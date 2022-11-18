«Это была отличная проверка на прочность»: Роналду — о победе над Нигерией

«Вчерашняя игра была отличной проверкой на прочность, и наши парни показали все свои качества. Это была наглядная демонстрация таланта и способностей — еще одна причина для того, чтобы взять с собой [на чемпионат мира] все свои мечты! Где бы вы ни были, Португалия всегда с вами», — написал Роналду в соцсети.