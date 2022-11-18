Катар подставил ФИФА перед спонсорами на десятки миллионов

Чемпионат мира по футболу 2022

20 ноября - 18 декабря

0д0ч0м

до чемпионата мира 2022

Группа A
тв
20.11Не началсяКатарЭквадор
Группа B
21.11Не началсяАнглияИран
Группа A
21.11Не началсяСенегалНидерланды
Группа B
21.11Не началсяСШАУэльс
Группа C
22.11Не началсяАргентинаСаудовская Аравия
Группа D
22.11Не началсяДанияТунис
Группа C
22.11Не началсяМексикаПольша
Группа D
22.11Не началсяФранцияАвстралия
Группа F
23.11Не началсяМароккоХорватия
Группа E
23.11Не началсяГерманияЯпония
Группа E
23.11Не началсяИспанияКоста-Рика
Группа F
23.11Не началсяБельгияКанада
Группа G
24.11Не началсяШвейцарияКамерун
Группа H
24.11Не началсяУругвайЮжная Корея
Группа H
24.11Не началсяПортугалияГана
Группа G
24.11Не началсяБразилияСербия
Группа B
25.11Не началсяУэльсИран
Группа A
25.11Не началсяКатарСенегал
Группа A
25.11Не началсяНидерландыЭквадор
Группа B
25.11Не началсяАнглияСША
Группа D
26.11Не началсяТунисАвстралия
Группа C
26.11Не началсяПольшаСаудовская Аравия
Группа D
26.11Не началсяФранцияДания
Группа C
26.11Не началсяАргентинаМексика
Группа E
27.11Не началсяЯпонияКоста-Рика
Группа F
27.11Не началсяБельгияМарокко
Группа F
27.11Не началсяХорватияКанада
Группа E
27.11Не началсяИспанияГермания
Группа G
28.11Не началсяКамерунСербия
Группа H
28.11Не началсяЮжная КореяГана
Группа G
28.11Не началсяБразилияШвейцария
Группа H
28.11Не началсяПортугалияУругвай
Группа A
29.11Не началсяНидерландыКатар
Группа A
29.11Не началсяЭквадорСенегал
Группа B
29.11Не началсяУэльсАнглия
Группа B
29.11Не началсяИранСША
Группа D
30.11Не началсяТунисФранция
Группа D
30.11Не началсяАвстралияДания
Группа C
30.11Не началсяПольшаАргентина
Группа C
30.11Не началсяСаудовская АравияМексика
Группа F
1.12Не началсяКанадаМарокко
Группа F
1.12Не началсяХорватияБельгия
Группа E
1.12Не началсяЯпонияИспания
Группа E
1.12Не началсяКоста-РикаГермания
Группа H
2.12Не началсяГанаУругвай
Группа H
2.12Не началсяЮжная КореяПортугалия
Группа G
2.12Не началсяСербияШвейцария
Группа G
2.12Не началсяКамерунБразилия
1/8 финала
3.12Не начался1A2B
1/8 финала
3.12Не начался1C2D
1/8 финала
4.12Не начался1D2C
1/8 финала
4.12Не начался1B2A
1/8 финала
5.12Не начался1E2F
1/8 финала
5.12Не начался1G2H
1/8 финала
6.12Не начался1F2E
1/8 финала
6.12Не начался1H2G
1/4 финала
9.12Не началсяП 53П 54
1/4 финала
9.12Не началсяП 49П 50
1/4 финала
10.12Не началсяП 55П 56
1/4 финала
10.12Не началсяП 51П 52
1/2 финала
13.12Не началсяП 57П 58
1/2 финала
14.12Не началсяП 59П 60
Матч за 3-е место
17.12Не началсяПр 61Пр 62
Финал
18.12Не началсяП 61П 62
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Катар
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2
Эквадор
00
3
Сенегал
00
4
Нидерланды
00
Группа B
1
Англия
00
2
Иран
00
3
США
00
4
Уэльс
00
Группа C
1
Аргентина
00
2
Саудовская Аравия
00
3
Мексика
00
4
Польша
00
Группа D
1
Франция
00
2
Дания
00
3
Тунис
00
4
Австралия
00
Группа E
1
Испания
00
2
Германия
00
3
Япония
00
4
Коста-Рика
00
Группа F
1
Бельгия
00
2
Канада
00
3
Марокко
00
4
Хорватия
00
Группа G
1
Бразилия
00
2
Сербия
00
3
Швейцария
00
4
Камерун
00
Группа H
1
Португалия
00
2
Гана
00
3
Уругвай
00
4
Южная Корея
00
16:22 (мск), источник: Московский комсомолец

Катар подставил ФИФА перед спонсорами на десятки миллионов

За два дня до старта чемпионата мира по футболу в Катаре власти этой страны спровоцировали новый скандал.

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Источник: Reuters

Как сообщает агентство Associated Press со ссылкой на источник в правительстве, руководство страны приняло решение запретить продажу алкогольного пива на всех стадионах во время турнира. Это первый случай в истории чемпионатов мира, когда вводится подобная мера. Информацию уже подтвердили в ФИФА.

Решение о запрете продажи алкогольного пива принято всего за два дня до церемонии открытия. Как отмечает агентство, это произошло спустя 12 лет после того, как Катар обязался уважать коммерческих партнеров ФИФА — в том числе, пивоваренные компании, имеющие контракт с международной федерацией.

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Сообщается, что болельщикам по-прежнему будет доступно безалкогольное пиво на всех 64 матчах.

Источник агентства АР говорил на условиях анонимности, потому что организаторы к тому времени еще не объявили о решении. По его данным, шампанское, вино, виски и другой алкоголь по-прежнему будут подаваться в специально оборудованных фан-зонах за пределами стадионов. Ранее предполагалось, что вне этих зон пиво обычно является единственным алкоголем, продаваемым владельцам билетов.

Ронан Эвейн, исполнительный директор фан-группы Football Supporters Europe, назвал решение о запрете продажи пива на стадионах «крайне тревожным»:

«Для многих болельщиков, не зависимо от того, употребляют ли они спиртное или нет, это решение ничего не изменит, — написал Эвейн в своем блоге. — Но если организаторы за 48 часов до старта меняют свою позицию, то мы явно вступили на опасную территорию, где “гарантии” больше не имеют значения».

Катар — это монархия, управляемая эмиром, который имеет абсолютное право голоса во всех правительственных решениях. Здесь исповедуется ваххабизм, и продажа и употребление алкоголя в публичных местах запрещены. Однако в течение многих лет этот запрет не распространялся на продажу алкогольных напитков в барах отелей.

У Международной федерации футбола (ФИФА) действует многолетний контракт с пивоваренной компанией AB InBev, которая платит десятки миллионов долларов на каждом чемпионате мира (сделка на этот чемпионат — 75 млн) за эксклюзивные права на продажу пива и уже отправила большую часть своих запасов из Великобритании в Катар в расчете на продажу своей продукции сотням тысяч болельщиков. Партнерство компании с ФИФА началось на турнире 1986 года, и сейчас ведутся переговоры о продлении контракта на следующий чемпионат мира в Северной Америке.

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В 2010 году перед голосованием по выбору страны организатора чемпионата мира-2022, представители Катара давали обещание соблюдать требования ФИФА по продаже алкоголя на стадионах. После того, как турнир был отдан Катару, оргкомитет подписал с ФИФА контракт, в котором были подтверждены эти обещания. Уже после подписания этого контракта в 2011 году компания AB InBev продлила свою сделку с ФИФА, подписав соглашение на два турнира — в России и в Катаре. На чемпионате мира 2018 года у пивоваров не возникло проблем, а вот с Катаром все оказалось сложнее.

В последние месяцы бельгийская пивоварня столкнулась с неопределенностью в отношении точных деталей того, где и как она сможет продавать пиво в Катаре. В сентябре было объявлено о том, что достигнуто соглашение о продаже пива с алкоголем по периметру стадиона до и после игр. Внутри стадионов будет продаваться безалкогольное пиво в брендированных фирменных стаканах.

Однако в прошлые выходные компания AB InBev заявила, что «удивлена ​​новой политикой, на которой настаивают катарские организаторы» — они потребовали переместить пивные ларьки в менее заметные места. Теперь же, после оглашенного решения, в дни матчей на стадионах будет продаваться только безалкогольная продукция.

Пока без изменений только режим продажи алкогольного пива в официальной фан-зоне ФИФА в центре города Аль-Бидда-Парк, где до 40 000 болельщиков могут собраться, чтобы посмотреть игры на гигантских экранах. При этом, цена установлена в размере 14 долларов за 0,5 литра пива.

Компания уже отреагировала на сообщения о новой инициативе катарских властей: в официальном аккаунте в соцсетях появилась запись, которую можно перевести как «Неловко получилось…».

Катар — не первая страна, которая сталкивается с проблемами из-за того, что национальное законодательство вступает в противоречие с требованиями ФИФА. Но до сих пор федерации удавалось решать вопросы с организаторами. Так в Бразилии в 2014 году и в России в 2018 году принимались поправки в национальные законы, чтобы разрешить продажу пива на стадионах во время турниров. Катар тоже обещал поступить подобным образом, однако теперь власти страны решили не выполнять своих обещаний.

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