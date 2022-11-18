Катар подставил ФИФА перед спонсорами на десятки миллионов

Как сообщает агентство Associated Press со ссылкой на источник в правительстве, руководство страны приняло решение запретить продажу алкогольного пива на всех стадионах во время турнира. Это первый случай в истории чемпионатов мира, когда вводится подобная мера. Информацию уже подтвердили в ФИФА.

Решение о запрете продажи алкогольного пива принято всего за два дня до церемонии открытия. Как отмечает агентство, это произошло спустя 12 лет после того, как Катар обязался уважать коммерческих партнеров ФИФА — в том числе, пивоваренные компании, имеющие контракт с международной федерацией.

Сообщается, что болельщикам по-прежнему будет доступно безалкогольное пиво на всех 64 матчах.

Источник агентства АР говорил на условиях анонимности, потому что организаторы к тому времени еще не объявили о решении. По его данным, шампанское, вино, виски и другой алкоголь по-прежнему будут подаваться в специально оборудованных фан-зонах за пределами стадионов. Ранее предполагалось, что вне этих зон пиво обычно является единственным алкоголем, продаваемым владельцам билетов.

Ронан Эвейн, исполнительный директор фан-группы Football Supporters Europe, назвал решение о запрете продажи пива на стадионах «крайне тревожным»:

«Для многих болельщиков, не зависимо от того, употребляют ли они спиртное или нет, это решение ничего не изменит, — написал Эвейн в своем блоге. — Но если организаторы за 48 часов до старта меняют свою позицию, то мы явно вступили на опасную территорию, где “гарантии” больше не имеют значения».

Катар — это монархия, управляемая эмиром, который имеет абсолютное право голоса во всех правительственных решениях. Здесь исповедуется ваххабизм, и продажа и употребление алкоголя в публичных местах запрещены. Однако в течение многих лет этот запрет не распространялся на продажу алкогольных напитков в барах отелей.

У Международной федерации футбола (ФИФА) действует многолетний контракт с пивоваренной компанией AB InBev, которая платит десятки миллионов долларов на каждом чемпионате мира (сделка на этот чемпионат — 75 млн) за эксклюзивные права на продажу пива и уже отправила большую часть своих запасов из Великобритании в Катар в расчете на продажу своей продукции сотням тысяч болельщиков. Партнерство компании с ФИФА началось на турнире 1986 года, и сейчас ведутся переговоры о продлении контракта на следующий чемпионат мира в Северной Америке.

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В 2010 году перед голосованием по выбору страны организатора чемпионата мира-2022, представители Катара давали обещание соблюдать требования ФИФА по продаже алкоголя на стадионах. После того, как турнир был отдан Катару, оргкомитет подписал с ФИФА контракт, в котором были подтверждены эти обещания. Уже после подписания этого контракта в 2011 году компания AB InBev продлила свою сделку с ФИФА, подписав соглашение на два турнира — в России и в Катаре. На чемпионате мира 2018 года у пивоваров не возникло проблем, а вот с Катаром все оказалось сложнее.

В последние месяцы бельгийская пивоварня столкнулась с неопределенностью в отношении точных деталей того, где и как она сможет продавать пиво в Катаре. В сентябре было объявлено о том, что достигнуто соглашение о продаже пива с алкоголем по периметру стадиона до и после игр. Внутри стадионов будет продаваться безалкогольное пиво в брендированных фирменных стаканах.

Однако в прошлые выходные компания AB InBev заявила, что «удивлена ​​новой политикой, на которой настаивают катарские организаторы» — они потребовали переместить пивные ларьки в менее заметные места. Теперь же, после оглашенного решения, в дни матчей на стадионах будет продаваться только безалкогольная продукция.

Пока без изменений только режим продажи алкогольного пива в официальной фан-зоне ФИФА в центре города Аль-Бидда-Парк, где до 40 000 болельщиков могут собраться, чтобы посмотреть игры на гигантских экранах. При этом, цена установлена в размере 14 долларов за 0,5 литра пива.

Компания уже отреагировала на сообщения о новой инициативе катарских властей: в официальном аккаунте в соцсетях появилась запись, которую можно перевести как «Неловко получилось…».