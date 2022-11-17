26 футболистов для заявки сборной России на чемпионат мира. Каким был бы список Карпина

Чемпионат мира по футболу 2022

20 ноября - 18 декабря

0д0ч0м

до чемпионата мира 2022

Группа A
тв
20.11Не началсяКатарЭквадор
Группа B
21.11Не началсяАнглияИран
Группа A
21.11Не началсяСенегалНидерланды
Группа B
21.11Не началсяСШАУэльс
Группа C
22.11Не началсяАргентинаСаудовская Аравия
Группа D
22.11Не началсяДанияТунис
Группа C
22.11Не началсяМексикаПольша
Группа D
22.11Не началсяФранцияАвстралия
Группа F
23.11Не началсяМароккоХорватия
Группа E
23.11Не началсяГерманияЯпония
Группа E
23.11Не началсяИспанияКоста-Рика
Группа F
23.11Не началсяБельгияКанада
Группа G
24.11Не началсяШвейцарияКамерун
Группа H
24.11Не началсяУругвайЮжная Корея
Группа H
24.11Не началсяПортугалияГана
Группа G
24.11Не началсяБразилияСербия
Группа B
25.11Не началсяУэльсИран
Группа A
25.11Не началсяКатарСенегал
Группа A
25.11Не началсяНидерландыЭквадор
Группа B
25.11Не началсяАнглияСША
Группа D
26.11Не началсяТунисАвстралия
Группа C
26.11Не началсяПольшаСаудовская Аравия
Группа D
26.11Не началсяФранцияДания
Группа C
26.11Не началсяАргентинаМексика
Группа E
27.11Не началсяЯпонияКоста-Рика
Группа F
27.11Не началсяБельгияМарокко
Группа F
27.11Не началсяХорватияКанада
Группа E
27.11Не началсяИспанияГермания
Группа G
28.11Не началсяКамерунСербия
Группа H
28.11Не началсяЮжная КореяГана
Группа G
28.11Не началсяБразилияШвейцария
Группа H
28.11Не началсяПортугалияУругвай
Группа A
29.11Не началсяНидерландыКатар
Группа A
29.11Не началсяЭквадорСенегал
Группа B
29.11Не началсяУэльсАнглия
Группа B
29.11Не началсяИранСША
Группа D
30.11Не началсяТунисФранция
Группа D
30.11Не началсяАвстралияДания
Группа C
30.11Не началсяПольшаАргентина
Группа C
30.11Не началсяСаудовская АравияМексика
Группа F
1.12Не началсяКанадаМарокко
Группа F
1.12Не началсяХорватияБельгия
Группа E
1.12Не началсяЯпонияИспания
Группа E
1.12Не началсяКоста-РикаГермания
Группа H
2.12Не началсяГанаУругвай
Группа H
2.12Не началсяЮжная КореяПортугалия
Группа G
2.12Не началсяСербияШвейцария
Группа G
2.12Не началсяКамерунБразилия
1/8 финала
3.12Не начался1A2B
1/8 финала
3.12Не начался1C2D
1/8 финала
4.12Не начался1D2C
1/8 финала
4.12Не начался1B2A
1/8 финала
5.12Не начался1E2F
1/8 финала
5.12Не начался1G2H
1/8 финала
6.12Не начался1F2E
1/8 финала
6.12Не начался1H2G
1/4 финала
9.12Не началсяП 53П 54
1/4 финала
9.12Не началсяП 49П 50
1/4 финала
10.12Не началсяП 55П 56
1/4 финала
10.12Не началсяП 51П 52
1/2 финала
13.12Не началсяП 57П 58
1/2 финала
14.12Не началсяП 59П 60
Матч за 3-е место
17.12Не началсяПр 61Пр 62
Финал
18.12Не началсяП 61П 62
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Катар
00
2
Эквадор
00
3
Сенегал
00
4
Нидерланды
00
Группа B
1
Англия
00
2
Иран
00
3
США
00
4
Уэльс
00
Группа C
1
Аргентина
00
2
Саудовская Аравия
00
3
Мексика
00
4
Польша
00
Группа D
1
Франция
00
2
Дания
00
3
Тунис
00
4
Австралия
00
Группа E
1
Испания
00
2
Германия
00
3
Япония
00
4
Коста-Рика
00
Группа F
1
Бельгия
00
2
Канада
00
3
Марокко
00
4
Хорватия
00
Группа G
1
Бразилия
00
2
Сербия
00
3
Швейцария
00
4
Камерун
00
Группа H
1
Португалия
00
2
Гана
00
3
Уругвай
00
4
Южная Корея
00
16:35 (мск), источник: Чемпионат.com

26 футболистов для заявки сборной России на чемпионат мира. Каким был бы список Карпина

Давайте немного помечтаем? Тут много игроков «Спартака» и «Ростова» и всего один — из ЦСКА.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

До чемпионата мира в Катаре осталось три дня. Сборные уже объявили составы и готовятся к турниру. К сожалению, на нём не будет сборной России. Но мы решили помечтать: какой была бы заявка нашей команды, если бы мы всё-таки участвовали в мундиале?

