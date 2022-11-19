L'Equipe: участие Карима Бензема в чемпионате мира практически исключено
Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема, находящийся в расположении сборной Франции, вероятно, не сможет принять участие в чемпионате мира.
Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема, находящийся в расположении сборной Франции, вероятно, не сможет принять участие в чемпионате мира.
34-летний футболист сегодня, 19 ноября, получил новую травму на тренировке. Об этом сообщает L'Equipe. По сведениям источника, самый благоприятный прогноз — Бензема пропустит стартовую игру с Австралией, худший — не сможет принять участие в турнире.
Напомним, у Дидье Дешама есть время до понедельника, 21 ноября, чтобы вызвать нового футболиста на замену.
Первый матч на турнире в Катаре действующие чемпионы мира проведут во вторник, 22 ноября (22:00 мск). Соперником станет сборная Австралии. В одной группе с ними также выступают Дания и Тунис.