Дубль Фернандеша помог Португалии разгромить Нигерию в товарищеском матче

Хозяева матча быстро вышли вперёд, когда на девятой минуте Бруну Фернандеш реализовал голевой момент после передачи защитника Диогу Дало. На 35-й минуте Португалия укрепила своё преимущество благодаря голу того же Фернандеша с пенальти. На 82-й минуте Гонсалу Рамуш после точного паса Рафаэла Геррейру довёл счёт до разгромного. На 84-й минуте полузащитник Жоау Мариу после передачи Гонсалу Рамуша установил итоговый счёт этой встречи — 4:0 в пользу Португалии.