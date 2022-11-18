Месси пропустил тренировку сборной Аргентины накануне старта ЧМ-2022
Сборная Аргентины проводит тренировку в Катаре накануне старта чемпионата мира по футболу.
Сборная Аргентины проводит тренировку в Катаре накануне старта чемпионата мира по футболу.
Как утверждает The Sun, на сегодняшнем занятии общей группы отсутствовал капитан и лидер аргентинцев Лионель Месси.
Однако есть вероятность, что Месси занимается по индивидуальной программе.
Свой первый матч на ЧМ-2022 сборная Аргентины сыграет против команды Саудовской Аравии 22 ноября.