Важно ― мы формировали состав с учётом всех актуальных травм. В заявку на чемпионат мира можно включить максимум 26 игроков.

Вратари

Матвей Сафонов, «Краснодар»

100% первый номер сборной. Несмотря на ошибки последнего месяца, Матвей остаётся лучшим вратарём страны, что подтверждается его лидерством по количеству суперсейвов в РПЛ. Нет сомнений, что тренер вратарей национальной команды Виталий Кафанов снова бы сделал ставку на Сафонова.

Фоторепортаж
Бараки на колесах для фанатов и верблюжья полиция: Катар готовится к чемпионату мира

Александр Селихов, «Спартак»

Вторым номером сборной России, по нашему мнению, был бы вратарь «Спартака». Селихов провёл очень надёжную первую часть сезона, совершил много ключевых сейвов и точно заслужил бы поездку на чемпионат мира.

Сергей Песьяков, «Ростов»

В роли третьего вратаря в Катар отправляем Сергея Песьякова. Песьяков — безоговорочный первый номер «Ростова» (третья команда России прямо сейчас), которого отлично знают Кафанов и Карпин. Первые 17 туров РПЛ Сергей провёл практически без ошибок.

Защитники

Георгий Джикия, «Спартак»

В случае с Джикией вряд ли нужны какие-то пояснения. Георгий ― основной защитник и капитан сборной России. Его место в основе не вызывает вопросов.

Читайте также
Кто из известных футболистов пропустит чемпионат мира из-за травм

Максим Осипенко, «Ростов»

В отсутствие травмированного Игоря Дивеева защитник «Ростова» почти наверняка был бы первым кандидатом на место в основе в пару к Джикии. Осипенко уже имеет опыт выступлений за сборную России, отлично знаком с требованиями Валерия Карпина и в целом показывает хороший уровень игры.

Руслан Литвинов, «Спартак»

Литвинов, пожалуй, главное молодое открытие «Спартака» за последние полтора года. Универсальный игрок. Профильная позиция — опорник, а раскрылся — на позиции центрального защитника. С учётом дефицита футболистов этой позиции Литвинов точно бы поехал на чемпионат мира в этой роли. Тем более у него отличное взаимопонимание с Джикией. На игру с Таджикистаном и Узбекистаном Руслана, кстати, тоже вызвали.

Источник: РИА "Новости"

Егор Сорокин, «Краснодар»

Последнего центрального защитника в заявку мы выбирали между Чистяковым и Сорокиным. Дмитрий кажется более надёжным выбором, но у него практически не было игровой практики в этом сезоне (кроме того самого провального матча с «Ахматом»). Сорокин же выходит в основе регулярно, поэтому выбор был сделан в его пользу.

Александр Сильянов, «Ростов»

Сильянов ― одно из главных открытий нынешнего сезона. Молодой и быстрый правый защитник, который отлично подключается в атаку. К тому же может сыграть и на левом фланге, важная опция с учётом небольшого выбора на обе позиции. Про знакомство с Карпиным можем уже не упоминать?

Вячеслав Караваев, «Зенит»

Безоговорочный первый выбор на позицию правого защитника, который 100% отыграл бы все матчи на чемпионате мира.

Источник: РИА "Новости"

Данил Круговой, «Зенит»

У Кругового практически нет практики в «Зените», но и другого варианта на второй выбор на позицию левого защитника у Карпина тоже особо нет. Тренер уже работал с Круговым в сборной, знает его способности. С учётом отсутствия альтернативы Круговой почти наверняка поехал бы в Катар.

Даниил Хлусевич, «Спартак»

Основной левый защитник «Спартака» точно заслужил поездку на чемпионат мира. Для Абаскаля Хлусевич безоговорочный игрок стартового состава, хорош при подключениях в атаку и неплох в защите.

Полузащитники

Данил Глебов, «Ростов»

Глебов ― лидер карпинского «Ростова» и игрок, который, по признанию тренера сборной России, напоминает ему самого себя. Данил вызывался на каждый сбор при Карпине, так что гарантированно получил бы вызов в Катар.

