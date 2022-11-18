Уникальность, компактность, рекорды. Интересные факты о чемпионате мира в Катаре

1. Первый чемпионат мира зимой

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря, мировое первенство впервые состоится в осенне-зимний сезон, обычно турнир проводится летом. Это связано с погодой в стране, летом в Катаре средняя температура воздуха составляет +40 градусов, в ноябре-декабре ожидается от +24 до +30 градусов. Катар получил право на проведение турнира в декабре 2010 года по итогам голосования членов исполкома Международной федерации футбола (ФИФА), тогда же было объявлено о том, что страной — хозяйкой чемпионата мира в 2018 году будет Россия.

Предстоящий чемпионат мира станет 22-м в истории и впервые пройдет на Ближнем Востоке. По два раза турнир принимали Мексика (1970, 1986), Италия (1934, 1990), Франция (1938, 1998), Германия (1974, 2006) и Бразилия (1950, 2014), по одному — Уругвай (1930), Швейцария (1954), Швеция (1958), Чили (1962), Англия (1966), Аргентина (1978), Испания (1982), США (1994), ЮАР (2010), Россия (2018). В 2002 году чемпионат мира впервые прошел в двух странах — в Южной Корее и Японии. Мировое первенство в 2026 году примут три страны: Канада, Мексика и США.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--e76b9ebe572560905b69" data-vnd="e76b9ebe572560905b69" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=e76b9ebe572560905b69" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

2. Отсутствие сборной России

7 декабря 2020 года состоялась жеребьевка отборочного турнира чемпионата мира в Катаре. Сборная России попала в группу Н с командами Хорватии, Словакии, Словении, Кипра и Мальты. Россияне заняли второе место, набрав 22 очка в 10 матчах, в матче заключительного тура команда Валерия Карпина на выезде уступила сборной Хорватии (0:1) и пропустила соперника вперед в таблице. Хорваты напрямую вышли на мировое первенство, набрав 23 очка.

26 ноября 2021 года состоялась жеребьевка полуфинальных и финальных пар плей-офф отборочного турнира на чемпионат мира. Сборная России должна была сыграть с командой Польши, а в случае победы — встретиться в финале плей-офф с победителем пары Швеция — Чехия. Однако 28 февраля Международная федерация футбола (ФИФА) отстранила российскую команду от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. Из-за этого сборная Польши прошла в финал плей-офф без борьбы, победила там шведов со счетом 2:0 и квалифицировалась на турнир. Сборная России могла принять участие в чемпионате мира в пятый раз, до этого россияне трижды завершали мировое первенство на групповом этапе (1994, 2002, 2014), а на домашнем турнире дошли до четвертьфинала, где уступили хорватам в серии пенальти.

3. Группы чемпионата мира

Команды, участвующие в чемпионате мира, разделены на восемь групп. Две лучшие сборные из каждого квартета выйдут в плей-офф турнира. Такая система мирового первенства используется с 2002 года. В финальную часть турнира квалифицировались 13 европейских команд, шесть — из Азиатской конфедерации футбола (АКФ), пять — из Африканской конфедерации футбола (КАФ), четыре — из Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ), четыре — из Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ).

В квартете А сыграют сборные Катара, Эквадора, Сенегала и Нидерландов, в группе B — команды Англии, Ирана, США и Уэльса, в группе C — сборные Аргентины, Саудовской Аравии, Мексики и Польши, в группе D — команды Франции, Дании, Туниса и Австралии, в группе Е — сборные Испании, Коста-Рики, Германии и Японии, в группе F — команды Бельгии, Канады, Марокко и Хорватии, в группе G — сборные Бразилии, Сербии, Швейцарии и Камеруна, в группе H — команды Португалии, Ганы, Уругвая и Южной Кореи.

4. Компактность

Отличительной чертой чемпионата мира в Катаре является уникальная логистика. Болельщики легко могут посетить по два матча, проходящих в один день в разных городах. Максимальное расстояние между стадионами составляет всего 75 км. На путь от одной арены к другой у поклонников футбола уйдет не более часа.

Чемпионат мира пройдет в пяти городах на восьми стадионах. Матчи мирового первенства примут Национальный стадион (вместимость — 80 тыс. зрителей) в Лусаиле, «Стадион 974» (40 тыс. зрителей) и «Эль-Тумама» (40 тыс. зрителей) в Дохе, «Эль-Байт» (60 тыс. зрителей) в Эль-Хауре, «Эль-Джануб» (40 тыс. зрителей) в Эль-Вакре, «Эдьюкейшн Сити» (45 350 зрителей), «Ахмад бин Али» (44 740 зрителей) и «Халифа» (45 416 зрителей) в Эр-Райяне. Матч открытия чемпионата мира между командами Катара и Эквадора пройдет на стадионе «Эль-Байт» 20 ноября. Финал примет Национальный стадион 18 декабря.

