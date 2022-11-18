Руни назвал сборную Аргентины фаворитом ЧМ-2022
Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни назвал Аргентину главным фаворитом предстоящего чемпионата мира в Катаре.
Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни назвал Аргентину главным фаворитом предстоящего чемпионата мира в Катаре.
"На мой взгляд, Аргентина — фавориты турнира. В отличие от 2018 года, у них есть много солидных игроков вокруг Лионеля Месси. Таких, как Лаутаро Мартинес, Леандро Паредес, Родриго Де Пауль и, конечно, Анхель Ди Мария.
Победа на Кубке Америки в прошлом году придала им уверенности и немного сняла с них напряжение. Климат в Катаре тоже им подойдет", — приводит слова Руни The Times.
На ЧМ-2022 сборная Аргентины сыграет в одной группе с Польшей, Мексикой и Саудовской Аравией.