Футболисты ЧМ-2022, связанные с Россией. За кого можно будет поболеть в Катаре

Чемпионат мира по футболу 2022

20 ноября - 18 декабря

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до чемпионата мира 2022

Группа A
тв
20.11Не началсяКатарЭквадор
Группа B
21.11Не началсяАнглияИран
Группа A
21.11Не началсяСенегалНидерланды
Группа B
21.11Не началсяСШАУэльс
Группа C
22.11Не началсяАргентинаСаудовская Аравия
Группа D
22.11Не началсяДанияТунис
Группа C
22.11Не началсяМексикаПольша
Группа D
22.11Не началсяФранцияАвстралия
Группа F
23.11Не началсяМароккоХорватия
Группа E
23.11Не началсяГерманияЯпония
Группа E
23.11Не началсяИспанияКоста-Рика
Группа F
23.11Не началсяБельгияКанада
Группа G
24.11Не началсяШвейцарияКамерун
Группа H
24.11Не началсяУругвайЮжная Корея
Группа H
24.11Не началсяПортугалияГана
Группа G
24.11Не началсяБразилияСербия
Группа B
25.11Не началсяУэльсИран
Группа A
25.11Не началсяКатарСенегал
Группа A
25.11Не началсяНидерландыЭквадор
Группа B
25.11Не началсяАнглияСША
Группа D
26.11Не началсяТунисАвстралия
Группа C
26.11Не началсяПольшаСаудовская Аравия
Группа D
26.11Не началсяФранцияДания
Группа C
26.11Не началсяАргентинаМексика
Группа E
27.11Не началсяЯпонияКоста-Рика
Группа F
27.11Не началсяБельгияМарокко
Группа F
27.11Не началсяХорватияКанада
Группа E
27.11Не началсяИспанияГермания
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28.11Не началсяКамерунСербия
Группа H
28.11Не началсяЮжная КореяГана
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28.11Не началсяБразилияШвейцария
Группа H
28.11Не началсяПортугалияУругвай
Группа A
29.11Не началсяНидерландыКатар
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29.11Не началсяЭквадорСенегал
Группа B
29.11Не началсяУэльсАнглия
Группа B
29.11Не началсяИранСША
Группа D
30.11Не началсяТунисФранция
Группа D
30.11Не началсяАвстралияДания
Группа C
30.11Не началсяПольшаАргентина
Группа C
30.11Не началсяСаудовская АравияМексика
Группа F
1.12Не началсяКанадаМарокко
Группа F
1.12Не началсяХорватияБельгия
Группа E
1.12Не началсяЯпонияИспания
Группа E
1.12Не началсяКоста-РикаГермания
Группа H
2.12Не началсяГанаУругвай
Группа H
2.12Не началсяЮжная КореяПортугалия
Группа G
2.12Не началсяСербияШвейцария
Группа G
2.12Не началсяКамерунБразилия
1/8 финала
3.12Не начался1A2B
1/8 финала
3.12Не начался1C2D
1/8 финала
4.12Не начался1D2C
1/8 финала
4.12Не начался1B2A
1/8 финала
5.12Не начался1E2F
1/8 финала
5.12Не начался1G2H
1/8 финала
6.12Не начался1F2E
1/8 финала
6.12Не начался1H2G
1/4 финала
9.12Не началсяП 53П 54
1/4 финала
9.12Не началсяП 49П 50
1/4 финала
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1/4 финала
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00
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Англия
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Иран
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США
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Уэльс
00
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Аргентина
00
2
Саудовская Аравия
00
3
Мексика
00
4
Польша
00
Группа D
1
Франция
00
2
Дания
00
3
Тунис
00
4
Австралия
00
Группа E
1
Испания
00
2
Германия
00
3
Япония
00
4
Коста-Рика
00
Группа F
1
Бельгия
00
2
Канада
00
3
Марокко
00
4
Хорватия
00
Группа G
1
Бразилия
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2
Сербия
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3
Швейцария
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Камерун
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Португалия
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Гана
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Южная Корея
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14:26 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Футболисты ЧМ-2022, связанные с Россией. За кого можно будет поболеть в Катаре

Старые знакомые.

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Источник: Спорт-Экспресс

На ЧМ-2022 РПЛ будут представлять всего два легионера — в заявке хорватов защитник «Зенита» Деян Ловрен, а вингер «Динамо» Николя Муми Нгамале отправится в Катар в составе сборной Камеруна. Для сравнения, на прошлый чемпионат мира было заявлено аж 15 представителей нашего первенства. Однако в Катаре мы сможем наблюдать много старых знакомых. В этом тексте расскажем о всех футболистах с ЧМ-2022, которые связаны с Россией и РПЛ.

