Глава ФИФА о запрете пива на стадионах ЧМ: «Вы переживете три часа в день без пива. Если это будет самая большая проблема, я отправляюсь на пляж»

«Если это самая большая проблема, с которой мы столкнемся на чемпионате мира, я немедленно подписываюсь на это и отправляюсь отдыхать на пляже до 18 декабря. Позвольте мне сначала заверить вас, что каждое решение, принятое на этом чемпионате мира, является совместным решением Катара и ФИФА. Каждое решение. Оно обсуждается, дискутируется и принимается совместно. В Катаре будет более 200 мест, где вы сможете купить алкоголь.



Будет более 10 фан-зон, где более 100 000 человек смогут одновременно употреблять алкоголь. Лично я думаю, что если вы не сможете пить пиво в течение трех часов в день, вы это переживете, тем более что на самом деле те же правила действуют во Франции, Испании, Португалии или Шотландии. Пиво на стадионах запрещено.



Здесь это приобретает большую огласку, потому что это мусульманская страна. Я не знаю, почему. Мы пытались. Это то, что я могу вам сказать. Конечно, мы запоздали с изменением правил, потому что мы до конца пытались понять, возможно ли [продавать пиво на стадионах]. Но одно дело — иметь планы и замыслы, и совсем другое — воплощать их в жизнь», — сказал Джанни Инфантино.