Уникальность, компактность, рекорды. Интересные факты о чемпионате мира в Катаре

Чемпионат мира по футболу 2022

20 ноября - 18 декабря

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до чемпионата мира 2022

Группа A
тв
20.11Не началсяКатарЭквадор
Группа B
21.11Не началсяАнглияИран
Группа A
21.11Не началсяСенегалНидерланды
Группа B
21.11Не началсяСШАУэльс
Группа C
22.11Не началсяАргентинаСаудовская Аравия
Группа D
22.11Не началсяДанияТунис
Группа C
22.11Не началсяМексикаПольша
Группа D
22.11Не началсяФранцияАвстралия
Группа F
23.11Не началсяМароккоХорватия
Группа E
23.11Не началсяГерманияЯпония
Группа E
23.11Не началсяИспанияКоста-Рика
Группа F
23.11Не началсяБельгияКанада
Группа G
24.11Не началсяШвейцарияКамерун
Группа H
24.11Не началсяУругвайЮжная Корея
Группа H
24.11Не началсяПортугалияГана
Группа G
24.11Не началсяБразилияСербия
Группа B
25.11Не началсяУэльсИран
Группа A
25.11Не началсяКатарСенегал
Группа A
25.11Не началсяНидерландыЭквадор
Группа B
25.11Не началсяАнглияСША
Группа D
26.11Не началсяТунисАвстралия
Группа C
26.11Не началсяПольшаСаудовская Аравия
Группа D
26.11Не началсяФранцияДания
Группа C
26.11Не началсяАргентинаМексика
Группа E
27.11Не началсяЯпонияКоста-Рика
Группа F
27.11Не началсяБельгияМарокко
Группа F
27.11Не началсяХорватияКанада
Группа E
27.11Не началсяИспанияГермания
Группа G
28.11Не началсяКамерунСербия
Группа H
28.11Не началсяЮжная КореяГана
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28.11Не началсяБразилияШвейцария
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28.11Не началсяПортугалияУругвай
Группа A
29.11Не началсяНидерландыКатар
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29.11Не началсяЭквадорСенегал
Группа B
29.11Не началсяУэльсАнглия
Группа B
29.11Не началсяИранСША
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Группа D
30.11Не началсяАвстралияДания
Группа C
30.11Не началсяПольшаАргентина
Группа C
30.11Не началсяСаудовская АравияМексика
Группа F
1.12Не началсяКанадаМарокко
Группа F
1.12Не началсяХорватияБельгия
Группа E
1.12Не началсяЯпонияИспания
Группа E
1.12Не началсяКоста-РикаГермания
Группа H
2.12Не началсяГанаУругвай
Группа H
2.12Не началсяЮжная КореяПортугалия
Группа G
2.12Не началсяСербияШвейцария
Группа G
2.12Не началсяКамерунБразилия
1/8 финала
3.12Не начался1A2B
1/8 финала
3.12Не начался1C2D
1/8 финала
4.12Не начался1D2C
1/8 финала
4.12Не начался1B2A
1/8 финала
5.12Не начался1E2F
1/8 финала
5.12Не начался1G2H
1/8 финала
6.12Не начался1F2E
1/8 финала
6.12Не начался1H2G
1/4 финала
9.12Не началсяП 53П 54
1/4 финала
9.12Не началсяП 49П 50
1/4 финала
10.12Не началсяП 55П 56
1/4 финала
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США
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Аргентина
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Саудовская Аравия
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Мексика
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4
Польша
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1
Франция
00
2
Дания
00
3
Тунис
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4
Австралия
00
Группа E
1
Испания
00
2
Германия
00
3
Япония
00
4
Коста-Рика
00
Группа F
1
Бельгия
00
2
Канада
00
3
Марокко
00
4
Хорватия
00
Группа G
1
Бразилия
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2
Сербия
00
3
Швейцария
00
4
Камерун
00
Группа H
1
Португалия
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2
Гана
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3
Уругвай
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4
Южная Корея
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11:56 (мск), источник: ТАСС

Уникальность, компактность, рекорды. Интересные факты о чемпионате мира в Катаре

Чемпионат мира по футболу стартует 20 ноября в Катаре. Предстоящий турнир уникален тем, что впервые пройдет в осенне-зимний период. Болельщикам предоставлена удобная логистика — максимальная дистанция между стадионами составляет не более 75 км. ТАСС рассказывает об интересных фактах турнира в Катаре и о рекордах мировых первенств.

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Источник: AP 2022

1. Первый чемпионат мира зимой

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря, мировое первенство впервые состоится в осенне-зимний сезон, обычно турнир проводится летом. Это связано с погодой в стране, летом в Катаре средняя температура воздуха составляет +40 градусов, в ноябре-декабре ожидается от +24 до +30 градусов. Катар получил право на проведение турнира в декабре 2010 года по итогам голосования членов исполкома Международной федерации футбола (ФИФА), тогда же было объявлено о том, что страной — хозяйкой чемпионата мира в 2018 году будет Россия.