Представители РПЛ

Деян Ловрен, Хорватия

Ловрен уже давно не является игроком основы сборной Хорватии — слишком высока конкуренция. Но как дядька-ветеран, способный подстраховать в случае травмы или усталости, Деян еще вполне в порядке. В «Зените» он играет без особого напряга — не тот уровень сопротивления. Посмотрим, может, в Катаре Ловрену дадут шанс проверить свое мастерство.

Николя Муми Нгамале, Камерун

Новичок московского «Динамо» Нгамале едет на свой первый чемпионат мира. Камерунец здорово ворвался в РПЛ, заставив фанатов «Динамо» позабыть, что когда-то за них играл Клинтон Н’Жи. А в последнем матче перед клубной паузой и вовсе отметился победным голом в братском дерби против ЦСКА. Но все эти подвиги не гарантируют ему места в старте — вероятнее, он будет подменять Токо Экамби из «Лиона».

Российское гражданство

Гаэль Ондуа, Камерун

А можно ли Ондуа вообще назвать легионером? Он является воспитанником ЦСКА и «Локомотива», играл за «Анжи» и прекрасно говорит по-русски.

«В первую очередь я буду представлять сборную Камеруна. Но я всегда говорю открыто: Россия — мой дом, у меня есть российский документ. И это тоже хорошо, что я могу представлять российский народ на таком большом турнире», — сказал полузащитник после вызова в сборную Камеруна на чемпионат мира в Катар.

Ондуа давно не играет из-за травмы колена. Последний матч за «Ганновер» он провел в августе, так что место в основе ему точно не гарантировано. Но будет приятно увидеть на поле футболиста, для которого русский язык, по сути, родной.

Источник: AFP 2022

Находящиеся в аренде

Гильермо Варела, Уругвай

В этом списке — футболисты, которые на данный момент не играют в России, но их контракты с клубами РПЛ все еще действуют. В основном это те, кто покинул страну после февраля. Особенно дерзко сделал это Варела, который сбежал с базы ночью в день матча, отключил телефон и объявился только на следующий день. Понятное дело, после такого уругваец вряд ли вернется в Россию. В Бразилии Гильермо не получает много игровой практики, иногда даже не проходит в заявку на матчи. Так что даже попадание в финальный список Уругвая для него успех.

Себастьян Шиманьски, Польша

Покинул «Динамо» и Шиманьски, один из самых ярких футболистов команды прошлого сезона. Сейчас Себастьян проводит классный сезон в голландском «Фейенорде», отличается результативными действиями и в чемпионате, и в еврокубках. В сборной играет на позиции «десятки» и должен быть игроком стартового состава в Катаре.

Гжегож Крыховяк, Польша

Крыховяк своим отъездом и словами также оставил о себе в России не самые приятные воспоминания. Хотя позже заявил, что в «Краснодаре» все было отлично. Гжегож перебрался в «Аль-Шабаб» из Саудовской Аравии, аренда истекает в конце сезона. В местном чемпионате поляк провел практически все матчи от звонка до звонка, лишь один раз его заменили — и то всего за четыре минуты до конца встречи. С 15 октября Крыховяк поддерживал форму в «Легии», так как чемпионат Саудовской Аравии ушел на паузу. Несмотря на возраст и не самый высокий статус нынешнего клуба, Гжегож едет в Катар в статусе основного игрока центра поля.

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Бывшие легионеры

Никола Влашич, Хорватия

Влашич подпортил свое наследие в ЦСКА, не самым красивым образом уехав в «Вест Хэм». В Англии Никола не смог закрепиться в системе Дэвида Мойеса из-за высокой конкуренции и тактических ограничений, сковывавших его креатив. Именно поэтому Никола этим летом перебрался в «Торино», где отлично играет в связке с Алексеем Миранчуком. В сборной Влашич выступает либо на правом фланге нападения, либо на позиции «десятки». В любом случае по ходу отбора Никола был игроком основы и наверняка сохранит этот статус и на самом мундиале.

