Капитан сборной Ирана раскритиковал английские СМИ за вопросы о протестах в его стране

«Честно говоря, я не удивлён, что вы задаёте этот вопрос. Думаю, все ожидают такого, предполагаю, что вы из английских СМИ. Не уверен, что, если бы Англия не была в нашей группе, вы бы задали этот вопрос первым. А во-вторых, мы уже пару недель сталкиваемся с этим во всех английских СМИ — это было во всех заголовках по мере приближения чемпионата мира.



Хорошо, поиграйте в интеллектуальную игру, задайте вопрос о том, что происходит здесь или там, или что-то ещё, но у нас осталось всего четыре дня, чтобы сыграть один из самых больших матчей в нашей жизни, и все мы сосредоточены на этой игре», — приводит слова Джаханбахша Daily Express.