Предстоящий чемпионат мира станет 22-м в истории и впервые пройдет на Ближнем Востоке. По два раза турнир принимали Мексика (1970, 1986), Италия (1934, 1990), Франция (1938, 1998), Германия (1974, 2006) и Бразилия (1950, 2014), по одному — Уругвай (1930), Швейцария (1954), Швеция (1958), Чили (1962), Англия (1966), Аргентина (1978), Испания (1982), США (1994), ЮАР (2010), Россия (2018). В 2002 году чемпионат мира впервые прошел в двух странах — в Южной Корее и Японии. Мировое первенство в 2026 году примут три страны: Канада, Мексика и США.

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2. Отсутствие сборной России

7 декабря 2020 года состоялась жеребьевка отборочного турнира чемпионата мира в Катаре. Сборная России попала в группу Н с командами Хорватии, Словакии, Словении, Кипра и Мальты. Россияне заняли второе место, набрав 22 очка в 10 матчах, в матче заключительного тура команда Валерия Карпина на выезде уступила сборной Хорватии (0:1) и пропустила соперника вперед в таблице. Хорваты напрямую вышли на мировое первенство, набрав 23 очка.

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26 ноября 2021 года состоялась жеребьевка полуфинальных и финальных пар плей-офф отборочного турнира на чемпионат мира. Сборная России должна была сыграть с командой Польши, а в случае победы — встретиться в финале плей-офф с победителем пары Швеция — Чехия. Однако 28 февраля Международная федерация футбола (ФИФА) отстранила российскую команду от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. Из-за этого сборная Польши прошла в финал плей-офф без борьбы, победила там шведов со счетом 2:0 и квалифицировалась на турнир. Сборная России могла принять участие в чемпионате мира в пятый раз, до этого россияне трижды завершали мировое первенство на групповом этапе (1994, 2002, 2014), а на домашнем турнире дошли до четвертьфинала, где уступили хорватам в серии пенальти.

3. Группы чемпионата мира

Команды, участвующие в чемпионате мира, разделены на восемь групп. Две лучшие сборные из каждого квартета выйдут в плей-офф турнира. Такая система мирового первенства используется с 2002 года. В финальную часть турнира квалифицировались 13 европейских команд, шесть — из Азиатской конфедерации футбола (АКФ), пять — из Африканской конфедерации футбола (КАФ), четыре — из Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ), четыре — из Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ).

В квартете А сыграют сборные Катара, Эквадора, Сенегала и Нидерландов, в группе B — команды Англии, Ирана, США и Уэльса, в группе C — сборные Аргентины, Саудовской Аравии, Мексики и Польши, в группе D — команды Франции, Дании, Туниса и Австралии, в группе Е — сборные Испании, Коста-Рики, Германии и Японии, в группе F — команды Бельгии, Канады, Марокко и Хорватии, в группе G — сборные Бразилии, Сербии, Швейцарии и Камеруна, в группе H — команды Португалии, Ганы, Уругвая и Южной Кореи.

Источник: AP 2022

4. Компактность

Отличительной чертой чемпионата мира в Катаре является уникальная логистика. Болельщики легко могут посетить по два матча, проходящих в один день в разных городах. Максимальное расстояние между стадионами составляет всего 75 км. На путь от одной арены к другой у поклонников футбола уйдет не более часа.

Чемпионат мира пройдет в пяти городах на восьми стадионах. Матчи мирового первенства примут Национальный стадион (вместимость — 80 тыс. зрителей) в Лусаиле, «Стадион 974» (40 тыс. зрителей) и «Эль-Тумама» (40 тыс. зрителей) в Дохе, «Эль-Байт» (60 тыс. зрителей) в Эль-Хауре, «Эль-Джануб» (40 тыс. зрителей) в Эль-Вакре, «Эдьюкейшн Сити» (45 350 зрителей), «Ахмад бин Али» (44 740 зрителей) и «Халифа» (45 416 зрителей) в Эр-Райяне. Матч открытия чемпионата мира между командами Катара и Эквадора пройдет на стадионе «Эль-Байт» 20 ноября. Финал примет Национальный стадион 18 декабря.

Источник: Reuters

5. Рекорды сборных

Единственной командой, которая участвовала во всех чемпионатах мира начиная с 1930 года, является сборная Бразилии. Ей же принадлежит рекорд по количеству завоеванных титулов — южноамериканцы становились победителями мировых первенств пять раз (1958, 1962, 1970, 1994, 2002).

Победителем первого в истории чемпионата мира является сборная Уругвая — в 1930 году она завоевала титул на домашнем турнире. Действующим чемпионом мира является сборная Франции — четыре года назад в финале на стадионе «Лужники» в Москве «трехцветные» обыграли команду Хорватии (4:2). Этот счет является самым популярным в истории финалов чемпионатов мира, он также был зафиксирован в 1930 году (Уругвай — Аргентина — 4:2), 1938-м (Италия — Венгрия — 4:2) и 1966-м (Англия — ФРГ — 4:2).

