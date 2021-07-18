Чешский тренер: Россия показала на Евро доисторический футбол, позорные действия

«Без базовых принципов игры невозможно надеяться на успех. Это в первую очередь умение начать атаку от своих ворот под давлением. Если не можешь сделать это, то лучше вообще не ехать на такие турниры. Затем — перевод мяча в атаку. Правильная реакция на потерю и отбор мяча. Правильное расположение игроков в высоком, среднем и низком блоках.



Кто на Евро не выполнил базовые принципы и показал доисторическую игру? Турция и Россия. Вторые удивили меня сильнее, потому что после чемпионата мира я думал, что они на подъёме. У них определённо больший потенциал, чем-то, что они показали на Евро. Я понимаю, почему Северная Македония не играет высоко, но что мешает России?



Команда позорно действовала в матче с Данией. Внезапно оказалось, что их игры недостаточно, особенно в обороне и при потере мяча. Но ещё оказалось, что в современный футбол могут играть не только большие державы. Конечно, деньги важны, но даже маленькие страны — Швейцария, Дания, Австрия — могут соответствовать высочайшим стандартам», — цитирует Личку iSport.cz.