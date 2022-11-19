Бензема получил травму на тренировке сборной Франции и рискует не сыграть на ЧМ-2022
Карим Бензема, вернувшийся 19 ноября в общую группу сборной Франции, досрочно покинул тренировку.
Карим Бензема, вернувшийся 19 ноября в общую группу сборной Франции, досрочно покинул тренировку.
Изначально СМИ сообщили о том, что футболист усугубил имевшиеся у него проблемы с коленом и подколенным сухожилием, но RTL пишет о новой травме бедра.
Как сообщает RMC, персонал сборной Франции очень обеспокоен повреждением Бензема, не исключается, что форвард «Реала» не сыграет на ЧМ-2022.
Сборная Франции стартует на чемпионате мира матчем с Австралией 22 ноября. В группе D с Францией и Австралией также выступают Тунис и Дания.