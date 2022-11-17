Кто из известных футболистов пропустит чемпионат мира из-за травм

Чемпионат мира по футболу 2022

20 ноября - 18 декабря

0д0ч0м

до чемпионата мира 2022

Группа A
тв
20.11Не началсяКатарЭквадор
Группа B
21.11Не началсяАнглияИран
Группа A
21.11Не началсяСенегалНидерланды
Группа B
21.11Не началсяСШАУэльс
Группа C
22.11Не началсяАргентинаСаудовская Аравия
Группа D
22.11Не началсяДанияТунис
Группа C
22.11Не началсяМексикаПольша
Группа D
22.11Не началсяФранцияАвстралия
Группа F
23.11Не началсяМароккоХорватия
Группа E
23.11Не началсяГерманияЯпония
Группа E
23.11Не началсяИспанияКоста-Рика
Группа F
23.11Не началсяБельгияКанада
Группа G
24.11Не началсяШвейцарияКамерун
Группа H
24.11Не началсяУругвайЮжная Корея
Группа H
24.11Не началсяПортугалияГана
Группа G
24.11Не началсяБразилияСербия
Группа B
25.11Не началсяУэльсИран
Группа A
25.11Не началсяКатарСенегал
Группа A
25.11Не началсяНидерландыЭквадор
Группа B
25.11Не началсяАнглияСША
Группа D
26.11Не началсяТунисАвстралия
Группа C
26.11Не началсяПольшаСаудовская Аравия
Группа D
26.11Не началсяФранцияДания
Группа C
26.11Не началсяАргентинаМексика
Группа E
27.11Не началсяЯпонияКоста-Рика
Группа F
27.11Не началсяБельгияМарокко
Группа F
27.11Не началсяХорватияКанада
Группа E
27.11Не началсяИспанияГермания
Группа G
28.11Не началсяКамерунСербия
Группа H
28.11Не началсяЮжная КореяГана
Группа G
28.11Не началсяБразилияШвейцария
Группа H
28.11Не началсяПортугалияУругвай
Группа A
29.11Не началсяНидерландыКатар
Группа A
29.11Не началсяЭквадорСенегал
Группа B
29.11Не началсяУэльсАнглия
Группа B
29.11Не началсяИранСША
Группа D
30.11Не началсяТунисФранция
Группа D
30.11Не началсяАвстралияДания
Группа C
30.11Не началсяПольшаАргентина
Группа C
30.11Не началсяСаудовская АравияМексика
Группа F
1.12Не началсяКанадаМарокко
Группа F
1.12Не началсяХорватияБельгия
Группа E
1.12Не началсяЯпонияИспания
Группа E
1.12Не началсяКоста-РикаГермания
Группа H
2.12Не началсяГанаУругвай
Группа H
2.12Не началсяЮжная КореяПортугалия
Группа G
2.12Не началсяСербияШвейцария
Группа G
2.12Не началсяКамерунБразилия
1/8 финала
3.12Не начался1A2B
1/8 финала
3.12Не начался1C2D
1/8 финала
4.12Не начался1D2C
1/8 финала
4.12Не начался1B2A
1/8 финала
5.12Не начался1E2F
1/8 финала
5.12Не начался1G2H
1/8 финала
6.12Не начался1F2E
1/8 финала
6.12Не начался1H2G
1/4 финала
9.12Не началсяП 53П 54
1/4 финала
9.12Не началсяП 49П 50
1/4 финала
10.12Не началсяП 55П 56
1/4 финала
10.12Не началсяП 51П 52
1/2 финала
13.12Не началсяП 57П 58
1/2 финала
14.12Не началсяП 59П 60
Матч за 3-е место
17.12Не началсяПр 61Пр 62
Финал
18.12Не началсяП 61П 62
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Катар
00
2
Эквадор
00
3
Сенегал
00
4
Нидерланды
00
Группа B
1
Англия
00
2
Иран
00
3
США
00
4
Уэльс
00
Группа C
1
Аргентина
00
2
Саудовская Аравия
00
3
Мексика
00
4
Польша
00
Группа D
1
Франция
00
2
Дания
00
3
Тунис
00
4
Австралия
00
Группа E
1
Испания
00
2
Германия
00
3
Япония
00
4
Коста-Рика
00
Группа F
1
Бельгия
00
2
Канада
00
3
Марокко
00
4
Хорватия
00
Группа G
1
Бразилия
00
2
Сербия
00
3
Швейцария
00
4
Камерун
00
Группа H
1
Португалия
00
2
Гана
00
3
Уругвай
00
4
Южная Корея
00
12:40 (мск), источник: ТАСС

Кто из известных футболистов пропустит чемпионат мира из-за травм

Предстоящее мировое первенство по футболу из-за различных повреждений пропустит немалое количество именитых игроков. ТАСС рассказывает о наиболее значимых для национальных сборных футболистов, которых болельщики не увидят в Катаре.

