Роналду вернулся к тренировкам в общей группе сборной Португалии, пишут СМИ

Встреча сборных Португалии и Нигерии прошла 17 ноября в Лиссабоне и завершилась победой хозяев со счетом 4:0. Роналду не смог принять участия в матче из-за гастрита.

Сборная Португалии в субботу провела первую тренировку в Катаре после приезда на чемпионат мира. Роналду занимался в общей группе, но занятие пропустили сразу шесть игроков национальной команды — Диогу Далот, Антониу Силва, Виллиам Карвалью, Отавио, Жоао Феликс и Андре Силва. Футболисты проводили восстановительные процедуры в спортзале.