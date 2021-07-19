Игроки сборной Англии напишут жалобу в FA из-за беспорядков в финале Евро-2020

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м
Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
13.06ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
13.06ЗавершенАвстрия3Сев. Македония1
Группа C
тв
13.06ЗавершенНидерланды3Украина2
Группа D
тв
14.06ЗавершенШотландия0Чехия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенПольша1Словакия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенИспания0Швеция0
Группа F
тв
15.06ЗавершенВенгрия0Португалия3
Группа F
тв
15.06ЗавершенФранция1Германия0
Группа B
тв
16.06ЗавершенФинляндия0Россия1
Группа A
тв
16.06ЗавершенТурция0Уэльс2
Группа A
тв
16.06ЗавершенИталия3Швейцария0
Группа C
тв
17.06ЗавершенУкраина2Сев. Македония1
Группа B
тв
17.06ЗавершенДания1Бельгия2
Группа C
тв
17.06ЗавершенНидерланды2Австрия0
Группа E
тв
18.06ЗавершенШвеция1Словакия0
Группа D
тв
18.06ЗавершенХорватия1Чехия1
Группа D
тв
18.06ЗавершенАнглия0Шотландия0
Группа F
тв
19.06ЗавершенВенгрия1Франция1
Группа F
тв
19.06ЗавершенПортугалия2Германия4
Группа E
тв
19.06ЗавершенИспания1Польша1
Группа A
тв
20.06ЗавершенШвейцария3Турция1
Группа A
тв
20.06ЗавершенИталия1Уэльс0
Группа C
тв
21.06ЗавершенУкраина0Австрия1
Группа C
тв
21.06ЗавершенСев. Македония0Нидерланды3
Группа B
тв
21.06ЗавершенФинляндия0Бельгия2
Группа B
тв
21.06ЗавершенРоссия1Дания4
Группа D
тв
22.06ЗавершенЧехия0Англия1
Группа D
тв
22.06ЗавершенХорватия3Шотландия1
Группа E
тв
23.06ЗавершенСловакия0Испания5
Группа E
тв
23.06ЗавершенШвеция3Польша2
Группа F
тв
23.06ЗавершенГермания2Венгрия2
Группа F
тв
23.06ЗавершенПортугалия2Франция2
1/8 финала
тв
26.06ЗавершенУэльс0Дания4
1/8 финала
тв
26.06ЗавершенДоп. времяИталия2Австрия1
1/8 финала
тв
27.06ЗавершенНидерланды0Чехия2
1/8 финала
тв
27.06ЗавершенБельгия1Португалия0
1/8 финала
тв
28.06ЗавершенДоп. времяХорватия3Испания5
1/8 финала
тв
28.06ЗавершенПенальтиФранция3 (4)Швейцария3 (5)
1/8 финала
тв
29.06ЗавершенАнглия2Германия0
1/8 финала
тв
29.06ЗавершенДоп. времяШвеция1Украина2
1/4 финала
тв
2.07ЗавершенПенальтиШвейцария1 (1)Испания1 (3)
1/4 финала
тв
2.07ЗавершенБельгия1Италия2
1/4 финала
тв
3.07ЗавершенЧехия1Дания2
1/4 финала
тв
3.07ЗавершенУкраина0Англия4
1/2 финала
тв
6.07ЗавершенПенальтиИталия1 (4)Испания1 (2)
1/2 финала
тв
7.07ЗавершенДоп. времяАнглия2Дания1
Финал
тв
11.07ЗавершенПенальтиИталия1 (3)Англия1 (2)
Таблицы
Все таблицы
Группа B
1
Бельгия
39
2
Дания
33
3
Финляндия
33
4
Россия
33
Группа A
1
Италия
39
2
Уэльс
34
3
Швейцария
34
4
Турция
30
Группа C
1
Нидерланды
39
2
Австрия
36
3
Украина
33
4
Сев. Македония
30
Группа D
1
Англия
37
2
Хорватия
34
3
Чехия
34
4
Шотландия
31
Группа E
1
Швеция
37
2
Испания
35
3
Словакия
33
4
Польша
31
Группа F
1
Франция
35
2
Германия
34
3
Португалия
34
4
Венгрия
32
09:34 (мск), источник: Чемпионат.com

Игроки сборной Англии напишут жалобу в FA из-за беспорядков в финале Евро-2020

Игроки сборной Англии планируют написать коллективное письмо с жалобой в футбольную ассоциацию страны (FA) из-за ненадлежащей организации безопасности во время финала чемпионата Европы по футболу 2020 года со сборной Италии, сообщает The Times.

Наверх
31
фотография
31
фотография
31
фотография

Перед финалом Евро-2020 болельщики без билетов штурмовали стадион «Уэмбли», пытаясь прорваться на него. Фанаты перепрыгивали через ограждения, сносили заборы, сталкивались с сотрудниками стадиона и полицией.

Также сообщается, что фанаты отбирали места у болельщиков, у которых были билеты. Во время давки отец Гарри Магуайра получил травму рёбер.

Матч финала чемпионата Европы — 2020 Италия — Англия проходил на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Основное и дополнительное время встречи завершилось со счётом 1:1. В серии пенальти победу вырвали итальянцы — 3:2.