Источник: AP 2022

Артур Енджейчик, Польша

Защитник покинул Россию в 2016 году, когда в статусе свободного агента перебрался из «Краснодара» в «Легию». Он, кстати, в прошлом сезоне играл в Москве против «Спартака» на групповом этапе Лиги Европы. Удивителен и тот факт, что футболиста не вызывали в сборную с сентября 2020 года. А сейчас — в 35 лет — он едет на чемпионат мира. Вероятнее всего, в качестве ветерана, поддерживающего баланс в раздевалке и способного в случае чего прийти на выручку.

Сердар Азмун, Иран

Азмун в начале 2022 года перебрался в «Байер», но за год не смог адаптироваться к немецкому футболу, разобраться с травмами и выиграть конкуренцию у Патрика Шика. 718 минут и 1 гол за календарный год — унылая статистика Сердара. Сейчас Азмун восстанавливается от мышечной травмы, а на ЧМ будет конкурировать с Мехди Тареми из «Порту». Скорее всего, в нынешней схеме основным форвардом будет именно последний, ну, а Азмуну нужно цепляться за свои шансы.

Милад Мохаммади, Иран

Грозненский «Ахмат», тогда еще называвшийся «Тереком», стал для Мохаммади трамплином в европейский футбол. После трех лет в России Милад переехал в бельгийский «Генк», а сейчас он игрок основы в «АЕК». Чаще всего остается в запасе сборной.

Саид Эззатоллахи, Иран

Сразу три экс-легионера РПЛ в заявке этой сборной! Саид после окончания академии мадридского «Атлетико» перешел в «Ростов». После пяти лет в клубе (в течение которых чаще катался по арендам) Эззатоллахи в 2020 году сказал, что больше не хочет играть за донской клуб, и перебрался в датский «Вайле». После переезда из России Эззатоллахи стал основным игроком сборной и остается им по сей день.

Источник: Reuters

Леандро Паредес, Аргентина

После трансфера в «Зенит» Паредес неплохо играл в РПЛ, но нельзя было сказать, что он на голову выше всех остальных футболистов на поле. Потому многие удивились, когда «ПСЖ» перевел за аргентинца в Санкт-Петербург 40 миллионов евро. С тех пор Леандро регулярно играет в европейских топ-клубах, правда, уже не за «ПСЖ», а за «Ювентус». Несмотря на неоднозначный статус в Турине, в сборной Аргентины Паредес важный игрок основы, на котором завязано множество функций по продвижению мяча.

Монтассар Тальби, Тунис

Один из немногих легионеров «Рубина», который этой весной не приостановил контракт и не уехал из России. Защитник продолжил играть в Казани, но вместе с клубом вылетел из РПЛ. Это был уже край — дальше в России оставаться не было смысла. Тальби уехал во Францию и подписал контракт «Лорьяном». Сейчас команда при очень скромных возможностях идет на пятом месте, а Тальби сыграл во всех матча с первых минут без замен. В сборной Туниса Монтассар — игрок основного состава, для него этот чемпионат мира станет первым.

Аксель Витсель, Бельгия

Золотое поколение Бельгии потихоньку идет на спад, так и не выиграв ничего серьезного. Витсель — один из тех ветеранов, для которых этот ЧМ, вероятнее всего, станет последним. Зимой 2017 года Аксель переехал из «Зенита» в Китай, но в 29 лет решил, что пора попробовать себя в топ-5 европейских чемпионатов, и здорово освоился в «Боруссии». Сейчас Акселю 33, и в «Атлетико» он осваивает позицию центрального защитника. Правда, в сборной наверняка будет исполнять более привычную роль в центре полузащиты.

Жоау Мариу, Португалия

У чемпиона Европы 2016 года все хорошо. После аренды в «Локомотиве» Мариу не без скандала переехал в Португалию, подписав контракт с «Бенфикой». Но это было хорошее решение — Жоау вернул себе лучшую форму и показал роскошную игру на групповом этапе Лиги чемпионов. Правда, вряд ли даже этого хватит для того, чтобы завоевать место в старте: слишком высока конкуренция.

Хван Ин Бом, Южная Корея

Бывший полузащитник «Рубина» сейчас играет в греческом «Олимпиакосе», а его партнерами являются Марсело, Хамес Родригес и Матье Вальбуэна. И в этой звездной компании Хван не затерялся и постоянно выходит на поле, как и в сборной своей страны.

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Италия
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Венгрия
Венгрия
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Бразилия
Бразилия
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Швеция
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Бразилия
Бразилия
2
Швеция
Швеция
3
Франция
Франция
2006
Германия
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Италия
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2
Франция
Франция
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