5. Рекорды сборных

Единственной командой, которая участвовала во всех чемпионатах мира начиная с 1930 года, является сборная Бразилии. Ей же принадлежит рекорд по количеству завоеванных титулов — южноамериканцы становились победителями мировых первенств пять раз (1958, 1962, 1970, 1994, 2002).

Победителем первого в истории чемпионата мира является сборная Уругвая — в 1930 году она завоевала титул на домашнем турнире. Действующим чемпионом мира является сборная Франции — четыре года назад в финале на стадионе «Лужники» в Москве «трехцветные» обыграли команду Хорватии (4:2). Этот счет является самым популярным в истории финалов чемпионатов мира, он также был зафиксирован в 1930 году (Уругвай — Аргентина — 4:2), 1938-м (Италия — Венгрия — 4:2) и 1966-м (Англия — ФРГ — 4:2).

Главным неудачником среди команд — финалистов чемпионата мира является сборная Нидерландов — команда трижды доходила до решающего матча и потерпела три поражения (1974, 1978, 2010).

На четырех из пяти последних чемпионатов мира действующие победители турнира не сумели выйти из группы — в 2002 году это произошло со сборной Франции, в 2010-м — с командой Италии, в 2014-м — со сборной Испании, а в 2018-м — с командой Германии. Исключением является сборная Бразилии, которая после победы на турнире в Японии и Южной Корее в 2006 году дошла до четвертьфинала.

Рекорд по паузе между выступлениями на чемпионатах мира принадлежит сборной Уэльса, которая завоевала путевку в Катар впервые с 1958 года. Валлийцы не играли на мировом первенстве 64 года, предыдущий рекорд делили команды Египта (1934−1990) и Норвегии (1938−1994) — они не выходили на чемпионат мира на протяжении 56 лет.

6. Индивидуальные рекорды

Лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира является нападающий сборной Германии Мирослав Клозе (16 мячей). В тройку лучших также входят бразилец Роналдо (15) и немец Герд Мюллер (14). Лучшим среди действующих игроков является еще один представитель Германии — Томас Мюллер (10). Рекорд по количеству голов на одном чемпионате мира принадлежит французу Жюсту Фонтену — в шести матчах на его счету 13 мячей. В общем списке бомбардиров он располагается на четвертой строчке.

Самым результативным игроком в отдельно взятом матче чемпионата мира является нападающий сборной России Олег Саленко. В 1994 году в игре против команды Камеруна (6:1) он забил пять мячей. Благодаря еще одному голу на том турнире он стал единственным в истории чемпионатов мира лучшим бомбардиром, чья сборная не смогла выйти из группы.

Самым молодым игроком в истории чемпионатов мира является полузащитник сборной Северной Ирландии Норман Уайтсайд — во время матча с командой Югославии на турнире 1982 года ему было 17 лет и 41 день. Самым возрастным участником мировых первенств является вратарь сборной Египта Эссам Эль-Хадари — на ЧМ-2018 в России он сыграл против сборной Саудовской Аравии в возрасте 45 лет и 161 дня. Самый быстрый гол на чемпионатах мира забил турок Хакан Шукюр, который отличился на 11-й секунде в матче за третье место против сборной Южной Кореи (3:2) в 2002 году.

Чаще всего среди игроков чемпионат мира выигрывал бразилец Пеле (1958, 1962, 1970). В 1958 году он стал самым молодым автором гола (17 лет и 239 дней) на чемпионате мира и самым молодым участником финала турнира (17 лет и 249 дней). Оба рекорда держатся уже 64 года.

Всего трем людям удалось выиграть чемпионат мира и в качестве игрока, и в качестве тренера. Первым этого добился партнер Пеле по сборной Бразилии Марио Загалло (в 1958 и 1962 годах — как игрок, в 1970-м — как тренер). После подобного достижения добились немец Франц Беккенбауэр (1974 год — как игрок, 1990-й — как тренер) и француз Дидье Дешам (1998 год — как игрок, 2018-й — как тренер).

Рекорд по количеству участий в чемпионатах мира (5) делят Антонио Карбахаль (1950−1966) и Рафаэль Маркес (2002−2018) из Мексики, Лотар Маттеус (1982−1998) из Германии. По этому показателю в Катаре с ними сравняются семикратный обладатель «Золотого мяча» аргентинец Лионель Месси и пятикратный обладатель «Золотого мяча» португалец Криштиану Роналду. При этом Месси провел на чемпионатах мира 21 матч, Роналду — 18. Они имеют шанс обновить рекорд по количеству сыгранных на чемпионатах мира матчей, который принадлежит Маттеусу (25 игр).