Арсен Захарян, «Динамо»

Главный талант РПЛ точно поехал бы на чемпионат мира. Карпин не стал бы отказываться от Захаряна, несмотря на его не самую хорошую форму в первой части чемпионата. Таких креативных игроков в сборной не так много.

Источник: РИА "Новости"

Даниил Фомин, «Динамо»

Капитан и лидер «Динамо» в центре поля. Фомин выходил в основном составе на важнейший матч с Хорватией в Сплите, поэтому можно уверенно сказать, что Карпин доверяет полузащитнику. К тому же Даниил главный исполнитель пенальти в РПЛ. На таком турнире это важно.

Читайте также
Футболисты ЧМ-2022, связанные с Россией. За кого можно будет поболеть в Катаре

Александр Головин, «Монако»

Как и в случае с Джикией ― место Головина вообще не вызывает сомнений. Ключевой игрок сборной и её главная звезда. А сейчас Саша ещё и в отличной форме!

Дмитрий Баринов, «Локомотив»

Карпин очень ценит Баринова за характер и стиль игры. Дмитрий ― один из вице-капитанов сборной. Безоговорочное место в составе, несмотря на все проблемы «Локо». Такие бойцы Карпину необходимы.

Роман Зобнин, «Спартак»

При Абаскале Зобнин снова набрал хорошую форму, в которой не был уже пару сезонов. На чемпионате мира нужны опытные игроки, которые не поплывут в экстренной ситуации. Так что Карпин точно вызвал бы Зобнина.

Источник: РИА "Новости"

Далер Кузяев, «Зенит»

Кузяев ― один из лучших игроков чемпионата и лидер «Зенита» по влиянию на игру в центре поля. Работоспособность, техника и чувство свободных зон делают его незаменимым игроком для сборной России.

Алексей Миранчук, «Торино»

Второй и последний легионер в нашей заявке. Карпин не стал бы отказываться от Миранчука, даже если бы тот продолжал сидеть на лавке в «Аталанте». Но сейчас Алексей — основной игрок «Торино» и выглядит здорово. Никаких сомнений по поездке в Катар.

Источник: РИА "Новости"

Даниил Уткин, «Ростов»

Главный мастер штрафных в РПЛ и игрок карпинского «Ростова» точно поехал бы в Катар. Полузащитник проводит топовый сезон и действительно является для этой сборной уникальным игроком. Выходил бы на замену и забивал победные со штрафных. Или подавал бы точно на голову Комличенко с Соболевым.

Читайте также
Матч с участием сборной России по футболу в Душанбе посетят не менее 15 тыс. зрителей

Андрей Мостовой, «Зенит»

Из российских атакующих игроков «Зенита» Мостовой выглядит лучше всех. Постоянно получает время в основном составе, забивает и отдаёт. Да, Андрей вряд ли бы претендовал на место в основном составе в Катаре, но точно получал бы время во втором тайме.

Алексей Ионов, «Краснодар»

Пожалуй, одна из самых спорных позиций в нашем составе. Но Карпин ценит способность Ионова дисциплинированно прессинговать и выполнять игровую задачу. Как игрок-функция Ионов получил бы место в составе сборной в Катаре. Тем более на его стороне огромный опыт.

Нападающие

Александр Соболев, «Спартак»

Один из ключевых игроков «Спартака» и, наверное, лучший форвард первой части сезона в России. Соболев сильно прибавил в подыгрыше и контроле мяча, здорово открывается, суперски работает на команду, а также раскрылся в роли ассистента.

Фёдор Чалов, ЦСКА

Чалов идёт на свой лучший сезон в ЦСКА по результативности. Фёдор ― главная ударная сила в команде Федотова, в системе сборной он точно не был бы лишним.

Фёдор Смолов, «Динамо»

Смолов при Йокановиче хорош ― забивает довольно стабильно, здорово взаимодействует с полузащитниками и прибавил в командной игре. Опытный форвард точно пригодился бы сборной России в Катаре.

Николай Комличенко, «Ростов»

Комличенко ― главный нападающий карпинского «Ростова», который раскрылся именно при тренере сборной России. Нет сомнений, что Карпин взял бы Комличенко на чемпионат мира в качестве дополнительной опции в атаке.

