рукаве и приклеенной к футболке эмблемой. Раньше перед началом сезона нам такие нашивки присылали отдельно, и кто-то цеплял их на скотч, кто-то пришивал. А тут всё продумали заранее!

— Не понимаю, почему не сделать так, чтобы все нашивки были заранее прикреплены к форме?

— Объясняю. Один производитель делает форму для ФИФА, другой — для УЕФА. Получается, разные матчи мы должны судить в разных формах. Но форм на каждый матч каждого турнира не хватит, а логотипов дают всего три штуки на сезон. На матчи РПЛ международные арбитры (например, наша бригада) выходят с эмблемой ФИФА. Плюс обновление: год назад УЕФА решил ввести свои эмблемы для арбитров, и теперь судьи, работающие на матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы, должны менять эмблему ФИФА на УЕФА.

— Вы эмблему пришиваете?

— Я использую двусторонний скотч, но порой эмблема отваливалась, так что с прошлого года я дополнительно прикалываю её сверху булавочкой. Чтобы не отвалилась даже в сильный дождь.

Команда Карасёва: кто они? Называют ли его боссом?

— Расскажите про вашу судейскую бригаду. Кто в неё входит, как живут?

— Игорь Демешко из Химок и Максим Гаврилин из Владимира. Игорь — самый старший среди нас, но при этом самый молодо выглядящий. Ко мне в Европе часто подходят и говорят: «Классно, что у тебя такой молодой ассистент, ещё много куда с тобой сгоняет». И когда они узнают, что этот человек 1978 года рождения, то выпадают.

— Что вас объединяет? Музыка, кино?

— Просто все хорошие, добрые люди. Тяжёлую музыку, которая нравится мне, ребята на постоянной основе не слушают, но мою хард-роковую тему приветствуют. Иногда ставлю что-нибудь мелодичное, и они спрашивают название песни.

— Видитесь вне работы?

— Скажу больше, с Игорем мы вообще соседи, живём в 15 минутах друг от друга на севере Москвы, пешком ходим в гости, а перед началом сезона вместе тренируемся в Химках, набираем физическую форму. Максим живёт во Владимире, тоже недалеко, и, когда мы отправляемся в командировки, Максим перед вылетом приезжает в Москву и ночует у Игоря.

— Перед играми подбадриваете друг друга? Встаёте в круг, как футболисты, и кричите «Мы всё можем»?

— Нет, такого нет. Судьи во время матча должны сохранять спокойствие. Мы и так внутри настолько накалены, что иногда лучше разрядить обстановку.

— Вас называют боссом?

— Нет! Общаемся по именам и иногда неформально: Серёга, Геннадич, Игорь Андреевич.

— Игроки в футбольной раздевалке могут стащить вещи, как-то подшутить. Возможно ли такое в судейской?

— Ой, нет, судьи — немного другие. С одной стороны, мы такие же веселые ребята. Но с другой — прекрасно понимаем, что на работе захлёстываться эмоциями не стоит. В большом коллективе это производит эффект тимбилдинга: вместе посмеяться, что-то украсть, прибить ботинки, подрезать галстук. Здесь — нет, у нас просто шутки.

Месяц Евро в стамбульском отеле, изучение команд перед матчами и судейские чаты

— Как вы попали на Евро?

— 21 апреля мы судили кубковый матч «Локомотив» — ЦСКА. На время игры я, как всегда, отключил телефон. И когда после неё вышел на связь, то увидел огромное количество сообщений с поздравлениями. Открываем новости — поверить не можем. Перед прошлым Евро я узнал о назначении за полгода, здесь — за два месяца.

— Правда, что вы могли не поехать на Евро, потому что сезон в РПЛ был средним?

— Сезон РПЛ был хорошим. Мы качественно отсудили много матчей, включая те, которые я всегда мечтал судить.

— Это какие?

— Матчи топ-клубов Москвы с не Москвой. Ещё год назад этого нельзя было делать, но возможность появилась после отмены географической принадлежности. Раньше я не мог проводить матчи Москвы и, к примеру, Санкт-Петербурга, потому что москвич. Нам говорили о необходимости соблюдать нейтралитет: мол, что же в таком случае подумают петербургские фанаты. Но мне кажется, что в этом вопросе много лишнего напряжения. И с этого года я отсудил несколько топовых матчей, дерби ЦСКА и «Спартака».

