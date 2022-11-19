Как такое можно терпеть? В британском СМИ рассказали о кошмарной жизни рабочих в Катаре

Власти Катара мечтали сделать крутую рекламу стране благодаря чемпионату мира по футболу, а получают пока мощнейшую антирекламу. Появилась очередная шокирующая новость на тему того, в каких условиях трудятся мигранты в стране. Если верить статье, опубликованной в The Guardian, иностранцы, привлечённые к работе в качестве секьюрити, получают ничтожные деньги.

Как сообщает автор материала, охранники фан-зон чемпионата мира зарабатывают всего 35 британских пенни в час. Эта сумма равняется приблизительно 25 рублям. Отмечается, что такой уровень оплаты труда нарушает законодательство Катара, вот только мигранты не имеют трудового договора ни с организаторами турнира, ни с ФИФА.

«Мы либо работаем, либо идём в наше жильё и отдыхаем, — приводит The Guardian слова одного из секьюрити. — Вы можете показать мне любую точку Катара, и я не буду знать, где это».

Другой добавляет: «Такие низкие зарплаты — это незаконно, но правительство молчит. Что мы можем сделать?».

Вот ещё цитаты из разговоров журналистов с охранниками:

«Мы вынуждены мириться с этим, потому что нам нужны деньги».

«Я счастлив, так как получаю хоть что-то. Приходится страдать, но мне всё равно, потому что у меня ничего нет».

«Если бы нам дали разрешение сменить работу, то 90% сделали бы это».

«Даже когда мы спим, мечтаем поменять работу».

Охранники проживают недалеко от парка Аль-Бидда, в районе, примыкающем к фан-зоне ФИФА. По словам этих людей, опрошенных британскими журналистами, они работают по 12 часов в день и имеют, как правило, всего один выходной в месяц. Наняла их компания Al Nasr Star Security Services. Впрочем, авторы текста подчёркивают, что в парке работают также секьюрити, нанятые другими фирмами, и у них условия могут отличаться.

При этом охранники утверждают, что вынуждены были заплатить незаконные сборы за трудоустройство агентам по найму в своих странах, чтобы иметь рабочие места. Каждому это обошлось в сумму, равную приблизительно £ 1175−1650 (около 84−118 тыс. рублей).

Первые пять месяцев работы в Катаре фактически были для этих людей отработкой долга.

Журналист The Guardian посетил один из таких трудовых лагерей, находящийся на пустыре рядом со свалкой. Он увидел комнаты с четырьмя двухъярусными кроватями в каждой. Шкафчиков там не было, поэтому люди хранили свои вещи прямо на кроватях или в чемоданах. Снаружи находились две большие грязные кухни и вонючие туалетные кабинки. Один из охранников признался: он предпочитает ждать и пользоваться туалетами в парке.

Представитель правительства Катара так ответил на вопрос журналистов о нарушении прав рабочих-мигрантов: «Когда нарушения регистрируются, принимаются корректирующие меры, а компании-нарушители наказываются. Более 420 тыс. работников сменили своего работодателя с тех пор, как в 2020 году был принят новый закон, упростивший смену работы. В прошлом месяце было проведено 3712 проверок труда, и 97% работников охвачены системой защиты заработной платы, которая обеспечивает выплату всей зарплаты в полном объёме и вовремя».

Управляющий директор Al Nasr Star Group подтвердил, что секьюрити работают по 12 часов, при этом у них есть двухчасовой перерыв каждый день и один выходной в неделю. Но один из охранников заявил, что перерывы им давали только летом. Никаких документов компания журналистам не предоставила.