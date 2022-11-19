Бензема получил травму на тренировке сборной Франции и рискует не сыграть на ЧМ-2022

Изначально СМИ сообщили о том, что футболист усугубил имевшиеся у него проблемы с коленом и подколенным сухожилием, но RTL пишет о новой травме бедра.

Как сообщает RMC, персонал сборной Франции очень обеспокоен повреждением Бензема, не исключается, что форвард «Реала» не сыграет на ЧМ-2022.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-217172873&id=456239017&hash=d4970d4cdd2f62e3&hd=2&partner_ext=173&place_id=222&autoplay=1&partner_ext=173" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.