От предательства «Реала» до смерти дочери. Биография Луиса Энрике

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Полное имя: Луис Энрике Мартинес Гарсия

Прозвище: Лучо

Дата рождения: 8 мая 1970 (52 года)

Рост: 180 см

Должность: главный тренер сборной Испании по футболу.

Детские годы и юность

Луис Энрике родился 8 мая 1970 года в прибрежном промышленном городе на севере Испании Хихон. Население города составляет меньше 300 тысяч человек, а местные жители в большинстве своем простые рабочие.

С детства Луис проявлял интерес к футболу, поэтому родители отдали его в академию местного «Спортинга» в 11-летнем возрасте. Успехи Энрике были впечатляющими, и уже через несколько лет он дебютировал в молодежке «Спортинга», а в 19 лет попал в основу.

Спортивная карьера

В 1991-м Энрике подписал первый крупный контракт. И не с кем-нибудь, а сразу с мадридским «Реалом», за который выступал вплоть до 1996 года. За это время он провел 157 игр и забил 15 голов. Но на протяжении всего этого периода Луис так и не стал ключевым футболистом Мадрида. А под конец этапа потерял и место в основе.

Энрике сделал необычный ход и на правах свободного агента перешел в «Барселону». На подобный прямой переход решались немногие футболисты. За каталонцев Луис играл до 2004 года, став не просто основным игроком, а еще и капитаном. Всего за «Барсу» он сыграл 207 матчей и отличился 73 раза. Именно «Барселону» Энрике считает «своим» клубом.

Вместе со сборной Испании Луис Энрике сыграл на трех чемпионатах мира (1994, 1998 и 2002) и Евро-1996. Всего на его счету 62 матча и 12 голов за национальную команду. В 1992 году стал олимпийским чемпионом на домашних Играх.

За всю свою профессиональную карьеру Энрике сыграл более 400 матчей, забив 102 гола.

Тренерскую карьеру Энрике начал в 2008-м. Сначала возглавил «Барселону В», где проработал до 2011 года. А затем попробовал себя и на взрослом уровне — и сразу в «Роме». Однако в сезоне-2011/12 его команда стала лишь седьмой, и тренер подал в отставку. Следом испанец подписал двухлетнее соглашение с «Сельтой», но и тут проработал недолго. Заняв девятую строчку в чемпионате, испанский специалист решил уйти из команды.

Вряд ли Энрике покинул бы «Сельту», если б не наблюдал интерес к себе со стороны «Барселоны». Луис тренировал каталонцев с 2014 по 2017 год и в первом же сезоне оформил золотой требл, выиграв одновременно Лигу чемпионов, а также чемпионат и Кубок Испании. Всего под его руководством сине-гранатовые за 3 года выиграли 9 из 16 возможных титулов. В 2018-м он встал во главе сборной Испании. В 2019-м из-за личной трагедии оставил команду, но спустя время вернулся.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-217172873&id=456239048&hash=6b357c87ae448936&hd=2&partner_ext=173&place_id=222&autoplay=1&partner_ext=173" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Достижения в качестве футболиста

ФК «Реал».

Чемпион Испании (сезон-1994/95).

Обладатель Кубка Испании (сезон-1992/93).

Обладатель Суперкубка Испании (1993).

ФК «Барселона».

2-кратный чемпион Испании (1997/98, 1998/99).

2-кратный обладатель Кубка Испании (1996/97, 1997/98).

Обладатель Суперкубка Испании (1996).

Обладатель Кубка обладателей кубков УЕФА (1996/97).

Обладатель Суперкубка УЕФА (1997).

Сборная Испании.

Олимпийский чемпион (1992).

Достижения в качестве тренера

ФК «Барселона».

2-кратный чемпион Испании (2014/15, 2015/16).

3-кратный обладатель Кубка Испании (2014/15, 2015/16, 2016/17).

Обладатель Суперкубка Испании (2016).

Победитель Лиги чемпионов (2014/15).

Обладатель Суперкубка УЕФА (2015).

Победитель Клубного чемпионата мира (2015).

Личные.

Лучший молодой футболист года в Испании по версии Don Balon (1990/91).

Лучший молодой футболист года в Испании по версии El Pais (1990/91).

Лучший футболист года в Испании по версии El Pais (1997/98).

Член ФИФА 100.

Тренер года ФИФА (2015).

Личная жизнь

В 1997 году Энрике женился на Елене Куллель. Женщина ведет непубличный образ жизни. В браке у них родились трое детей: сын Пако, дочери Сира и Ксана. В 2019 году Ксана умерла от онкологии, у девочки диагностировали остеосаркому (рак костей). За ее жизнь боролись пять месяцев, но спасти ребенка не удалось. Ей было всего 9 лет. Из-за этого горя тренер уходил из сборной Испании.

Как живет сейчас

Позже он вернулся в сборную Испании, с которой пробился на Евро-2020. Сейчас он готовит команду к ЧМ-2022.

Луис Энрике — большой любитель экстрима. После ухода из спорта он немного пожил в Австралии, где практиковал серфинг и отдыхал. Также участвовал в чемпионате Европы по триатлону и нескольких марафонах.