— Что говорил ваш товарищ и босс европейских судей Роберто Розетти перед назначением на Евро? Были напутствия?

— Нет, я сразу уехал на сборы в Женеву — сдавать нормативы в штаб-квартире УЕФА. Только после этого со всеми нами поговорил Розетти. Он, кстати, всегда на связи и любит общаться по видеосвязи — ему нравится смотреть на того, с кем разговаривает.

— Все сдали нормативы? Или были те, кто провалился и не поехал на турнир?

— Такое невозможно представить — настолько все атлеты и профессионалы. Я вообще удивляюсь тому, как они это делают в 45−48 лет.

— У судей есть собственный чат?

— В УЕФА чаты создают только на турнирах. В России есть отдельные чаты судей РПЛ, арбитров VAR и ассистентов.

— В такие чаты могут прислать смешные картинки?

— Всё стерильно и только для важной информации: чаты рабочие, и мы просим их не засорять. Мне самому не нравится, когда в беседе по 50−60 человек, и, если каждый начнёт прикалываться, нельзя будет найти нужную информацию. Мы пишем только по делу — тем более в чате РПЛ есть глава судей Виктор Кашшаи, он тоже может туда написать.

— Как вы изучали команды, которые будете судить на Евро?

— Для этого в судейском штабе УЕФА работают два аналитика-методиста — они разбирают тактику поведения команд. Как только арбитр получил назначение на матч, ему на почту приходит письмо с подробным анализом основного состава: кто и сколько фолит, кто чаще играет грязно. Например: «Инсинье может упасть в штрафной, а эти игроки чаще других бегают к судьям на разборки». Письмо — для ознакомления. Потом вместе с бригадой и аналитиком мы 30−40 минут досконально просматриваем описанные моменты на видео.

— В РПЛ такого нет?

— К сожалению, пока нет.

— Во время Евро все судьи базировались в Стамбуле. У вас было что-то вроде судейского лагеря?

— Да, это был закрытый отель в районе Бешикташ, в 30 минутах езды от аэропорта. Там мы жили, питались, тренировались, ходили на массаж и к физиотерапевтам — в общем, готовились к матчам. Наша бригада провела там три недели, потом четыре дня в Лондоне — и домой.

— Распишите ваш стамбульский график. Что делали? Были ли выходные?

— Отсудил матч. На следующий день летишь в Стамбул. Приезжаешь — и практически сразу должен отправиться на индивидуальную восстановительную тренировку. Всё чётко расписано для каждой группы судей. Затем — день отдыха. После — подготовка к следующей игре, тренировки на поле возле отеля, массажи.

— Что делали в выходной?

— Отдых — нечастая роскошь. У нас было три игры, а значит, только три выходных (у резервных такого нет). Так что я лежал в номере, смотрел по smart-ТВ русские комедии и детективы. «Афоню», например, пересматривали всей бригадой и параллельно общались. Ещё нам было важно увидеть все матчи Евро: как судят коллеги, какой уровень арбитража на турнире.

— Судья может за кого-то болеть в матче, который он не судит?

— Конечно, мне хотелось, чтобы сборная России достойно себя показала, но других пристрастий, по крайней мере у меня, не было. Футбол смотрел с профессиональной точки зрения.



— Футболисты во время Евро находились в «пузырях». Было ли такое предусмотрено для арбитров?

— Никакого «пузыря» для нас не было, просто через день сдавали ПЦР-тесты. Ещё нам посоветовали носить маски, соблюдать социальную дистанцию и без надобности не выходить в город.

За всё время мы только раз выехали в центр: пообедали в Старом городе и попали под такой мощный ливень, что выбирались в свой район два-три часа. Настолько сложно было найти такси!

Добраться до отеля нам помог ассистент Чакыра по имени Тарик, который перед поездкой в центр давал нам рекомендации и менял деньги на турецкие. Тарик по телефону что-то долго объяснял водителю, который не хотел нас везти. В итоге я дал понять, что мы платим два счётчика (как в анекдоте, где пассажир дал водителю два электросчётчика), и тогда двери для нас сразу открылись — мы поехали.

