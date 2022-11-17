Инфантино будет переизбран на пост президента ФИФА

Как информирует официальный сайт ФИФА, кандидатура Инфантино станет единственной на выборах президента главной футбольной организации, которые состоятся в марте 2023 года.

Напомним, недавно Инфантино призвал остановить все политические конфликты и противостояния на время предстоящего чемпионата мира по футболу. ЧМ-2022 начнётся уже 20 ноября. Страной-хозяйкой мундиаля впервые в истории станет Катар. Финальный матч мирового первенства запланирован на 18 декабря. Решение проводить чемпионат мира в зимнее время года обусловлено чрезмерной жарой в Катаре летом.