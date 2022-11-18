Сборная Аргентины объявила, что форвард «Интера» Хоакин Корреа пропустит ЧМ

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У Корреа диагностирован тендинит ахиллова сухожилия левой ноги (воспалительный процесс в области сухожилия икроножной и камбаловидной мышц), в связи с чем он не поможет своей сборной на мундиале.

Аргентинцы уже официально объявили, что в заявке Хоакина заменит 21-летний атакующий полузащитник Тьяго Альмада, выступающий в МЛС за «Атланту». Альмада в сентябре лишь дебютировал за сборную, проведя 36 минут в товарищеском матче с Гондурасом.