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Источник: AP 2022

Чемпионат мира по футболу в Катаре стартует 20 ноября. В понедельник сборная Эквадора последней объявила состав на мировое первенство. Перед крупными международными турнирами команды часто не обходятся без потерь по причине травм игроков. ТАСС рассказывает о звездных футболистах, которые пропустят чемпионат мира.

Защитник ПСЖ Преснель Кимпембе

Источник: AP 2022

Французы объявили состав команды на чемпионат мира 10 ноября, изначально в него попал защитник ПСЖ Преснель Кимпембе. Однако 14 ноября пресс-служба Федерации футбола Франции сообщила, что игрок обороны не поможет команде из-за того, что не смог долечиться от повреждения. Ранее футболист не попал в заявку ПСЖ на матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов с итальянским «Ювентусом» (2:1) из-за проблем с ахилловым сухожилием. Кимпембе закрепился в сборной Франции после победного для команды чемпионата мира 2018 года, на том турнире он сыграл один матч. Из-за повреждений защитник в текущем сезоне провел за ПСЖ только 11 встреч, не отметившись результативными действиями. Травмированного Кимпембе в составе заменит Аксель Дисаси из «Монако».

Сборная Франции сыграет в группе D с командами Австралии, Дании и Туниса.

Защитник «Челси» Бен Чилуэлл

Источник: AP 2022

Сборная Англии поедет на чемпионат мира без защитника «Челси» Бена Чилуэлла, который пропустит турнир из-за повреждения коленного сухожилия. Он получил травму в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против загребского «Динамо» (2:1) 2 ноября. Позднее англичане опубликовали состав, в который Чилуэлл не попал. В текущем сезоне английский защитник провел за «Челси» 14 матчей во всех турнирах, забив один гол и отдав две результативные передачи. Чилуэлл вызывается в сборную Англии с 2018 года, был в заявке команды на чемпионате Европы в 2021 году, но ни разу не сыграл.

Англичане сыграют в группе B с командами Ирана, США и Уэльса.

Полузащитник «Вильярреала» Джовани Ло Чельсо

Источник: AP 2022

Сборная Аргентины перед чемпионатом мира лишилась одного из важных полузащитников команды. 30 октября в матче чемпионата Испании с «Атлетиком» из Бильбао травму получил полузащитник «Вильярреала» Джовани Ло Чельсо, который играет в команде на правах аренды из английского «Тоттенхэма». Ло Чельсо пропустил последние четыре матча «Вильярреала», но не успел восстановиться от мышечного повреждения. Футболист вызывается в сборную Аргентины с 2017 года, вместе с командой он стал победителем Кубка Америки в 2021 году и Финалиссимы (матч, в котором встречаются победители чемпионата Европы и Кубка Америки) в 2022 году. В последнее время он вызывается регулярно. Ло Чельсо ездил на чемпионат мира 2018 года, но не сыграл ни в одной встрече.

Аргентинцы сыграют в группе С с командами Саудовской Аравии, Мексики и Польши.

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба

Источник: AP 2022

Чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции Поль Погба, который выступает за итальянский «Ювентус», пропустит мировое первенство в Катаре. 31 октября агент Погба Рафаэла Пимента сообщил, что игроку требуется восстановление после сентябрьской операции на колене. 9 ноября сборная Франции объявила состав на мировое первенство, в нем не оказалось Погба. Футболист вызывается в национальную команду с 2013 года и считается одним из лидеров сборной.

Сборная Франции сыграет в группе D с командами Австралии, Дании и Туниса.

