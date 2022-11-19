Лионель Месси вновь пропустил тренировку Аргентины. Матч с Аравией — утром 22 ноября
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси вновь занимался индивидуально на общей тренировке национальной команды.
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси вновь занимался индивидуально на общей тренировке национальной команды.
Об этом сообщает Marca. 35-летний футболист вышел на поле позднее всех, но не присоединился к партнёрам, а начал работать индивидуально.
Вчера, 18 ноября, Месси также тренировался индивидуально. Вместе с ним отдельно от команды работали Леандро Паредес, Родриго Де Пауль и Анхель Ди Мария. Первый матч для сборной Аргентины на турнире состоится 22 ноября в 11:00 мск с Саудовской Аравией.
Для Лионеля Месси турнир в Катаре станет пятым в карьере. В 2014 году он вышел в финал чемпионата мира, где Аргентина проиграла Германии (0:1, доп. вр). В общей сложности на чемпионатах мира Месси принял участие в 19 матчах, в которых забил шесть голов и отдал пять результативных передач.
Чемпионат мира пройдёт с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Аргентины сыграет в группе С с Саудовской Аравией, Мексикой и Польшей.