Фабио Каннаваро: «Доннарумма будет лучшим вратарем мира в ближайшие 10−15 лет. Но “Золотой мяч” я бы отдал Месси»

— Я очень обрадовался. Счастлив, что именно Кьеллини поднял кубок первым после меня, потому что в 2006-м Джорджо смотрел финал на трибунах. Еще мы играли с ним, я очень его уважаю.

— После победы на чемпионате мира вы также взяли «Золотой мяч». Можете представить такой сценарий для Кьеллини?

— Джорджо прекрасно играл на Евро, но настоящий чемпион в этой сборной — Джанлуиджи Доннарумма. Удивительно, что до Евро-2020 были те, кто считал его хорошим, но в целом обычным голкипером. В нем ничего обычного, начиная с невероятного спокойствия, а ведь ему всего 22.

— Доннарумма перешел в «ПСЖ» бесплатно. Упущение для топ-клубов Италии?

— Конечно, потому что в ближайшие 10−15 лет он будет лучшим вратарем мира. По крайней мере мы будем наслаждаться этим в сборной.

— Вы бы вручили «Золотой мяч-2021 Доннарумме?