Из-за постоянной работы и того ливня в Стамбуле мы ничего толком не увидели — только набережную Босфора возле нашего отеля. В бассейне отеля тоже не купался.

— У судей были прецеденты с положительными тестами?

— К счастью, обошлось без этого.

— А если бы такая история приключилась, то как бы разворачивались события? С игроком всё ясно — его бы отстранили от сборной, как Мостового. А что с судьями?

— Не могу сказать, потому что таких ситуаций не было.

Евро глазами Карасёва: никакого пива, итальянцы учили ругательствам, спокойствие при удалении де Лигта

— На игры вы летали вместе с обычными туристами?

— По возможности УЕФА организовывал перелёты бизнес-классом регулярными рейсами. Отправлялись на игру мы в составе пяти человек: я, два ассистента, резервный арбитр и его ассистент. Все судьи VAR работали из Женевы.

— Как выглядит судейский полёт? Можете поиграть в карты, выпить бокал вина?

— В полёте мы ни во что не играли. Общение было сведено к минимуму из-за банальной усталости: летали мы обычно рано утром, а во время таких рейсов хочется только спать.

И, конечно, никакого вина, никаких картишек, потому что, не дай Бог, кто-то тебя увидит в людном месте с алкоголем — пускай даже пивом. Такого быть не должно! Это даже не наставление УЕФА, просто фотографии печатаются в прессе, и каждый прекрасно понимает, что он арбитр международного уровня.

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— Италия — Швейцария. Ваш первый матч. Как ощущали себя после него?

— Мы поняли, что отработали хорошо. Особенно на следующий день, когда анализировали работу: я посмотрел момент с отмененным голом итальянцев и понял, что увидеть касание мяча рукой Кьеллини невозможно. Но VAR, к счастью, нашёл ракурс и подсказал, что гол засчитывать нельзя. Самостоятельно арбитр не смог бы рассудить этот эпизод.

— Было чувство благодарности к VAR? Если бы не он, было бы грустно.

— Судьи уже привыкли к этому. VAR подчистил момент — это классно.

— Вы судили итальянцев, будущих чемпионов Европы. Какие они вблизи?

— Я часто с ними встречался и до Евро. Кьеллини и Бонуччи давно в сборной, знают меня по имени, перед игрой обменялись со мной парой фраз, я на итальянском им сказал что-то вроде tranquillo, то есть «спокойно». Всегда важно найти контакт именно с лидерами. Когда они доверяют арбитру перед выходом на поле — это прекрасно.

Отдельно пообщался с Алессандро Флоренци. Мы знаем друг друга ещё по «Роме», чьи матчи я судил: он, видимо, меня запомнил и теперь первым подходит поболтать. Алессандро очень общительный парень и перед игрой улыбался, спрашивал меня: «Ты знаешь итальянские ругательства? А если что-то случится во время матча и кто-то крикнет плохое в твой адрес? Давай я тебе расскажу все слова, чтобы ты был в курсе и мог разрулить ситуацию?». Я отвечал, что и так всё знаю (смеётся).

— Когда судишь, удаётся понять, как команда играет в футбол?

— Мы с бригадой сошлись во мнении, что итальянцы на этом турнире показали нестандартный атакующий футбол. Все привыкли, что они катают от обороны, а в этот раз были невероятно продуктивны на чужой половине поля.

— Затем вы судили матч Венгрия — Германия. Почувствовали весь драматизм?

— После игры ко мне подошёл капитан венгерской сборной Салаи и поблагодарил за работу. И выпалил риторический вопрос в воздух: «Почему же так получается? Опять во втором тайме». Имея в виду пропущенные голы в концовках вторых таймов во всех матчах группового этапа. В тот момент я понял, как много потеряли эти люди.

— И ваш третий матч. Нидерланды — Чехия. С удалением в начале второго тайма. Самый сложный момент этого Евро?

— Наверное, да. Момент сложный с точки зрения быстрой оценки во время игры. Сначала я показал игроку жёлтую карточку, но потом меня пригласили пересмотреть момент.

— Почему сразу не удалили де Лигта?

— Здесь всё решили доли секунды. Момент было невозможно предугадать: мяч находился под контролем защитника. Вдруг игрок падает. Мне, как судье, в данной ситуации необходимо изменить позицию на поле.

