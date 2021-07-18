Бонуччи вновь потроллил англичан после победы в финале чемпионата Европы — 2020

Он опубликовал в «Твиттере» фотографию с Джорджио Кьеллини, подпись к которой гласит: «Продолжаем есть макароны… А вы?».

«Съешьте ещё немного пасты», — это итальянское выражение, которое означает «набираться больше опыта» и часто используется в спорте. Напомним, что на почётном круге после финала Евро-2020 Бонуччи смеялся над английскими болельщиками, крича: «Ешьте пасту! Вам нужно есть больше макарон!».