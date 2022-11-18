Бельгия проиграла Египту в товарищеском матче перед ЧМ-2022
В Кувейте 18 ноября состоялся товарищеский матч между сборными Бельгии и Египта.
В Кувейте 18 ноября состоялся товарищеский матч между сборными Бельгии и Египта.
Египтяне одержали победу со счетом 2:1.
На 33-й минуте Мостафа Мохамед открыл счет, а на 46-й забил Трезеге, которому ассистировал Мохамед Салах. Отыграть один мяч бельгийцы сумели на 76-й минуте, когда отличился Лои Опенда.
В стартовом матче на ЧМ-2022 сборная Бельгии сыграет с командой Канады 23 ноября.