Главным неудачником среди команд — финалистов чемпионата мира является сборная Нидерландов — команда трижды доходила до решающего матча и потерпела три поражения (1974, 1978, 2010).

На четырех из пяти последних чемпионатов мира действующие победители турнира не сумели выйти из группы — в 2002 году это произошло со сборной Франции, в 2010-м — с командой Италии, в 2014-м — со сборной Испании, а в 2018-м — с командой Германии. Исключением является сборная Бразилии, которая после победы на турнире в Японии и Южной Корее в 2006 году дошла до четвертьфинала.

Рекорд по паузе между выступлениями на чемпионатах мира принадлежит сборной Уэльса, которая завоевала путевку в Катар впервые с 1958 года. Валлийцы не играли на мировом первенстве 64 года, предыдущий рекорд делили команды Египта (1934−1990) и Норвегии (1938−1994) — они не выходили на чемпионат мира на протяжении 56 лет.

Источник: AP 2022

6. Индивидуальные рекорды

Лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира является нападающий сборной Германии Мирослав Клозе (16 мячей). В тройку лучших также входят бразилец Роналдо (15) и немец Герд Мюллер (14). Лучшим среди действующих игроков является еще один представитель Германии — Томас Мюллер (10). Рекорд по количеству голов на одном чемпионате мира принадлежит французу Жюсту Фонтену — в шести матчах на его счету 13 мячей. В общем списке бомбардиров он располагается на четвертой строчке.

Самым результативным игроком в отдельно взятом матче чемпионата мира является нападающий сборной России Олег Саленко. В 1994 году в игре против команды Камеруна (6:1) он забил пять мячей. Благодаря еще одному голу на том турнире он стал единственным в истории чемпионатов мира лучшим бомбардиром, чья сборная не смогла выйти из группы.

Самым молодым игроком в истории чемпионатов мира является полузащитник сборной Северной Ирландии Норман Уайтсайд — во время матча с командой Югославии на турнире 1982 года ему было 17 лет и 41 день. Самым возрастным участником мировых первенств является вратарь сборной Египта Эссам Эль-Хадари — на ЧМ-2018 в России он сыграл против сборной Саудовской Аравии в возрасте 45 лет и 161 дня. Самый быстрый гол на чемпионатах мира забил турок Хакан Шукюр, который отличился на 11-й секунде в матче за третье место против сборной Южной Кореи (3:2) в 2002 году.

Чаще всего среди игроков чемпионат мира выигрывал бразилец Пеле (1958, 1962, 1970). В 1958 году он стал самым молодым автором гола (17 лет и 239 дней) на чемпионате мира и самым молодым участником финала турнира (17 лет и 249 дней). Оба рекорда держатся уже 64 года.

Всего трем людям удалось выиграть чемпионат мира и в качестве игрока, и в качестве тренера. Первым этого добился партнер Пеле по сборной Бразилии Марио Загалло (в 1958 и 1962 годах — как игрок, в 1970-м — как тренер). После подобного достижения добились немец Франц Беккенбауэр (1974 год — как игрок, 1990-й — как тренер) и француз Дидье Дешам (1998 год — как игрок, 2018-й — как тренер).

Рекорд по количеству участий в чемпионатах мира (5) делят Антонио Карбахаль (1950−1966) и Рафаэль Маркес (2002−2018) из Мексики, Лотар Маттеус (1982−1998) из Германии. По этому показателю в Катаре с ними сравняются семикратный обладатель «Золотого мяча» аргентинец Лионель Месси и пятикратный обладатель «Золотого мяча» португалец Криштиану Роналду. При этом Месси провел на чемпионатах мира 21 матч, Роналду — 18. Они имеют шанс обновить рекорд по количеству сыгранных на чемпионатах мира матчей, который принадлежит Маттеусу (25 игр).

Авторы: Андрей Михайлов, Роман Шлуинский

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1938
Франция
1
Италия
Италия
2
Венгрия
Венгрия
3
Бразилия
Бразилия
1962
Чили
1
Бразилия
Бразилия
2
Чехословакия
Чехословакия
3
Чили
Чили
1994
США
1
Бразилия
Бразилия
2
Италия
Италия
3
Швеция
Швеция
2018
Россия
1
Франция
Франция
2
Хорватия
Хорватия
3
Бельгия
Бельгия
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Ахмед бин Али (Эр-Райян)
Лусаил (Лусаил)
Стадион 974 (Доха)
Халифа (Доха)
Эдьюкейшн Сити (Эр-Райян)
Эль-Байт (Эль-Хаур)
Эль-Джануб (Эль-Вакра)
Эль-Тумама (Доха)
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