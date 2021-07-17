Фабио Каннаваро: «Доннарумма будет лучшим вратарем мира в ближайшие 10−15 лет. Но “Золотой мяч” я бы отдал Месси»
Бывший защитник сборной Италии Фабио Каннаваро высказался о победе «адзурри» на Евро-2020.
Бывший защитник сборной Италии Фабио Каннаваро высказался о победе «адзурри» на Евро-2020.
— Я очень обрадовался. Счастлив, что именно Кьеллини поднял кубок первым после меня, потому что в 2006-м Джорджо смотрел финал на трибунах. Еще мы играли с ним, я очень его уважаю.
— После победы на чемпионате мира вы также взяли «Золотой мяч». Можете представить такой сценарий для Кьеллини?
— Джорджо прекрасно играл на Евро, но настоящий чемпион в этой сборной — Джанлуиджи Доннарумма. Удивительно, что до Евро-2020 были те, кто считал его хорошим, но в целом обычным голкипером. В нем ничего обычного, начиная с невероятного спокойствия, а ведь ему всего 22.
— Доннарумма перешел в «ПСЖ» бесплатно. Упущение для
— Конечно, потому что в ближайшие 10−15 лет он будет лучшим вратарем мира. По крайней мере мы будем наслаждаться этим в сборной.
— Вы бы вручили «Золотой мяч-2021 Доннарумме?
— Нет, я бы отдал его Месси. Лео — абсолютный номер один, главное действующее лицо отличного Кубка Америки, — сказал чемпион мира 2006 года.