Читайте также
Италия
1:1
По пенальти: 3:2Основное время: 1:1 (0:1)
Англия
 Медведева отказалась ехать на Олимпиаду!
Российских олимпийцев снова поймали на допинге!
Главные темы
Сборная Италии после Евро: что Роберто Манчини делать дальше
За расистские оскорбления английских игроков задержаны пятеро
10 футболистов, которым после Евро пора в большие клубы
Арбитр Сергей Карасев: Евро — это кайф. Это хороший рок
В США финал чемпионата Европы — 2020 привлёк больше зрителей, чем финал НБА
Фабио Каннаваро: «Доннарумма будет лучшим вратарем мира в ближайшие 10−15 лет. Но “Золотой мяч” я бы отдал Месси»
Актер Судейкис поддержал Рэшфорда, Санчо и Сака, придя в кофте с их именами на премьеру футбольного сериала «Тед Лассо»
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Сборная Италии по футболу отмечена орденами за заслуги перед Республикой
Наш человек — чемпион Европы. Интервью тренера сборной Италии и «Зенита»
Россияне назвали Роналду, Доннарумму и Дзюбу лучшими игроками Евро-2020 (ВЦИОМ)
ВЦИОМ: россияне включили Артёма Дзюбу в тройку лучших футболистов Евро-2020
Почти половина россиян поддерживает отставку Станислава Черчесова из сборной России
Футболисты сборной Англии получили более 12 тыс. оскорбительных сообщений во время Евро
Вся история чемпионатов
История чемпионатов Европы
1972
Бельгия
1
ФРГ
ФРГ
2
СССР
СССР
3
Бельгия
Бельгия
1976
Югославия
1
Чехословакия
Чехословакия
2
ФРГ
ФРГ
3
Нидерланды
Нидерланды
1988
ФРГ
1
Нидерланды
Нидерланды
2
СССР
СССР
3
ФРГ
ФРГ
3
Италия
Италия
1992
Швеция
1
Дания
Дания
2
Германия
Германия
3
Нидерланды
Нидерланды
3
Швеция
Швеция
Кадр дня
Сборная Италии привезла кубок домой
Джейдон Санчо: В расистских оскорблениях нет ничего нового
«Вы заслужили эту травму от проигранного по пенальти финала». Маттеус раскритиковал английских болельщиков
Карасев о поддержке: Для судейской профессии это несвойственно. О нас обычно хорошо не говорят. Я счастлив
ТВ-аудитория матчей чемпионата Европы в России составила более 32 млн человек
Патрик Шик стал автором самого красивого гола Евро-2020
Дзюба возглавил рейтинг доверия спортсменам у россиян, Овечкин — 3-й, Тарасова — 6-я, Большунов — 8-й
Жоржиньо о «Золотом мяче»: «Никто не взял больше трофеев, чем я, но как сравнивать себя с Месси, Роналду и Неймаром?»
«Челси» предложил за Кьезу 100 млн евро — это стартовая сумма. «Ювентус» отказался от переговоров
Викторина
Как внимательно вы смотрели Евро?
Россия больше всех потратила на проведение Евро-2020. Финансовые итоги турнира
Кьеллини признался, что «проклял» Сака перед пенальти в финале ЕВРО-2020
Моуринью назвал сборную Франции лучшей командой Евро-2020
Станислав Черчесов выступил с обращением к болельщикам сборной России
УЕФА возбудил дело против футбольной ассоциации Англии после финала Евро-2020
Фанат посвятил тату несостоявшейся победе сборной Англии на Евро
Гол Ярмоленко в ворота сборной Нидерландов претендует на звание лучшего на Евро
Сборной России нужно обновление. Дзюба и еще пять игроков, которые могут уйти вслед за Черчесовым
Все фотогалереи
Репортажи
Фото
31Италия — чемпион Европы!
21Англия впервые вышла в финал Евро
21Сборная Италии вышла в финал Евро-2020
14Англия не пустила Украину в полуфинал ЧЕ
24Дания пробилась в полуфинал Евро
38Италия обыграла Бельгию и вышла в полуфинал
24Испания в серии пенальти обыграла Швейцарию
14Станислав Черчесов: лучшие кадры карьеры
45Украина обыграла Швецию и вышла в четвертьфинал
15Англия выбила Германию с Евро
Появилось видео речи Манчини перед финалом Евро-2020
«Ваши слова чуть не довели меня до слез». Фанаты затравили Рэшфорда и осквернили граффити с ним в Манчестере
Представлена официальная символическая сборная Евро-2020
Стал известен порядок пенальтистов сборной Англии в финале Евро-2020
Уткин: отстаньте от Дзюбы. Его слова о Манчини справедливы
Все стадионы
Стадионы
Альянц Арена (Мюнхен)
Йохан Кройфф Арена (Амстердам)
Национальный стадион (Бухарест)
Олимпийский стадион (Баку)
Олимпийский стадион (Севилья)
Стадио Олимпико (Рим)
Стадион Паркен (Копенгаген)
Стадион Санкт-Петербург (Санкт-Петербург)
Уэмбли (Лондон)
Ференц Пушкаш (Будапешт)
Хэмпден Парк (Глазго)
Некоторые игроки сборной Англии были в шоке от решения Саутгейта назначить Сака пятым пенальтистом (Daily Mail)
Все о героях сборной Италии: универсальные трудяги и много-много препятствий перед признанием
Аргентина и Италия могут встретиться в матче континентальных чемпионов
Принц Уильям высказался о расистских оскорблениях в адрес игроков сборной Англии
Болельщики сборной Англии публикуют петиции с требованием переиграть финал Евро
Подпишитесь на нас
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь