Сборная Камеруна сыграла вничью с Панамой в товарищеском матче перед ЧМ

Команды играли на стадионе «Мохаммед Бин Зайед» в Абу-Даби (ОАЭ). Итоговый результат — 1:1.



Оба гола были забиты во втором тайме. На 48-й минуте отличился нападающий Камеруна Эрик Шупо-Мотинг. На 55-й минуте счёт в матче сравнял защитник Панамы Микаэль Мурильо — 1:1.



Сборная Камеруна на предстоящем чемпионате мира сыграет в группе G с командами Сербии, Швейцарии и Бразилии. В 1-м туре Камерун встретится со сборной Швейцарии в четверг, 24 ноября. Начало матча — в 13:00 мск. Чемпионат мира в Катаре пройдёт с 20 ноября по 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции, которая на предыдущем турнире в России в финальном матче обыграла команду Хорватии — 4:2.