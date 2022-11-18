Организаторы чемпионата мира по футболу запретили продажу пива на стадионах

Компания Budweiser, получившая эксклюзивные права на продажу пива во время чемпионата мира и заплатившая за это примерно 75 миллионов долларов, назвала странным решение властей Катара и ФИФА. «Ну что ж, это странно», — говорится в сообщении компании в Twitter.



Катар стал первой арабской страной с мусульманским большинством, получившей право на проведение мирового первенства. В стране действует запрет на распитие алкогольных напитков в общественных местах. Ранее сообщалось, что на время проведения чемпионата мира власти Катара ослабят запрет на употребление спиртных напитков и разрешат продажу алкоголя не только в барах при гостиницах, но и на стадионах, а также в фан-зонах.