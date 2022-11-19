Англия — самая дорогая сборная ЧМ-2022 по версии Transfermarkt. Бразилия, Франция в тройке
Интернет-портал Transfermarkt назвал десятку самых дорогих по суммарной стоимости сборных стартующего завтра чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.
Интернет-портал Transfermarkt назвал десятку самых дорогих по суммарной стоимости сборных стартующего завтра чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.
В тройку лидеров вошли национальные команды Англии, Бразилии и Франции. Стоит отметить, что стоимость состава только этих трёх сборных превысила € 1 млрд. Полностью десятка выглядит следующим образом:
Чемпионат мира в Катаре стартует уже завтра, 20 ноября, матчем открытия Катар — Эквадор.