Чемпионат мира по футболу 2022

20 ноября - 18 декабря

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до чемпионата мира 2022

Группа A
тв
20.11Не началсяКатарЭквадор
Группа B
21.11Не началсяАнглияИран
Группа A
21.11Не началсяСенегалНидерланды
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1.12Не началсяКоста-РикаГермания
Группа H
2.12Не началсяГанаУругвай
Группа H
2.12Не началсяЮжная КореяПортугалия
Группа G
2.12Не началсяСербияШвейцария
Группа G
2.12Не началсяКамерунБразилия
1/8 финала
3.12Не начался1A2B
1/8 финала
3.12Не начался1C2D
1/8 финала
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1/8 финала
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1/8 финала
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1/8 финала
5.12Не начался1G2H
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2
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00
Группа B
1
Англия
00
2
Иран
00
3
США
00
4
Уэльс
00
Группа C
1
Аргентина
00
2
Саудовская Аравия
00
3
Мексика
00
4
Польша
00
Группа D
1
Франция
00
2
Дания
00
3
Тунис
00
4
Австралия
00
Группа E
1
Испания
00
2
Германия
00
3
Япония
00
4
Коста-Рика
00
Группа F
1
Бельгия
00
2
Канада
00
3
Марокко
00
4
Хорватия
00
Группа G
1
Бразилия
00
2
Сербия
00
3
Швейцария
00
4
Камерун
00
Группа H
1
Португалия
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2
Гана
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3
Уругвай
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Южная Корея
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12:04 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Англия снимет проклятие? Рассказываем о жаркой группе B на ЧМ

За три дня до старта чемпиона мира по футболу корреспондент РИА Новости Спорт рассказывает об интересном, очень крепком квартете В, в котором выступят сборные Англии, Ирана, США и Уэльса.

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Источник: Reuters

Англия

  • Последнее участие в ЧМ: 2018 год;
  • Лучший результат на ЧМ: чемпион (1966 год).

Сборная Англии приехала на ЧМ в статусе одного из фаворитов. На Туманном Альбионе традиционно требуют от «львов» только первого места. Высокие ожидания подкрепляются воспоминаниями о достойных результатах на ЧЕ и Кубках мира. При Гарете Саутгейте англичане попали в четверку лучших команд чемпионата мира в России и заняли второе место на прошлогоднем Евро.

После досадного поражения от Италии на родном «Уэмбли» Саутгейт перенастроил команду. Сборная Англии вихрем прошлась по соперникам в отборочном турнире: «львы» не потерпели ни одного поражения и пропустили всего три мяча за десять игр.

Если в Нидерландах пытаются избавиться от синдрома «финалов», то сборная Англии — от проклятия домашнего чемпионства. Родоначальники футбола выиграли Кубок мира в 1966 году, и за 56 лет не смогли повторить успех вне Объединенного Королевства. Впереди у англичан все шансы исправиться за проигранный финал Евро-2020 и взять главный спортивный трофей в другой стране.

Невыполнение этой задачи расценят как провал.

Иран

  • Последнее участие в ЧМ: 2018 год;
  • Лучший результат на ЧМ: групповой этап (1978, 1998, 2006, 2014, 2018 годы).

Команда с Ближнего Востока становится регулярным участником мирового первенства. Иранцы выступят на третьем турнире подряд. Стабильный выход в финальную стадию стал результатом работы Карлуша Кейруша: португальский специалист несколько лет был ассистентом легендарного Алекса Фергюсона в «Манчестер Юнайтед», после работы с мэтром сменил несколько мест работы и наконец в 2011 году закрепился в сборной Ирана.

Одним из ключевых решений тренера стало привлечение в сборную европейских игроков с иранскими корнями. Кроме приглашения талантливых кадров из Европы Иран зовет на работу и европейских специалистов. На чемпионат мира команду вывел хорват Драган Скочич, правда, на чемпионате мира азиатов снова будет тренировать Кейруш.