А вот так выглядел бы стартовый состав.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Бесстыжее лицемерие». Что не так с бойкотом чемпионата мира в Катаре
«Я как аппетитный фрукт — все хотят укусить меня». Новые откровения Роналду
Главные темы
Как выглядела бы сборная России на чемпионате мира в Катаре
«Мы договорились: турниры получат Россия и США. Катар — ошибка»
Катар с краю: как раскачивают скандалы вокруг ЧМ-2022
Вслед за Россией на ЧМ-2022 хотят забанить ещё две сборные
Певица Шакира отказалась выступать на церемонии открытия чемпионата мира в Катаре
Футболисты ЧМ-2022, связанные с Россией. За кого можно будет поболеть в Катаре
Кто из известных футболистов пропустит чемпионат мира из-за травм
Англия снимет проклятие? Рассказываем о жаркой группе B на ЧМ
Неймар назвал команды, способные выйти в финал чемпионата мира по футболу
Британские пабы отказываются показывать матчи чемпионата мира в Катаре
Криштиану Роналду пропустит тренировку сборной Португалии из-за проблем со здоровьем
У сборной Англии самый дорогой состав из всех участников ЧМ-2022, в тройку вошли Бразилия и Франция
В Катаре презентовали кубок ЧМ-2022
Вся история чемпионатов
История чемпионатов мира
1938
Франция
1
Италия
Италия
2
Венгрия
Венгрия
3
Бразилия
Бразилия
1958
Швеция
1
Бразилия
Бразилия
2
Швеция
Швеция
3
Франция
Франция
2006
Германия
1
Италия
Италия
2
Франция
Франция
3
Германия
Германия
2014
Бразилия
1
Германия
Германия
2
Аргентина
Аргентина
3
Нидерланды
Нидерланды
Кадр дня
Аэропорт в Дохе готовится принимать гостей и участников турнира
На чемпионате мира сыграют 18 бывших игроков РПЛ! Откуда они попали в свои сборные?
Стал известен клуб, отпустивший наибольшее количество игроков на чемпионат мира в Катар
Мане пропустит матч против Нидерландов
Стало известно, кто заменит Нкунку в заявке сборной Франции на ЧМ-2022
Роналду оценил шансы сборной Португалии на победу в чемпионате мира
Рекордсмен сборной Ирана отказался ехать на чемпионат мира в Катаре
Александр Мостовой рассказал, за кого будет болеть на ЧМ-2022
Малком высказался о непопадании в заявку сборной Бразилии на ЧМ-2022
Месси назвал фаворитов чемпионата мира-2022
Эквадор назвал состав на ЧМ-2022 в Катаре. Колумбиец Кастильо не попал в заявку
Футболисты сборной Ганы забыли форму при вылете в Катар на ЧМ
Объявлен топ-10 самых дорогих игроков ЧМ-2022 по версии Transfermarkt
Президент ФИФА призвал к прекращению огня на Украине
Сюрпризов от аутсайдеров на ЧМ-2022 ждать не стоит. ФИФА хорошо для этого постаралась
Эквадор стал последней сборной, объявившей состав на ЧМ-2022
Сербский журналист объяснил, почему футболистов ЦСКА Гайича и Зделара не вызвали на ЧМ-2022
Рамос отреагировал на непопадание в сборную Испании на ЧМ-2022
Сын чемпиона мира Тюрама вошел в состав сборной Франции на ЧМ в Катаре
Все фотогалереи
Репортажи
Фото
11Бараки на колесах для фанатов и верблюжья полиция: Катар готовится к чемпионату мира
1Лучшие кадры чемпионата мира в Катаре
16Как Катар готовится к ЧМ
33Все участники ЧМ-2022 по футболу
Иньяки Уильямс и Томас Парти вошли в заявку сборной Ганы на ЧМ-2022
Форвард «Рубина» Фамейе не попал в окончательную заявку сборной Ганы на ЧМ-2022 в Катаре
Сборная Мексики объявила состав на чемпионат мира 2022 года
Кимпембе из-за травмы пропустит ЧМ-2022. Его заменит Дисаси из «Монако»
Сборная Франции дозаявила Маркуса Тюрама в состав на ЧМ-2022
Все стадионы
Стадионы
Ахмед бин Али (Эр-Райян)
Лусаил (Лусаил)
Стадион 974 (Доха)
Халифа (Доха)
Эдьюкейшн Сити (Эр-Райян)
Эль-Байт (Эль-Хаур)
Эль-Джануб (Эль-Вакра)
Эль-Тумама (Доха)
Чемпион мира по футболу объявил о завершении тренерской карьеры
У лучших игроков «Зенита» не было шанса поехать на ЧМ-2022. И дело вовсе не в бане России
Роналду прошелся по «Манчестер Юнайтед» и разнес собственного тренера
Азмун вошел в заявку сборной Ирана на ЧМ-2022
Сборная Дании опубликовала окончательный состав на ЧМ-2022
Подпишитесь на нас
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь