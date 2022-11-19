Избранный президент Бразилии Лула: «Нам пора снова стать чемпионами мира. Роналду играет не так, как раньше, другие сборные не так хороши»
Избранный президент Бразилии считает, что сборная его страны должна выиграть ЧМ-2022.
Избранный президент Бразилии считает, что сборная его страны должна выиграть ЧМ-2022.
«Спустя 20 лет [после предыдущей победы] я думаю, что Бразилии пора снова стать чемпионом мира. Другие сборные не так хороши. Криштиану Роналду играет не так, как раньше. Так что я очень надеюсь [на победу]», — написал Луис Инасио Лула да Силва, известный по прозвищу Лула.
ЧМ-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Бразилии сыграет в группе с Сербией, Швейцарией и Камеруном.