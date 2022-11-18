Итальянец Орсато обслужит матч открытия чемпионата мира в Катаре
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Итальянский судья Даниэле Орсато обслужит матч открытия чемпионата мира по футболу в Катаре, сообщается в Twitter Международной федерации футбола (ФИФА).
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Итальянский судья Даниэле Орсато обслужит матч открытия чемпионата мира по футболу в Катаре, сообщается в Twitter Международной федерации футбола (ФИФА).
Матч открытия чемпионата мира пройдет 20 ноября. В нем встретятся хозяева турнира сборная Катара и национальная команда Эквадора.
Орсато 46 лет. Он стал судьей ФИФА в 2010 году. Итальянец отработал финал Лиги чемпионов сезона-2019/20, а также судил матчи минувшего чемпионата Европы.
Чемпионат мира пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Также в группе A сыграют сборные Нидерландов и Сенегала.