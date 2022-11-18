Пишут, что Катар подкупил 8 игроков Эквадора — этому можно верить?

Чемпионат мира по футболу 2022

20 ноября - 18 декабря

0д0ч0м

до чемпионата мира 2022

Группа A
тв
20.11Не началсяКатарЭквадор
Группа B
21.11Не началсяАнглияИран
Группа A
21.11Не началсяСенегалНидерланды
Группа B
21.11Не началсяСШАУэльс
Группа C
22.11Не началсяАргентинаСаудовская Аравия
Группа D
22.11Не началсяДанияТунис
Группа C
22.11Не началсяМексикаПольша
Группа D
22.11Не началсяФранцияАвстралия
Группа F
23.11Не началсяМароккоХорватия
Группа E
23.11Не началсяГерманияЯпония
Группа E
23.11Не началсяИспанияКоста-Рика
Группа F
23.11Не началсяБельгияКанада
Группа G
24.11Не началсяШвейцарияКамерун
Группа H
24.11Не началсяУругвайЮжная Корея
Группа H
24.11Не началсяПортугалияГана
Группа G
24.11Не началсяБразилияСербия
Группа B
25.11Не началсяУэльсИран
Группа A
25.11Не началсяКатарСенегал
Группа A
25.11Не началсяНидерландыЭквадор
Группа B
25.11Не началсяАнглияСША
Группа D
26.11Не началсяТунисАвстралия
Группа C
26.11Не началсяПольшаСаудовская Аравия
Группа D
26.11Не началсяФранцияДания
Группа C
26.11Не началсяАргентинаМексика
Группа E
27.11Не началсяЯпонияКоста-Рика
Группа F
27.11Не началсяБельгияМарокко
Группа F
27.11Не началсяХорватияКанада
Группа E
27.11Не началсяИспанияГермания
Группа G
28.11Не началсяКамерунСербия
Группа H
28.11Не началсяЮжная КореяГана
Группа G
28.11Не началсяБразилияШвейцария
Группа H
28.11Не началсяПортугалияУругвай
Группа A
29.11Не началсяНидерландыКатар
Группа A
29.11Не началсяЭквадорСенегал
Группа B
29.11Не началсяУэльсАнглия
Группа B
29.11Не началсяИранСША
Группа D
30.11Не началсяТунисФранция
Группа D
30.11Не началсяАвстралияДания
Группа C
30.11Не началсяПольшаАргентина
Группа C
30.11Не началсяСаудовская АравияМексика
Группа F
1.12Не началсяКанадаМарокко
Группа F
1.12Не началсяХорватияБельгия
Группа E
1.12Не началсяЯпонияИспания
Группа E
1.12Не началсяКоста-РикаГермания
Группа H
2.12Не началсяГанаУругвай
Группа H
2.12Не началсяЮжная КореяПортугалия
Группа G
2.12Не началсяСербияШвейцария
Группа G
2.12Не началсяКамерунБразилия
1/8 финала
3.12Не начался1A2B
1/8 финала
3.12Не начался1C2D
1/8 финала
4.12Не начался1D2C
1/8 финала
4.12Не начался1B2A
1/8 финала
5.12Не начался1E2F
1/8 финала
5.12Не начался1G2H
1/8 финала
6.12Не начался1F2E
1/8 финала
6.12Не начался1H2G
1/4 финала
9.12Не началсяП 53П 54
1/4 финала
9.12Не началсяП 49П 50
1/4 финала
10.12Не началсяП 55П 56
1/4 финала
10.12Не началсяП 51П 52
1/2 финала
13.12Не началсяП 57П 58
1/2 финала
14.12Не началсяП 59П 60
Матч за 3-е место
17.12Не началсяПр 61Пр 62
Финал
18.12Не началсяП 61П 62
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Катар
00
2
Эквадор
00
3
Сенегал
00
4
Нидерланды
00
Группа B
1
Англия
00
2
Иран
00
3
США
00
4
Уэльс
00
Группа C
1
Аргентина
00
2
Саудовская Аравия
00
3
Мексика
00
4
Польша
00
Группа D
1
Франция
00
2
Дания
00
3
Тунис
00
4
Австралия
00
Группа E
1
Испания
00
2
Германия
00
3
Япония
00
4
Коста-Рика
00
Группа F
1
Бельгия
00
2
Канада
00
3
Марокко
00
4
Хорватия
00
Группа G
1
Бразилия
00
2
Сербия
00
3
Швейцария
00
4
Камерун
00
Группа H
1
Португалия
00
2
Гана
00
3
Уругвай
00
4
Южная Корея
00
12:49 (мск), источник: Sports.Ru

Пишут, что Катар подкупил 8 игроков Эквадора — этому можно верить?