Полузащитник «Ромы» Джорджиньо Вейналдум

Источник: AP 2022

Один из лидеров сборной Нидерландов Джорджиньо Вейналдум пропустит чемпионат мира из-за повреждения. 5 августа итальянская «Рома» до конца сезона арендовала футболиста у ПСЖ. Через 17 дней пресс-служба римского клуба сообщила, что Вейналдум получил перелом большеберцовой кости правой ноги на тренировке. Вейналдум не успел восстановиться от повреждения, из-за чего не попал в окончательную заявку сборной Нидерландов. Полузащитник вызывался в национальную команду с 2011 года, он провел 86 матчей, в которых забил 26 голов. Для Вейналдума предстоящий чемпионат мира мог стать вторым в карьере, впервые на мировом первенстве он сыграл в 2014 году. Полузащитник принимал участие в чемпионате Европы в 2021 году.

Сборная Нидерландов сыграет в группе А с командами Катара, Эквадора и Сенегала.

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс

Источник: AP 2022

По праву главным неудачником крупных международных турниров последнего времени можно назвать полузащитника дортмундской «Боруссии» Марко Ройса. Футболист из-за повреждения связок голеностопа пропустит чемпионат мира. Ройс стабильно вызывается в сборную Германии с 2011 года, за это время из-за повреждений он пропустил чемпионаты Европы в 2016 и 2021 годах, чемпионат мира 2014 года, Кубок Конфедераций — 2017. Ройс принял участие в чемпионате Европы 2012 года, когда сборная Германии заняла третье место. Не было Ройса в составе и на чемпионате мира 2014 года, когда немцы выиграли турнир. Ройс в текущем сезоне провел 12 матчей за «Боруссию» в разных турнирах, забив три гола и отдав три результативные передачи.

Команда Германии сыграет в группе Е со сборными Испании, Коста-Рики и Японии.

Нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота

Источник: AP 2022

Без потерь перед стартом чемпионата мира не обошлась и сборная Португалии. 16 октября травму в матче чемпионата Англии с «Манчестер Сити» получил нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота, спустя два дня главный тренер мерсисайдского клуба Юрген Клопп заявил, что португалец пропустит чемпионат мира. Жота вызывается в сборную Португалии с 2019 года, принял участие в чемпионате Европы в 2021 году, забив один гол в четырех матчах на турнире. Футболист становится новой звездой в Португалии, всего в 29 играх за национальную команду он забил 10 мячей. В текущем сезоне Жота провел восемь матчей за «Ливерпуль» в разных турнирах, отдав пять результативных передач.

Сборная Португалии сыграет в группе Н с командами Ганы, Уругвая и Южной Кореи.

Нападающий «Лейпцига» Тимо Вернер

Источник: AP 2022

Сборная Германии перед началом турнира потеряла еще одного важного футболиста — нападающего «Лейпцига» Тимо Вернера. Футболист получил травму голеностопа в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против украинского «Шахтера» (4:0). 3 ноября пресс-служба германского клуба сообщила, что Вернер не поедет на мировое первенство. Форвард вызывается в сборную Германии с 2017 года и считается одним из основных игроков национальной команды. Он забивает почти в каждом втором матче за сборную Германии, всего на его счету 24 гола в 55 играх. Вернер принимал участие в Кубке Конфедераций — 2017, чемпионате мира 2018 года и чемпионате Европы в 2021 году. В текущем сезоне 26-летний игрок провел 16 матчей за «Лейпциг» в разных турнирах, забив девять голов и отдав четыре результативные передачи.

Нападающий «Лейпцига» Кристофер Нкунку

Источник: AP 2022

Еще одной потерей в составе сборной Франции стал нападающий «Лейпцига» Кристифер Нкунку. 16 ноября пресс-служба Федерации футбола Франции сообщила, что Нкунку получил повреждение колена на тренировке, впоследствии ему было диагностировано растяжение связок. На турнире его заменит форвард германского «Айнтрахта» Рандаль Коло Муани. Нкунку вызывается в сборную Франции с 2022 года, он провел за национальную команду восемь матчей, забив два гола. В текущем сезоне Нкунку провел за «Лейпциг» 23 матча, забив 17 мячей и отдав четыре результативные передачи.

Автор: Роман Шлуинский

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Бразилия
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Швеция
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Франция
2006
Германия
1
Италия
Италия
2
Франция
Франция
3
Германия
Германия
2014
Бразилия
1
Германия
Германия
2
Аргентина
Аргентина
3
Нидерланды
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