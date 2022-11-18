Левандовски: Польша — не самая сильная команда в группе, мы это знаем

"Мы сосредоточены на игре с Мексикой. Первые два матча в группе могут изменить наш подход к матча с Аргентиной. Аргентина очень опасна, они одни из фаворитов турнира. Мы же знаем, что не являемся сильнейшей командой в группе, но мы сделаем все возможно.