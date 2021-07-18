Джанлуиджи Буффон: «Доннарумма может получить “Золотой мяч”. Он должен стремиться к этому»

— Доннарумма идет по вашим стопам: суждено ли ему стать одним из сильнейших? Сможет ли он выиграть «Золотой мяч»?

— На мой взгляд, он, безусловно, может выиграть «Золотой мяч». За свои качества и за то, что показал. Джанлуиджи должен стремиться к «Золотому мячу».

Вы говорите с человеком, которому в 18 лет сказали: «Говорят, ты можешь стать вторым сильнейшим голкипером в истории после Яшина». Я ответил: «А почему вторым после Яшина? Кто сказал, что я не смогу стать самым сильным?».