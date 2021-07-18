На Евро-2020 тренеры-легионеры не добились успехов. Нужен ли иностранец сборной России?

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м
Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
13.06ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
13.06ЗавершенАвстрия3Сев. Македония1
Группа C
тв
13.06ЗавершенНидерланды3Украина2
Группа D
тв
14.06ЗавершенШотландия0Чехия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенПольша1Словакия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенИспания0Швеция0
Группа F
тв
15.06ЗавершенВенгрия0Португалия3
Группа F
тв
15.06ЗавершенФранция1Германия0
Группа B
тв
16.06ЗавершенФинляндия0Россия1
Группа A
тв
16.06ЗавершенТурция0Уэльс2
Группа A
тв
16.06ЗавершенИталия3Швейцария0
Группа C
тв
17.06ЗавершенУкраина2Сев. Македония1
Группа B
тв
17.06ЗавершенДания1Бельгия2
Группа C
тв
17.06ЗавершенНидерланды2Австрия0
Группа E
тв
18.06ЗавершенШвеция1Словакия0
Группа D
тв
18.06ЗавершенХорватия1Чехия1
Группа D
тв
18.06ЗавершенАнглия0Шотландия0
Группа F
тв
19.06ЗавершенВенгрия1Франция1
Группа F
тв
19.06ЗавершенПортугалия2Германия4
Группа E
тв
19.06ЗавершенИспания1Польша1
Группа A
тв
20.06ЗавершенШвейцария3Турция1
Группа A
тв
20.06ЗавершенИталия1Уэльс0
Группа C
тв
21.06ЗавершенУкраина0Австрия1
Группа C
тв
21.06ЗавершенСев. Македония0Нидерланды3
Группа B
тв
21.06ЗавершенФинляндия0Бельгия2
Группа B
тв
21.06ЗавершенРоссия1Дания4
Группа D
тв
22.06ЗавершенЧехия0Англия1
Группа D
тв
22.06ЗавершенХорватия3Шотландия1
Группа E
тв
23.06ЗавершенСловакия0Испания5
Группа E
тв
23.06ЗавершенШвеция3Польша2
Группа F
тв
23.06ЗавершенГермания2Венгрия2
Группа F
тв
23.06ЗавершенПортугалия2Франция2
1/8 финала
тв
26.06ЗавершенУэльс0Дания4
1/8 финала
тв
26.06ЗавершенДоп. времяИталия2Австрия1
1/8 финала
тв
27.06ЗавершенНидерланды0Чехия2
1/8 финала
тв
27.06ЗавершенБельгия1Португалия0
1/8 финала
тв
28.06ЗавершенДоп. времяХорватия3Испания5
1/8 финала
тв
28.06ЗавершенПенальтиФранция3 (4)Швейцария3 (5)
1/8 финала
тв
29.06ЗавершенАнглия2Германия0
1/8 финала
тв
29.06ЗавершенДоп. времяШвеция1Украина2
1/4 финала
тв
2.07ЗавершенПенальтиШвейцария1 (1)Испания1 (3)
1/4 финала
тв
2.07ЗавершенБельгия1Италия2
1/4 финала
тв
3.07ЗавершенЧехия1Дания2
1/4 финала
тв
3.07ЗавершенУкраина0Англия4
1/2 финала
тв
6.07ЗавершенПенальтиИталия1 (4)Испания1 (2)
1/2 финала
тв
7.07ЗавершенДоп. времяАнглия2Дания1
Финал
тв
11.07ЗавершенПенальтиИталия1 (3)Англия1 (2)
Таблицы
Все таблицы
Группа B
1
Бельгия
39
2
Дания
33
3
Финляндия
33
4
Россия
33
Группа A
1
Италия
39
2
Уэльс
34
3
Швейцария
34
4
Турция
30
Группа C
1
Нидерланды
39
2
Австрия
36
3
Украина
33
4
Сев. Македония
30
Группа D
1
Англия
37
2
Хорватия
34
3
Чехия
34
4
Шотландия
31
Группа E
1
Швеция
37
2
Испания
35
3
Словакия
33
4
Польша
31
Группа F
1
Франция
35
2
Германия
34
3
Португалия
34
4
Венгрия
32
18:51 (мск), источник: Спорт-Экспресс

На Евро-2020 тренеры-легионеры не добились успехов. Нужен ли иностранец сборной России?

Верим в отечественного производителя?

Наверх

Президент РФС Александр Дюков после заседания исполкома организации заявил, что новый главный тренер сборной России будет назначен до старта нового сезона в РПЛ. Чемпионат страны, напомним, начинается 23 июля.

«Мы ставим перед собой задачу провести всю работу — завершить переговоры, подписать контракт — до начала чемпионата России. Что касается национальности, надо исходить из целеполагания. Нет задачи подписать контракт с владельцем какого-то паспорта», — сказал Дюков на пресс-конференции.

