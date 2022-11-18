Роналду сообщил, что завершит карьеру, если сборная Португалии выиграет ЧМ-2022

«Закончу ли я карьеру, если помогу Португалии стать чемпионом мира? Да, закончу. Сто процентов», — сказал Роналду в интервью журналисту Пирсу Моргану.
37-летний португалец дебютировал в профессиональном футболе в 2002 году в составе лиссабонского «Спортинга». Также он выступал за «Манчестер Юнайтед» (2003−2009, 2021 — н.в.), мадридский «Реал» (2009−2018) и «Ювентус» (2018−2021).
Со сборной Португалии он становился чемпионом Европы 2016 года и победителем Лиги наций УЕФА сезона-2018/2019. Также Роналду является лучшим бомбардиром национальных команд в истории футбола.