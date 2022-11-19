ФИФА пригласила почетного президента РФС посетить ЧМ в Катаре

«Я буду на чемпионате мира в Катаре. Не знаю насколько это затратно — я еду бесплатно. Я еду по приглашению ФИФА, как почетный член организации. Мне все оплачивают — дорога, проживание и питание. Болеть ни за кого не буду. Надеюсь, буду просто получать удовольствие от игры и от атмосферы, которая будет на чемпионате мира. Буду испытывать ностальгию по чемпионату мира в России», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом Sport24 Тиграном Арутюняном.