Пробуем разобраться.

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Источник: Sports.Ru

ЧМ-2022 еще не стартовал, а время возможных скандалов уже наступило. Пишут, что Катар подкупил игроков сборной Эквадора.

Об этом сообщил журналист и политический аналитик Амджад Таха.

«Катар подкупил восемь эквадорских игроков на 7,4 млн долларов, чтобы они проиграли матч [открытия] (0:1, гол во 2-м тайме). Пять инсайдеров из Катара и Эквадора подтвердили это. Мы надеемся, что это ложь. Рассчитываем, что распространение этой информации повлияет на результат. Мир должен противостоять коррупции в ФИФА», — написал Таха в твиттере.

Обвинение серьезное, поэтому стоит разобраться, что это за журналист и можно ли ему верить.

Таха постоянно разносит Катар: возможно, все из-за его ирано-бахрейнских корней

Амджад учился в Мидлсекском университете (северный Лондон), получил там степень бакалавра журналистики, СМИ и культурологии. Сейчас знает несколько языков и консультирует ряд высокопоставленных чиновников стран Персидского залива (ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн, Кувейт, Ирак и Иран).

До этого Амджад успел поработать радиоведущим и репортером на британской радиостанции UNITY FM (расположена в Бирмингеме). Там он рассказывал британскому обществу об арабских делах. Таха уделяет особое внимание защите прав человека: даже переводил один из докладов ООН, когда обсуждали их несоблюдение в Иране.

Таха имеет ирано-бахрейнские корни, поэтому регулярно наезжает на Катар. В 2018-м он обвинил катарский режим в похищении гражданского самолета и терроре простого населения. Ранее об этом заявили в ОАЭ: истребители Катара перехватили один из их коммерческих самолетов, который совершал обычный рейс в столицу Бахрейна Манаму.

Источник: Кадр онлайн-трансляции

Напряжение между Катаром и Бахрейном идет аж с 1936 года. Тогда у них были территориальные споры по поводу нескольких островов. В 1996-м Бахрейн даже бойкотировал саммит ССАГПЗ, туда входят все страны Персидского залива. Решение объяснили тем, что последний саммит в Катаре был использован для подтверждения его территориальных претензий к другим странам. В июне 2017-го Бахрейн разорвал дипломатические отношения с Катаром, но в начале 2021-го их все же восстановили.

Таха защищает не только Бахрейн. Еще журналист говорил, что Катар серьезно давит на египтян. По его словам, против Египта используют больше 23 тысяч аккаунтов в соцсетях: «Катар стремится наносить удары по египетской безопасности всеми средствами».

И вновь про Бахрейн: «Власти Катара продолжают не соблюдать соглашения [саммита в Аль-Ула], оскорбляя королеву Бахрейна, похищая рыбаков, пытая их и не выплачивая им компенсацию после освобождения [из тюрем]».

На ЧМ вряд ли сыграют договорной матч — особенно после новых мер от ФИФА

Официальные лица пока не отреагировали на инсайд. Но, как сообщает ESPN, ФИФА уже приняла меры для предотвращения договорных матчей на ЧМ-2022.

Источник: AFP 2022

Издание сообщает, что швейцарская компания Sportradar, занимающаяся мониторингом ставок, выявила почти 600 футбольных матчей, который потенциального могли быть сфальсифицированы за первые 9 месяцев 2022 года.

Вместе с Интерполом, Международной ассоциацией честности ставок и ФБР швейцарцы войдут в рабочую группу по отслеживаю рынка ставок — они будут разбирать каждый матч чемпионата мира. Для этого Sportradar использует искусственный интеллект — он позволяет провести мониторинг 30 миллиардов данных из более чем 600 букмекерских контор по всему миру. В компании работает 35 офицеров разведки, обладающих опытом в борьбе с терроризмом и финансовым мошенничеством.

Пока инсайд Тахи выглядит безосновательным.

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1938
Франция
1
Италия
Италия
2
Венгрия
Венгрия
3
Бразилия
Бразилия
1962
Чили
1
Бразилия
Бразилия
2
Чехословакия
Чехословакия
3
Чили
Чили
1994
США
1
Бразилия
Бразилия
2
Италия
Италия
3
Швеция
Швеция
2018
Россия
1
Франция
Франция
2
Хорватия
Хорватия
3
Бельгия
Бельгия
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