Мане пропустит ЧМ-2022. Он входил в заявку Сенегала, несмотря на травму
Вингер Садьо Мане не сможет выступить на ЧМ-2022 из-за повреждения.
Вингер Садьо Мане не сможет выступить на ЧМ-2022 из-за повреждения.
Несмотря на включение вингера «Баварии» в заявку сборной Сенегала, ему не удастся восстановиться от травмы правой малоберцовой кости в срок.
ЧМ-2022 стартует 20 ноября в Катаре. Сборная Сенегала сыграет в группе с Нидерландами, Катаром и Эквадором.
Мане получил травму в матче за «Баварию» против «Вердера» (6:1) 8 ноября.