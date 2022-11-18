Гайя исключен из состава сборной Испании на чемпионате мира — 2022
Защитник «Валенсии» и сборной Испании Хосе Гайя пропустит чемпионат мира в Катаре, сообщается на сайте Королевской испанской футбольной федерации.
Защитник «Валенсии» и сборной Испании Хосе Гайя пропустит чемпионат мира в Катаре, сообщается на сайте Королевской испанской футбольной федерации.
На одной из тренировок национальной команды Гайя получил растяжение связок голеностопа. Главный тренер сборной Луис Энрике принял решение не привлекать его к играм мундиаля.
27-летний Гайя провел за сборную Испании 18 матчей и забил 3 гола.