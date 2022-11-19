Мгновения чемпионатов мира, в которых всё величие футбола

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ЧМ-2022 в Катаре начнётся совсем скоро, а предвкушение большого футбольного праздника не покидает редакцию «Чемпионата». Мы, как и многие, с нетерпением ждём старта турнира, и пока он не начался — ностальгируем по самым запоминающимся моментам прошлых чемпионатов мира. Ниже — главные хайлайты ЧМ по версии наших авторов.

ЧМ-1990: пенальти Марадоны в полуфинале Италия — Аргентина

Вячеслав Опахин — главный редактор

Футбол обладает фантастической объединяющей силой. Мы все ощущали это чудесным летом 2018-го: на Никольской улице в Москве и в десятке городов России люди из разных стран обнимались и пытались общаться на смеси русского, английского, жестов и пива. Но у Силы две стороны, и у футбола тоже есть своя тёмная. Да, футбол способен и разделять, и становится причиной вражды, и разрушать — надежды, карьеры, судьбы.

Сразу оговорюсь, я не видел этого момента вживую. Чемпионат мира — 1990 был до моего рождения, но история полуфинала «Аргентина против Италии» чудесно рассказана в документальном фильме о Диего Марадоне. И это один из величайших моментов в истории футбола.

Поразительно, как тот матч вообще сложился именно таким образом. ЧМ-1990 проводила Италия. Марадона — живой бог Неаполя, сделавший «Наполи» чемпионом, ведёт сборную Аргентины к третьему Кубку мира. Полуфинал — в Неаполе. И аргентинцам выпадают хозяева, у которых бешеная поддержка всей страны. Почти всей, ведь противостояние севера и юга — вполне реально. Есть тот самый Неаполь, жителям которого много лет доставались оскорбления. И Марадона знает об этих чувствах, а во многом и разделяет их. «Неаполь — это не Италия», — рубит Диего и призывает южан болеть за него и его Аргентину.

И ему удаётся разделить город. 60 тысяч болельщиков на «Сан-Паоло» не поделились, конечно, поровну, но и гимн Аргентины не был освистан, и «Argentina! Argentina!» звучало чуть громче, чем в других городах.

Естественно, всё дошло до серии пенальти. Естественно, Марадона пошёл бить ключевой 11-метровый, когда Гойкоэчеа взял удар Донадони. К мячу Диего шёл, излучая уверенность. Он понимал, что точное попадание сделает его врагом Италии № 1. При этом видно, что Марадона свой выбор сделал — от вратаря будто бы ничего и не зависело. Если пенальти — лотерея, то Марадона играл только со своей судьбой.

Строго говоря, выиграл ту серию Серхио Гойкоэчеа, взявший удар и Донадони, и Серены. Однако гнев итальянцев обрушился на Марадону. Газеты с адскими (в прямом смысле) заголовками про дьявола, сомнительная победа в рейтинге самых ненавидимых исторических персонажей. Всё это было только началом. Затем последовали обвинения в связях с мафией, проблемы с наркотиками, проститутками и все дальнейшие ужасы, которые пережил Диего.

Один удар, который сокрушил бога.

ЧМ-2018: игроки сборной России бегут к Акинфееву после победы над Испанией

Андрей Панков — корреспондент

Моментов феерической радости во время домашнего чемпионата мира было два: отбитый Акинфеевым пенальти Аспаса и гол Фернандеса в ворота Хорватии. Но этот текст про позитив до самого конца, поэтому остановлюсь на матче с Испанией. На этом фото хочется ловить каждый мускул лица игроков сборной России, каждую эмоцию и каждую улыбку. Если когда-нибудь меня вдруг попросят подобрать иллюстрацию к выражению «момент абсолютного счастья», то я выберу эту фотографию.

ЧМ-2010: Суарес выбивает мяч рукой из пустых ворот в ¼ финала с Ганой

Трудно остановиться на одном хайлайте, поэтому я вспомнил два. Для меня ― это один из главных моментов в истории чемпионатов мира. Он очень хорошо иллюстрирует важную особенность жизни: провал и ощущение беспомощности от нереального счастья иногда могут отделять 30 секунд.

Рука Суареса с Ганой не менее великая, чем рука Марадоны в матче с Англией. В этом моменте слилось просто всё: последняя атака в матче, шум вувузел, три удара Ганы с расстояния трёх метров, вынос мяча рукой ровно на ленточке, слёзы уходящего с поля Суареса, мощнейший удар Гьяна в перекладину и звериная радость того же Луиса после произошедшего. Величие.

ЧМ-2018: гол Фернандеса в ворота Хорватии на 115-й минуте и радость игроков сборной России

Константин Кринский — редактор

Обычно во время чемпионата мира я выбираю себе ещё одну сборную и болею за неё, ведь наши регулярно не выходят из группы. Но на домашнем ЧМ всё было иначе — и выбирать никого больше не пришлось, свободного места в сердце просто не осталось. Поэтому всё-таки вспомню тот сочинский вечер. Я побывал на 12 матчах ЧМ-2018, видел если не всё, то очень многое, но гол Марио хорватам — это «в мемориз» и до самой смерти. Кажется, меня в тот момент прошила молния — никогда в жизни не испытывал ничего подобного.

