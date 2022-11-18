Тренер сборной Хорватии Далич: Модрич до сих пор играет так, словно ему 15

«Модрич — просто невероятный. Помимо своего таланта, он демонстрирует огромную страсть. Даже несмотря на все те награды, которые он выиграл с мадридским “Реалом”, Лука до сих пор играет, словно ему 15 лет», — приводит слова специалиста World Soccer.