Читайте также
Игнашевич — один из кандидатов на должность помощника Бердыева

Пока основным кандидатом — по крайней мере, среди российских специалистов — является Курбан Бердыев, который даже прилетел в Москву. Впрочем, все еще нельзя исключать и появления во главе национальной команды иностранца.

Пока официального объявления еще не случилось, любопытно взглянуть, какое было соотношение местных тренеров и легионеров на Евро-2020 и какой был результат.

У 24 команд на турнире было всего пять иностранных главных тренеров. За полгода до Евро-2020 Польшу возглавил португалец Паулу Соуза. С Венгрией уже три года работает итальянец Марко Росси. Австрийцы четыре года выступают под руководством немца Франко Фоды, Бельгию пять лет тренирует испанец Роберто Мартинес, а в Швейцарии семь лет трудится Владимир Петкович. Из них никакой связи со странами, чьи сборные они возглавляют, не имеют только Соуза и Росси. Хотя итальянец четыре года возглавлял «Гонвед» из Будапешта (2012−2014, 2015−2017) и давно живет в Венгрии.

Во время загрузки произошла ошибка.

Полным провалом можно назвать выступление сборной Польши, которая заняла последнее место в группе со Словакией, Испанией и Швецией. За несколько месяцев Паулу Соуза не смог придумать ничего вразумительного или же просто не донес свои идеи до игроков. Венгры с Росси тоже заняли 4-е место в группе, но завоевали сердца нейтральных болельщиков своей игрой против трех топовых сборных — Португалии, Германии и Франции.

Австрия во главе с Фодой провела турнир примерно на том уровне, которого от нее ожидали, да и проблем с коммуникацией не было. Их не могло быть между тренером-немцем, который большую часть игровой карьеры провел в Австрии, и футболистами, которые говорят на немецком и в основном играют в бундеслиге (22 игрока сборной Австрии из 26, бывших в заявке на Евро, выступают в чемпионате Германии).

Швейцария и Бельгия дошли до четвертьфинала, что можно назвать прекрасным результатом для одних и провалом для других. Такое уж поколение у бельгийцев, для них даже вылет в ¼ финала от будущих чемпионов Европы — плохой результат. Тем не менее Мартинес уже доводил «красных дьяволов» до третьего места на ЧМ-2018, и пока его не собираются увольнять. Что касается Петковича, то его в Швейцарии любят, а иностранцем назвать такого человека язык поворачивается с трудом: он 13 лет играл в швейцарских клубах, 15 лет тренировал в местном чемпионате, у него есть гражданство Швейцарии, а не только своей родной Боснии и Герцеговины.

Во время загрузки произошла ошибка.

19 команд с местными тренерами выступили с переменным успехом, но почти все они сохранили свои должности. В полуфинал попали четыре сборные с местными специалистами, и болельщики недовольны разве что проигравшим в финале Гаретом Саутгейтом. При этом англичанин добился лучших результатов, нежели его предшественники-иностранцы вроде Свена-Йорана Эрикссона или Фабио Капелло, у которых тоже было мощное поколение с Бекхэмом, Джеррардом, Лэмпардом, Руни, Терри и так далее. Роберто Манчини и Каспер Хьюлманн так вообще стали героями в Италии и Дании соответственно. Да и сборная Луиса Энрике получила в Испании хорошую прессу.

После Евро-2020 из своих команд ушли только трое: Йоахим Лев покинул сборную Германии, но об этом было известно еще в марте, Франк де Бур уволен после поражения Нидерландов в 1/8 финала, ну, а про Станислава Черчесова мы и так знаем. Немцев возглавил победитель Лиги чемпионов-2019/20 Ханси Флик, а голландцы ведут переговоры с проверенным ветераном Луи ван Галом, поэтому в этих двух сборных останутся местные тренеры.

Что будет в сборной России?

