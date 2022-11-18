Дубль Фернандеша помог Португалии разгромить Нигерию в товарищеском матче
17 ноября состоялась товарищеская встреча между сборными Португалии и Нигерии.
17 ноября состоялась товарищеская встреча между сборными Португалии и Нигерии.
Матч проходил на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 21:45 мск.
Хозяева матча быстро вышли вперёд, когда на девятой минуте Бруну Фернандеш реализовал голевой момент после передачи защитника Диогу Дало. На 35-й минуте Португалия укрепила своё преимущество благодаря голу того же Фернандеша с пенальти. На 82-й минуте Гонсалу Рамуш после точного паса Рафаэла Геррейру довёл счёт до разгромного. На 84-й минуте полузащитник Жоау Мариу после передачи Гонсалу Рамуша установил итоговый счёт этой встречи — 4:0 в пользу Португалии.
Свой следующий матч португальская сборная проведёт уже в рамках чемпионата мира, когда 24 ноября сыграет с национальной командой Ганы. Встреча начнётся в 19:00 мск.