— Пёрли ли потом на вас голландцы? Они всё же остались в меньшинстве.

— Никаких проблем не возникло: без возмущения со стороны голландцев, только чешские игроки подходили и спрашивали по поводу красной карточки. Глобально на этом Евро футболисты играли чисто, относились с уважением к соперникам и судьям. Работать было комфортно и технически достаточно просто. В среднем за матч всего 15 фолов — это невероятно мало для турнира такого уровня.

— В комментарии под ваши посты в «Инстаграме» пришли голландские болельщики и писали про вас гадости.

— Во время Евро «Инстаграм» не открывал ни разу. Уже потом увидел большое количество комментариев на русском языке и много иностранных. Видимо, часть из них и была на голландском, но я их не читал.

— Отменённый гол итальянцев после руки Кьеллини — тоже спокойная реакция?

— Да, никаких экспрессивных возмущений. Свистнул — показал карточку — играем дальше. Только Бонуччи подошёл ко мне и переспросил, была ли игра рукой. Повторюсь: все футболисты на турнире вели себя порядочно, не было агрессии.

— Какая рекомендация из письма с разбором поведения игроков помогла вам во время работы?

— Раз уж мы вспомнили сборную Италии, то выделю Инсинье. Техничный лёгкий игрок упал в одном из эпизодов в штрафной площади. Симуляции не было — так не самый крупный человек отреагировал на контакт со стороны соперника. Я это знал, оснований для пенальти не заметил и продолжил игру.

— Какой музыкой настраивались на матчи Евро?

— Колонку в этот раз не брал: всё же вместе с нами ездили резервные ассистенты и инспекторы. Я тихонько в шкафчике включал песни на телефоне — чтобы слышал только я, а другим бы это не мешало. Выбирал мелодичный хард, который не будоражит нервы, а наоборот — успокаивает. Crystal Ball, Crazy Lixx, Edguy.

— Вас много раз спрашивали про BLM. Просто хочу зафиксировать. Вам намекали, что стоит принять участие в акции на Евро и встать на колено?

— Нет, это дело добровольное.

— И глобально. Почему вы не вставали на колено весной перед матчем Лиги чемпионов?

— Потому что я и так уважаю всех людей — независимо от национальности.

— Ваша бригада отсудила три матча, ещё на трёх вы были резервным. Рассчитывали ли вы на большее?

— Конечно, мы были счастливы получить матч 1/8 финала. Каждый судья амбициозен. Мы очень хотели судить дальше, но назначение на четвертьфинал или полуфинал даже в роли резервного арбитра — уже невероятный успех.

— Были надежды, что можете попасть на финал?

— Никаких.

— Почему?

— На чемпионате было как минимум трое возрастных и опытных арбитров. Достойных получить назначение на финал.

— А когда вам сказали, что для вашей бригады турнир закончен и номер в Стамбуле больше не продлевается?

— Последней точкой на Евро для нас стал Лондон, где за два дня до полуфинала Италия — Испания к нам подошёл Роберто Розетти и сказал, что один из ассистентов должен лететь домой. То есть мы с Максимом Гаврилиным судим полуфинал, а Игорь Демешко возвращается в Москву. Это значит, что дальше бригада работать не может, ведь изначально нас трое.

— Волнуетесь, когда работаете резервным арбитром?

— Конечно, это большая ответственность. Пускай и вне игрового поля. Я также вижу все моменты и в наушник высказываю своё мнение. Плюс больше возможностей посмотреть матч со стороны и оценить игру команд.

— То есть вы хорошо посмотрели матч Испания — Италия из нулевого ряда?

— Да, столько эмоций! Великолепный был матч. После каждого пенальти команды выбегали на поле метров на пять. Приходилось их возвращать обратно.

Карасёв выбирает самых-самых: сборные, тренеры, ныряющие игроки

— Голландцы писали, что Бьорн Куйперс заработал за матчи турнира € 50 тысяч. Каким был ваш гонорар?

— Гонорар был достойным. Больше, чем за матч Лиги чемпионов.

— Сколько стоит отработать матч ЛЧ?

— Около четырёх-пяти тысяч евро.

— Что судить сложнее: матч плей-офф Евро или «Спартак» — «Зенит»?