Помню, как сидел в пресс-ложе в диком напряжении. И тут бац — травмированный в первом матче Дзагоев выходит на поле и исполняет тот самый стандарт. Навес на дальнюю, легкое касание Фернандеса — и мяч в сетке. А я, простите, ору что есть силы, прыгая на столе медиасектора, и не понимаю, что всё ЭТО творится здесь и сейчас. И я, если не в эпицентре происходящего, то совсем рядом — как и десятки тысяч остальных.

Спустя четыре года проигранную серию пенальти и «паненку» Смолова я даже не вспоминаю. А гол Марио и себя, счастливого до ужаса, — постоянно. После того матча я был уверен: пройди мы дальше, англичан бы точно перебегали. А может, и победили бы.

ЧМ-2018: Погба под ливнем с разведёнными руками и кубком мира

Павел Прохоров — корреспондент

Пожалуй, это главное фото ЧМ-2018. Во время турнира очень хотелось, чтобы определённая группа игроков вспоминала Москву и Россию только добрым словом. Этой группой стали футболисты сборной Франции. Независимо от того, какой будет их карьера, главный трофей в жизни они выиграли в «Лужниках». А символ того финала с Хорватией — ликующий Поль Погба, танцующий «дэб» под проливным столичным дождём.

ЧМ-2018: слёзы Неймара после поражения от Бельгии

Дмитрий Зимин — корреспондент

Матч Бельгия — Бразилия в четвертьфинале чемпионата мира — лучший, который я видел своими глазами. Во время турнира объездил всю страну, посмотрел кучу игр, но единый вайб атмосферы, болельщиков, игроков и самого футбола словил именно там. Хотя тогда даже не знал, что значит это слово.

Бразилию принято канонизировать на каждом ЧМ. Тот не был исключением. Тьяго Силва, Марсело, Коутиньо, Жезус — может, не лучшие футболисты в истории страны, но точно мощные. А в лидерах Неймар — икона и надежда.

Бразилия была лучше, больше двигалась и создавала, но к концу второго тайма уступала — 1:2. Казалось, тут должен проявиться герой. Неймар был активен, даже очень. Уже в добавленное время самый дорогой к тому моменту игрок мира получил мяч перед штрафной и изящно пробил. А Куртуа сделал, возможно, главный сейв турнира.

Ещё пару минут — и бразилец в слезах рухнул на газон. А кадры с ним облетели весь мир. Он стал олицетворением горя целой страны. И это на фоне танцующих бельгийцев. ЧМ-2022. Шанс для Неймара всё исправить.

ЧМ-2014: Месси проходит мимо Кубка мира после поражения Аргентины в финале с Германией

Полина Куимова — корреспондент

Эта фотография стала несколько бóльшим, нежели просто моментом с одного из чемпионатов мира. Здесь воедино слилось всё то главное, что есть в жизни каждого спортсмена: тяга к победе, стремление к ней длиною в жизнь и хрупкость мечты. Лео был так близко, чтобы поставить точку в спорах о величайшем игроке нашего века, однако остановился в паре сантиметров от этого. Он должен был не смотреть на этот кубок, а держать его в руках. Но вместо этого мы получили философскую картину: даже великие не всегда получают то, чего заслуживают.

ЧМ-2014 — самая шумная тренировка в истории сборной России

Григорий Телингатер — корреспондент

10 июня 2014 года. До чемпионата мира оставались считаные дни. Сборная России готовилась к турниру в городке Иту, который даже в Бразилии мало кому известен. ФИФА обязала всех участников провести открытую тренировку. Казалось, посмотреть на сборную России никто не придёт, но получилось наоборот. По разным оценкам пришли от 5 до 8 тысяч зрителей, что стало рекордной посещаемостью тренировки сборной России. Столько зрителей сейчас иной раз не приходит на футбольный матч РПЛ.

Самое удивительное, что пришедшие — вовсе не россияне (по ощущениям, их было не больше процента). В основном это были бразильцы из Иту и соседних деревень. Они не знали никого из сборной России, но хотели прикоснуться к частичке чемпионата мира. Люди даже поднимались на холмы рядом со стадионом, чтобы посмотреть за командой Фабио Капелло. Им было интересно всё: как эти россияне разминаются, как вообще выглядят?

Бразильцам хотелось поддержать гостей, но они не знали ни русский язык, ни фамилий футболистов. В какой-то момент эмоции фанатов превратились в скандирование: «Ша-ра-по-ва! Ша-ра-по-ва!». Это было одновременно и мило, и смешно. После тренировки сотни человек побежали брать автографы у Дзагоева, Комбарова, Глушакова и остальных. Я спрашивал у болельщиков: «Вы хоть знаете, у кого взяли автограф?». Народ лишь улыбался.

ЧМ-2014 — бразильский карнавал после национального позора

Олег Лысенко — редактор

Невероятная, безумная, фантастическая — к этой игре любой из эпитетов подошёл бы. Сборная Бразилии, от которой вся страна ждала победы на домашнем ЧМ, не просто проиграла Германии — она была уничтожена, втоптана в газон немецкими бутсами. 1:7 на своём поле — такого унижения она, кажется, не знала никогда. Я думал, стадион «Минейран» ещё до конца матча развалится на кусочки от народного негодования. Слава богу, выстоял.