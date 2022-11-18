17 игроков «Барселоны» вызваны на ЧМ-2022. Это рекорд за все чемпионаты мира в истории
Пресс-служба «Барселоны» сообщает, что 17 футболистов каталонской команды вызваны в свои национальные сборные на ЧМ-2022 в Катаре.
Пресс-служба «Барселоны» сообщает, что 17 футболистов каталонской команды вызваны в свои национальные сборные на ЧМ-2022 в Катаре.
Это является рекордом в истории всех чемпионатов мира.
Из игроков «Барселоны» на ЧМ отправятся: Эрик Гарсия, Серхио Бускетс, Алехандро Бальде, Ансу Фати, Жорди Альба, Ферран Торрес, Гави, Педри (все — Испания), Роберт Левандовски (Польша), Андрес Кристенсен (Дания), Марк-Андре тер Штеген (Германия), Жюль Кунде, Усман Дембеле (оба — Франция), Рафинья (Бразилия), Рональд Араухо (Уругвай), Френки де Йонг, Мемфис Депай (оба — Нидерланды).
Сегодня стало известно, что «Барселона» дозаявила Алехандро Бальде, который стал 17-м участником ЧМ-2022 в составе сборной Испании.
Ранее «Бавария» объявила, что 17 игроков команды отправятся на ЧМ-2022, однако из-за травмы на турнире не сыграет нападающий мюнхенской «Баварии» и сборной Сенегала Садио Мане. Таким образом, у мюнхенского клуба поедут на турнир 16 футболистов.
16 игроков также будут представлять «Манчестер Сити», 14 — «Манчестер Юнайтед» и 13 — мадридский «Реал».
Также стоит напомнить, что ранее в заявку в национальные сборные попадали только 23 футболиста, теперь — до 26.
Чемпионат мира в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря 2022 года.