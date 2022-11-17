Певица Шакира отказалась выступать на церемонии открытия чемпионата мира в Катаре
Известная колумбийская певица Шакира не выступит на церемонии открытия чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре, сообщает Marca.
Известная колумбийская певица Шакира не выступит на церемонии открытия чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре, сообщает Marca.
По информации источника, певица отказалась от выступления за несколько дней до старта турнира на фоне критики политического режима Катара, вызванной нарушением прав человека в стране.
Ранее появилась информация, что также от выступления на церемонии открытия мундиаля отказались Дуа Липа и Род Стюарт.
Напомним, Шакира является автором песни «Waka Waka», которая стала официальным гимном чемпионата мира по футболу 2010 года в ЮАР. Тогда колумбийская исполнительница выступила со своим хитом на церемонии открытия.
Чемпионат мира в Катаре стал первым турниром, который пройдёт в стране Ближнего Востока. Организация мундиаля подвергалась массовой критике болельщиков и футболистов.