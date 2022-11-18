Сборная Аргентины объявила, что форвард «Интера» Хоакин Корреа пропустит ЧМ

У Корреа диагностирован тендинит ахиллова сухожилия левой ноги (воспалительный процесс в области сухожилия икроножной и камбаловидной мышц), в связи с чем он не поможет своей сборной на мундиале.
Аргентинцы уже официально объявили, что в заявке Хоакина заменит 21-летний атакующий полузащитник Тьяго Альмада, выступающий в МЛС за «Атланту». Альмада в сентябре лишь дебютировал за сборную, проведя 36 минут в товарищеском матче с Гондурасом.
Отметим, что у аргентинцев сразу два изменения в составе незадолго до старта чемпионата мира. Вечером 17 ноября они сообщили, что вместо травмированного Николаса Гонсалеса в расположение сборной вызван другой Корреа — Анхель из мадридского «Атлетико».