— Если на матче «Спартак» — «Зенит» произойдёт странная ситуация, и не спасёт VAR — страшно представить, какими последствиями это может обернуться для арбитра. Так как я живу в России, то сложнее работать на топ-матче нашего чемпионата.

— Как думаете, почему за работу в РПЛ вам предъявляют, а за Евро благодарят и уважают?

— В последние годы люди видят, что мы судим матчи Лиги чемпионов, и относятся по-другому. К тому же я иду на контакт с прессой, рассказываю о себе, зрители могут узнать меня совершенно с другой, непрофессиональной стороны. Ни разу не было, чтобы, встретив человека на улице, я получил от него гневные возмущения о работе. Наоборот, подходят с вопросом: «Здравствуйте, Сергей Геннадьевич, можно с вами сфотографироваться?». Знают моё отчество!

— Где комфортнее работать: в РПЛ или на Евро?

— На Евро комфортнее тем, что это огромный турнир. Праздник, на который хотят попасть все: от болельщиков до судей. Нельзя сравнивать чемпионат России с чемпионатом Италии, а Испанию — с Англией. В каждой стране есть своя специфика. Всё лучшее, что есть в европейском футболе, сконцентрировано именно в международном турнире. Поэтому Евро — это кайф, это хороший рок.

— До вас долетали мемы: «Карасёв — единственный русский, добравшийся до полуфинала Евро»?

— Я был приятно шокирован, что такое отношение возможно к судье.

— В Европе стали узнавать?

— Только русскоговорящие. Даже в Баку, во время прогулки по старому городу, со мной здоровались соотечественники.

— Как, кстати, спите после матчей?

— Я после каждого матча долго не сплю, до двух-трёх часов ночи, а потом само вышибает. Могу включить какой-нибудь фильм и под него уснуть.

***

— Теперь про самых-самых. И как их видит футбольный арбитр. Кто самый ныряющий игрок, с которым вы работали?

— Халк. Он постоянно падал. Когда он приехал в наш чемпионат, то первое время падал без контакта либо искал контакт на пустом месте. Он всегда жестикулировал и привлекал к себе взгляды арбитра — но мы не обращали на это внимание. Где-то через сезон это прошло, и Халк адаптировался.

— Самый грубый игрок, с которым приходилось работать?

— Вернблум, скорее всего. Хотя первые два сезона он не был таким жёстким.

— Ситуация с Эриксеном. Самое страшное на поле, что вы видели, работая арбитром?

— Не дай Бог. Не видел и не хочу видеть. Не было.

— Лучший игрок этого Евро?

— Люблю креативных футболистов типажа Андреа Пирло, но в футбол я играл защитником, поэтому эта позиция привлекает меня сильнее. Лучшая связка защитников на Евро — Бонуччи и Кьеллини.

— Лучший тренер Евро?

— Назову тренеров Италии и Испании. Я работал резервным арбитром на этой встрече, и ни Роберто Манчини, ни Луис Энрике не доставили проблем, оба спокойные.

— Лучшая команда Евро? Необязательно по игре.

— Я ещё в начале турнира думал, что Дания преподнесёт сюрприз. Ждал сильной игры от Италии. Эти две сборные и назову.

— Лучшие фанаты?

— В Будапеште запомнился полный стадион венгров. Это точно одно из ярчайших впечатлений от турнира.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CRMNlrvj1v_/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CRMNlrvj1v_/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CRMNlrvj1v_/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Sergey Karasev (@refkarasev79)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Где смотрели финал?

— На даче всей семьёй. С женой выпили по бокалу вина.

— Когда вас через какое-то время попросят закрыть глаза и вспомнить Евро-2020, что первым придёт в голову?

— Я вспомню атмосферу и прекрасное общение с коллегами — и это несмотря на то, что все судьи — конкуренты и каждый хочет отработать больше матчей. Перед Евро мы проводили квиз на общие вопросы: культуру Турции, музыку, историю футбола. Я был в команде с Майклом Оливером, сыграли неплохо — финишировали в середине таблицы.

— Оцените свою работу на Евро-2020.

— Четыре из пяти.

— Почему?

— Мы хорошо справились с работой. Идеального ничего не бывает, но к этому надо стремиться.