Леонид Александров

 Стальной пресс и мощная фигура. Как выглядят девушки российской олимпийской сборной по регби
10 главных звезд России на Олимпийских играх в Токио
Главные темы
Сборная Италии после Евро: что Роберто Манчини делать дальше
За расистские оскорбления английских игроков задержаны пятеро
10 футболистов, которым после Евро пора в большие клубы
Арбитр Сергей Карасев: Евро — это кайф. Это хороший рок
Фабио Каннаваро: «Доннарумма будет лучшим вратарем мира в ближайшие 10−15 лет. Но “Золотой мяч” я бы отдал Месси»
Актер Судейкис поддержал Рэшфорда, Санчо и Сака, придя в кофте с их именами на премьеру футбольного сериала «Тед Лассо»
Сборная Италии по футболу отмечена орденами за заслуги перед Республикой
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Наш человек — чемпион Европы. Интервью тренера сборной Италии и «Зенита»
Россияне назвали Роналду, Доннарумму и Дзюбу лучшими игроками Евро-2020 (ВЦИОМ)
ВЦИОМ: россияне включили Артёма Дзюбу в тройку лучших футболистов Евро-2020
Почти половина россиян поддерживает отставку Станислава Черчесова из сборной России
Футболисты сборной Англии получили более 12 тыс. оскорбительных сообщений во время Евро
Джейдон Санчо: В расистских оскорблениях нет ничего нового
Вся история чемпионатов
История чемпионатов Европы
1960
Франция
1
СССР
СССР
2
Югославия
Югославия
3
Чехословакия
Чехословакия
1984
Франция
1
Франция
Франция
2
Испания
Испания
3
Португалия
Португалия
3
Дания
Дания
1996
Англия
1
Германия
Германия
2
Чехия
Чехия
3
Франция
Франция
3
Англия
Англия
2004
Португалия
1
Греция
Греция
2
Португалия
Португалия
3
Чехия
Чехия
3
Нидерланды
Нидерланды
Кадр дня
Сборная Италии привезла кубок домой
«Вы заслужили эту травму от проигранного по пенальти финала». Маттеус раскритиковал английских болельщиков
Карасев о поддержке: Для судейской профессии это несвойственно. О нас обычно хорошо не говорят. Я счастлив
ТВ-аудитория матчей чемпионата Европы в России составила более 32 млн человек
Патрик Шик стал автором самого красивого гола Евро-2020
Дзюба возглавил рейтинг доверия спортсменам у россиян, Овечкин — 3-й, Тарасова — 6-я, Большунов — 8-й
Жоржиньо о «Золотом мяче»: «Никто не взял больше трофеев, чем я, но как сравнивать себя с Месси, Роналду и Неймаром?»
«Челси» предложил за Кьезу 100 млн евро — это стартовая сумма. «Ювентус» отказался от переговоров
Россия больше всех потратила на проведение Евро-2020. Финансовые итоги турнира
Викторина
Как внимательно вы смотрели Евро?
Кьеллини признался, что «проклял» Сака перед пенальти в финале ЕВРО-2020
Моуринью назвал сборную Франции лучшей командой Евро-2020
Станислав Черчесов выступил с обращением к болельщикам сборной России
УЕФА возбудил дело против футбольной ассоциации Англии после финала Евро-2020
Фанат посвятил тату несостоявшейся победе сборной Англии на Евро
Гол Ярмоленко в ворота сборной Нидерландов претендует на звание лучшего на Евро
Сборной России нужно обновление. Дзюба и еще пять игроков, которые могут уйти вслед за Черчесовым
Появилось видео речи Манчини перед финалом Евро-2020
Все фотогалереи
Репортажи
Фото
31Италия — чемпион Европы!
21Англия впервые вышла в финал Евро
21Сборная Италии вышла в финал Евро-2020
14Англия не пустила Украину в полуфинал ЧЕ
24Дания пробилась в полуфинал Евро
38Италия обыграла Бельгию и вышла в полуфинал
24Испания в серии пенальти обыграла Швейцарию
14Станислав Черчесов: лучшие кадры карьеры
45Украина обыграла Швецию и вышла в четвертьфинал
15Англия выбила Германию с Евро
«Ваши слова чуть не довели меня до слез». Фанаты затравили Рэшфорда и осквернили граффити с ним в Манчестере
Представлена официальная символическая сборная Евро-2020
Стал известен порядок пенальтистов сборной Англии в финале Евро-2020
Уткин: отстаньте от Дзюбы. Его слова о Манчини справедливы
Некоторые игроки сборной Англии были в шоке от решения Саутгейта назначить Сака пятым пенальтистом (Daily Mail)
Все стадионы
Стадионы
Альянц Арена (Мюнхен)
Йохан Кройфф Арена (Амстердам)
Национальный стадион (Бухарест)
Олимпийский стадион (Баку)
Олимпийский стадион (Севилья)
Стадио Олимпико (Рим)
Стадион Паркен (Копенгаген)
Стадион Санкт-Петербург (Санкт-Петербург)
Уэмбли (Лондон)
Ференц Пушкаш (Будапешт)
Хэмпден Парк (Глазго)
Все о героях сборной Италии: универсальные трудяги и много-много препятствий перед признанием
Аргентина и Италия могут встретиться в матче континентальных чемпионов
Принц Уильям высказался о расистских оскорблениях в адрес игроков сборной Англии
Болельщики сборной Англии публикуют петиции с требованием переиграть финал Евро
Бонуччи и Кьеллини ни разу не были обыграны за весь чемпионат Европы — 2020
Подпишитесь на нас
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь