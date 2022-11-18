Левандовски: Польша — не самая сильная команда в группе, мы это знаем
Нападающий «Барселоны» и сборной Польши Роберт Левандовски поделился ожиданиями от матчей группового этапа чемпионата мира в Катаре.
Нападающий «Барселоны» и сборной Польши Роберт Левандовски поделился ожиданиями от матчей группового этапа чемпионата мира в Катаре.
Сборная Польши сыграет в одной группе с командами Аргентины, Мексики и Саудовской Аравии.
"Мы сосредоточены на игре с Мексикой. Первые два матча в группе могут изменить наш подход к матча с Аргентиной. Аргентина очень опасна, они одни из фаворитов турнира. Мы же знаем, что не являемся сильнейшей командой в группе, но мы сделаем все возможно.
Понимаем, что эффективность — одна из самых значимых вещей на подобном турнире. Мы должны будем адаптировать свою стратегию, независимо от того, кто нам противостоит", — сказал Левандовски на пресс-конференции.
Сборная Польши проведет первый матч на ЧМ-2022 22 ноября против Мексики.