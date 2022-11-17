Неймар назвал команды, способные выйти в финал чемпионата мира по футболу

Чемпионат мира по футболу 2022

20 ноября - 18 декабря

0д0ч0м

до чемпионата мира 2022

Группа A
тв
20.11Не началсяКатарЭквадор
Группа B
21.11Не началсяАнглияИран
Группа A
21.11Не началсяСенегалНидерланды
Группа B
21.11Не началсяСШАУэльс
Группа C
22.11Не началсяАргентинаСаудовская Аравия
Группа D
22.11Не началсяДанияТунис
Группа C
22.11Не началсяМексикаПольша
Группа D
22.11Не началсяФранцияАвстралия
Группа F
23.11Не началсяМароккоХорватия
Группа E
23.11Не началсяГерманияЯпония
Группа E
23.11Не началсяИспанияКоста-Рика
Группа F
23.11Не началсяБельгияКанада
Группа G
24.11Не началсяШвейцарияКамерун
Группа H
24.11Не началсяУругвайЮжная Корея
Группа H
24.11Не началсяПортугалияГана
Группа G
24.11Не началсяБразилияСербия
Группа B
25.11Не началсяУэльсИран
Группа A
25.11Не началсяКатарСенегал
Группа A
25.11Не началсяНидерландыЭквадор
Группа B
25.11Не началсяАнглияСША
Группа D
26.11Не началсяТунисАвстралия
Группа C
26.11Не началсяПольшаСаудовская Аравия
Группа D
26.11Не началсяФранцияДания
Группа C
26.11Не началсяАргентинаМексика
Группа E
27.11Не началсяЯпонияКоста-Рика
Группа F
27.11Не началсяБельгияМарокко
Группа F
27.11Не началсяХорватияКанада
Группа E
27.11Не началсяИспанияГермания
Группа G
28.11Не началсяКамерунСербия
Группа H
28.11Не началсяЮжная КореяГана
Группа G
28.11Не началсяБразилияШвейцария
Группа H
28.11Не началсяПортугалияУругвай
Группа A
29.11Не началсяНидерландыКатар
Группа A
29.11Не началсяЭквадорСенегал
Группа B
29.11Не началсяУэльсАнглия
Группа B
29.11Не началсяИранСША
Группа D
30.11Не началсяТунисФранция
Группа D
30.11Не началсяАвстралияДания
Группа C
30.11Не началсяПольшаАргентина
Группа C
30.11Не началсяСаудовская АравияМексика
Группа F
1.12Не началсяКанадаМарокко
Группа F
1.12Не началсяХорватияБельгия
Группа E
1.12Не началсяЯпонияИспания
Группа E
1.12Не началсяКоста-РикаГермания
Группа H
2.12Не началсяГанаУругвай
Группа H
2.12Не началсяЮжная КореяПортугалия
Группа G
2.12Не началсяСербияШвейцария
Группа G
2.12Не началсяКамерунБразилия
1/8 финала
3.12Не начался1A2B
1/8 финала
3.12Не начался1C2D
1/8 финала
4.12Не начался1D2C
1/8 финала
4.12Не начался1B2A
1/8 финала
5.12Не начался1E2F
1/8 финала
5.12Не начался1G2H
1/8 финала
6.12Не начался1F2E
1/8 финала
6.12Не начался1H2G
1/4 финала
9.12Не началсяП 53П 54
1/4 финала
9.12Не началсяП 49П 50
1/4 финала
10.12Не началсяП 55П 56
1/4 финала
10.12Не началсяП 51П 52
1/2 финала
13.12Не началсяП 57П 58
1/2 финала
14.12Не началсяП 59П 60
Матч за 3-е место
17.12Не началсяПр 61Пр 62
Финал
18.12Не началсяП 61П 62
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Катар
00
2
Эквадор
00
3
Сенегал
00
4
Нидерланды
00
Группа B
1
Англия
00
2
Иран
00
3
США
00
4
Уэльс
00
Группа C
1
Аргентина
00
2
Саудовская Аравия
00
3
Мексика
00
4
Польша
00
Группа D
1
Франция
00
2
Дания
00
3
Тунис
00
4
Австралия
00
Группа E
1
Испания
00
2
Германия
00
3
Япония
00
4
Коста-Рика
00
Группа F
1
Бельгия
00
2
Канада
00
3
Марокко
00
4
Хорватия
00
Группа G
1
Бразилия
00
2
Сербия
00
3
Швейцария
00
4
Камерун
00
Группа H
1
Португалия
00
2
Гана
00
3
Уругвай
00
4
Южная Корея
00
11:34 (мск), источник: Чемпионат.com

Неймар назвал команды, способные выйти в финал чемпионата мира по футболу

Бразильский нападающий Неймар обозначил фаворитов предстоящего чемпионата мира по футболу, а также назвал лучших, по ему мнению, игроков сборной Англии.

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Источник: Reuters

«Чемпионат мира полон сюрпризов. Появляются команды, которые неожиданно добиваются больших успехов в соревнованиях, даже если многие в них не верят. Но я считаю, что фаворитами являются Аргентина, Германия, Испания и Франция. Думаю, что эта четвёрка вместе с Бразилией вполне способна выйти в финал.

О, и да, я забыл об Англии, но очевидно, что у них есть шанс! Мне очень нравятся Харри Кейн и Джейдон Санчо. Это два невероятных игрока, и я испытываю к ним особую любовь, потому что мне нравятся футболисты со своими индивидуальными качествами», — приводит слова Неймара издание The Telegraph.

Стоит отметить, что Джейдон Санчо не был включён в финальную заявку сборной Англии на чемпионат мира.

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1
Италия
Италия
2
Венгрия
Венгрия
3
Бразилия
Бразилия
1958
Швеция
1
Бразилия
Бразилия
2
Швеция
Швеция
3
Франция
Франция
2006
Германия
1
Италия
Италия
2
Франция
Франция
3
Германия
Германия
2014
Бразилия
1
Германия
Германия
2
Аргентина
Аргентина
3
Нидерланды
Нидерланды
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