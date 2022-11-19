L'Equipe: участие Карима Бензема в чемпионате мира практически исключено

34-летний футболист сегодня, 19 ноября, получил новую травму на тренировке. Об этом сообщает L'Equipe. По сведениям источника, самый благоприятный прогноз — Бензема пропустит стартовую игру с Австралией, худший — не сможет принять участие в турнире.

Напомним, у Дидье Дешама есть время до понедельника, 21 ноября, чтобы вызвать нового футболиста на замену.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-217172873&id=456239017&hash=d4970d4cdd2f62e3&hd=2&partner_ext=173&place_id=222&autoplay=1&partner_ext=173" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.