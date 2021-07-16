Сборная Италии по футболу отмечена орденами за заслуги перед Республикой

Награды членам команды присуждены «в знак признания спортивных ценностей и национального духа, которые вдохновили Италию на победу».
Степенью Великого офицера, третьей по значимости, награждены президент Федерации футбола Италии (FIGC) Габриэле Гравина и главный тренер команды Роберто Манчини. Менеджер сборной Габриэле Ориали и глава делегации Джанлука Виалли станут командорами Ордена, капитан команды Джорджо Кьеллини — офицером. Остальные члены сборной отмечены степенью «кавалер».
Сборная Италии в финале ЕВРО-2020 обыграла в серии пенальти команду Англии. Основное и дополнительное время встречи на лондонском стадионе «Уэмбли» завершились со счетом 1:1. «Скуадра адзурра» стала двукратным чемпионом Европы, первый раз итальянская сборная выиграла трофей в 1968 году.