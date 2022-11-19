Двойные стандарты. Глава ФИФА Инфантино обвинил западных журналистов в лицемерии

ДОХА, 19 ноября. /ТАСС/. Глава Международной федерации футбола (ФИФА) за день до старта чемпионата мира по футболу в Катаре обвинил на пресс-конференции западных журналистов в лицемерии и двойных стандартах в вопросах освещения турнира. Предвосхищая вопросы западных журналистов о нарушении прав человека, женщин и сексуальных меньшинств в Катаре, Джанни Инфантино выступил с часовой речью на тему неверного восприятия западным обществом стран с другой культурой.

«Сегодня у меня особенное чувство, — заявил Инфантино в начале своего выступления. — Сегодня я чувствую себя катарцем, сегодня я чувствую себя арабом, сегодня я чувствую себя африканцем, сегодня я чувствую себя геем, сегодня я чувствую себя инвалидом, сегодня я чувствую себя рабочим-мигрантом».

После этого глава ФИФА пересказал личную историю, напомнив, что он тоже сын рабочих-мигрантов, которые в свое время переехали из Италии в Швейцарию. По словам Инфантино, он прекрасно понимает их трудности, их страдания, также глава ФИФА рассказал, что в школе его травили за плохое знание немецкого и даже за рыжий цвет волос. «И веснушки», — откровенно сказал Инфантино, который известен миру совсем в ином образе — без волос.

Главная претензия Инфантино — западные журналисты говорят только о негативе, не замечая положительных изменений в Катаре, не обращая внимания на схожие проблемы, которые есть в западных странах. «Сотни тысяч рабочих приезжают сюда зарабатывать, они зарабатывают в десять раз больше, чем в своих собственных странах, помогают своим семьям выживать. И они делают это законным способом», — сказал он.

«Вы думаете, ФИФА может приехать в Англию, США или Италию, потребовать, чтобы они разработали систему поддержки рабочих-мигрантов? Многие там работают нелегально, в Катаре — легально. Есть специальный фонд поддержки, который уже выплатил более $350 млн компенсации. В основном пострадавшим рабочим», — подчеркнул Инфантино.

В своем выступлении Инфантино коснулся и состояния европейского общества, к которому он себя тоже причисляет. «Я думаю, что за то, что мы, европейцы, делали в течение 3 тыс. лет по всему миру, мы должны извиняться в течение следующих 3 тыс. лет, прежде чем начинать давать людям уроки морали», — сказал глава ФИФА.

«Оставьте игроков в покое»

Право провести турнир небольшая, но очень богатая ближневосточная страна получила 12 лет назад, и все эти годы на Западе не смолкали призывы правозащитников перенести чемпионат мира в другое место. С приближением мундиаля эти призывы только усиливались.

Инфантино возглавил ФИФА в 2016 году, он сменил Йозефа Блаттера, который покинул пост главы организации на фоне крупного коррупционного скандала. Придя к власти, Инфантино не стал отнимать у Катара чемпионат мира, несмотря на то, что в адрес заявочной кампании страны было немало обвинений.

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«Если вам нужно кого-то критиковать, не давите на игроков, тренеров, — обратился Инфантино к журналистам. — Вы можете распять меня, я здесь для этого. Оставьте игроков, тренеров в покое, дайте им сконцентрироваться на игре, не критикуйте Катар, футболистов и еще кого-нибудь. Дайте людям насладиться этим чемпионатом мира. Он и так проводится только раз в четыре года. Сколько сложностей есть в мире, вы хотите еще больше разделять людей, а не объединять их? Пожалуйста, давайте праздновать и верить в то, что мы подарим миру улыбки».

Все попытки указать катарцам на их нарушения в области прав человека он охарактеризовал так: «Эта морализаторская односторонность — просто лицемерие».

Часовое выступление не отбило у западных журналистов желания говорить о политике. В числе прозвучавших вопросов — участие в турнире сборной Ирана, страны, где уже на протяжении двух месяцев продолжаются уличные протесты в связи со смертью 22-летней Махсы Амини. У Инфантино поинтересовались, нормально ли, что сборная Англии будет играть против команды страны, где нарушаются права женщин и сексуальных меньшинств.

«Не государственные режимы играют между собой, а футбольные команды. Вы хотите еще одну мировую войну? Если у нас будет возможность проводить турнира в Иране, то мы должны поехать туда, чтобы, возможно, что-то изменить. В Иране живет 80 млн людей, вы считаете, что все они живут плохо, что там живут монстры? Я так не думаю. Или если в Великобритании живет 60 млн, вы думаете, что они все хорошие без исключения? Вы разъединяете, мы будем бороться за то, чтобы объединять людей», — ответил Инфантино.

«Абсолютная глупость»

Бывший глава Российского футбольного союза Виталий Мутко разделяет взгляд Инфантино на проблему. «К сожалению, идет много нападок на этот проект. Хотя в целом я сейчас как-то отдалился от футбола в последнее время, только вчера немного погрузился в тему и посмотрел, как коллеги подготовились. Смотрю, что их со всех сторон атакуют, бойкоты объявляют. Глупость, конечно, абсолютная», — сказал он.

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков отметил, что в подобном поведении западных журналистов нет ничего нового. «Я согласен с Инфантино, это все глупость полнейшая. Так было и перед чемпионатом мира в ЮАР, говорили, что там не успеют ничего построить, все построили и прекрасно провели турнир, и перед чемпионатом мира в Бразилии. Перед турниром в России говорили, что мы ничего не проведем, не обеспечим безопасность, что у нас собаки бездомные по всем улицам бегают, в итоге провели лучший в истории чемпионат. Эта тенденция присутствует всегда», — сказал Колосков.