Игроки сборной Англии напишут жалобу в FA из-за беспорядков в финале Евро-2020
Игроки сборной Англии планируют написать коллективное письмо с жалобой в футбольную ассоциацию страны (FA)
Игроки сборной Англии планируют написать коллективное письмо с жалобой в футбольную ассоциацию страны (FA)
Перед финалом Евро-2020 болельщики без билетов штурмовали стадион «Уэмбли», пытаясь прорваться на него. Фанаты перепрыгивали через ограждения, сносили заборы, сталкивались с сотрудниками стадиона и полицией.
Также сообщается, что фанаты отбирали места у болельщиков, у которых были билеты. Во время давки отец Гарри Магуайра получил травму рёбер.
Матч финала чемпионата Европы — 2020 Италия — Англия проходил на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Основное и дополнительное время встречи завершилось со счётом 1:1. В серии пенальти победу вырвали итальянцы — 3:2.