У иранцев есть преимущество перед грозными соперниками в группе смерти. Речь о погодных условиях на Ближнем Востоке: команде Кейруша не привыкать к сухому климату. Самые грозные их «джокеры» — дуэт форвардов Сердар Азмун — Мехди Тареми. Первый известен в России по выступлениям за «Рубин», «Ростов» и «Зенит», второй же остается ведущим бомбардиром «Порту».

Источник: Reuters

США

  • Последнее участие в ЧМ: 2014 год;
  • Лучший результат на ЧМ: третье место (1930 год).

Американская сборная могла пропустить чемпионат мира из-за неровного выступления в отборочных раундах КОНКАКАФ. При Грегге Белхалтере команда попала в тройку лучших команд и опередила Коста-Рику только из-за лучшей разницы забитых мячей.

Главные звезды Штатов играют в лучших командах Европы. Полузащитник Кристиан Пулишич известен по выступлениям за дортмундскую «Боруссию» и «Челси», юное дарование Джованни Рейна покоряет трибуны «Сигнал Идуна Парк» (домашняя арена все той же «Боруссии»), а Сержиньо Дест пытается закрепиться в «Милане». В сборной рассчитывают и на трудяг Криса Ричардса из «Кристал Пэласа» и Кэмерона Картера-Уикерса из «Селтика», Уэстона Маккенни из «Ювентуса» и Тайлера Адамса из «Лидса». Примечательно, что возрастной диапазон игроков — 22−24 года. Главный тренер сборной Белхалтер делает ставку на юный возраст и яркий атакующий футбол.

Команда с Нового Света беспрерывно участвовала на чемпионатах мира с 1986 года. Серия прервалась 32 года спустя — американцы не прошли отбор на турнир в России. Теперь в Катар приезжает одна из самых молодых команд. Новое поколение игроков способно преподнести немало сюрпризов в группе и доставить хлопот более именитым соперникам. Особенно поднапрячься стоит Англии: ей сборная США не проигрывала в очных встречах ни в 2010 году, ни в 2014-м.

Источник: Reuters

Уэльс

  • Последнее участие в ЧМ: 1958 год;
  • Лучший результат на ЧМ: ¼ финала (1958 год).

Для сборной Уэльса выступление на чемпионате мира станет вторым в истории. Дебют валлийцев состоялся в далеком 1958 году. На том турнире в Швеции команда совершила фурор, сенсационно выйдя в четвертьфинал и уступив будущим победителям бразильцам.

Путь на ЧМ-2022 вышел у Гарета Бэйла и компании тернистым. Уэльс уступил бельгийцам первую строчку в отборочной группе и весной попал в стыки. Дубль Бэйла позволил в полуфинале турнира одолеть неуступчивую Австрию, тогда как исход финального матча с Украиной решил автогол Андрея Ярмоленко.

К слову, результат был добыт на фоне громкого скандала с Райаном Гиггзом. Легенду «Манчестер Юнайтед» отстранили от работы в сборной после нападения на двух женщин. В апреле 2021 года подготовку к отборочному циклу доверили Робу Пейджу. Именно ему после попадания на турнир Гиггз оставил пост главного тренера, сославшись на судебные разбирательства.

«Драконы» едут на чемпионат мира сверхмотивированными. В Уэльсе от своих парней ждут победы над соседями из Англии и поддержки тренера, которому грозит тюремный срок… Наконец, ЧМ в Катаре может стать последним для звездных Бэйла, Аарона Рэмзи и других творцов бронзового перформанса на Евро-2016.

Источник: Reuters

Автор: Андрей Синельщиков

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1938
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1
Италия
Италия
2
Венгрия
Венгрия
3
Бразилия
Бразилия
1958
Швеция
1
Бразилия
Бразилия
2
Швеция
Швеция
3
Франция
Франция
2006
Германия
1
Италия
Италия
2
Франция
Франция
3
Германия
Германия
2014
Бразилия
1
Германия
Германия
2
Аргентина
Аргентина
3
Нидерланды
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