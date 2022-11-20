Неужели все так плохо? Грустные новости для Карима Бензема перед стартом ЧМ-2022

Чемпионат мира ещё не начался, а сборная Франции уже получила очень плохую новость после прибытия в Катар. Команда может потерять одну из самых ярких своих звёзд — обладателя «Золотого мяча» Карима Бензема.

Как сообщает RTL, нападающий «Реала» снова травмирован. Причём 34-летний игрок не усугубил старое повреждение колена и подколенного сухожилия, а получил новую травму. У Бензема проблемы с бедром, он пройдёт медобследование. По информации L'Equipe, высока вероятность, что Карим не сыграет на чемпионате мира. В лучшем случае — пропустит только стартовый матч с Австралией. У тренера Дидье Дешама есть время до понедельника, 21 ноября, чтобы заменить нападающего кем-то другим.

Очевидно, что для самого Бензема пропуск чемпионата мира станет настоящей трагедией. Карим не сыграл на ЧМ-2018, где Франция выиграла золотые медали, так как был отстранён от национальной команды из-за «дела Вальбуэна». И когда казалось, что у нападающего уже не будет шансов завоевать главный трофей со сборной, Дешам всё-таки вернул Бензема в состав «трёхцветных»: слишком велико было давление со стороны болельщиков и слишком впечатлял Карим своим выступлением за Мадрид.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-217172873&id=456239017&hash=d4970d4cdd2f62e3&hd=2&partner_ext=173&place_id=222&autoplay=1&partner_ext=173" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Травмы игроков превратились в огромную проблему для чемпионов мира. Турнир в Катаре пропускают Поль Погба и Н’Голо Канте, на тренировке перед ЧМ-2022 получил повреждение и выпал из заявки Кристофер Нкунку, вынужден был Дешам менять и Преснела Кимпембе. Кроме того, по индивидуальной программе занимается Рафаэль Варан, чьё состояние также вызывает опасения.

Врач сборной Франции Франк Ле Галль признавался в интервью для RMC Sport: «Если в целом говорить о ситуации с повреждениями в контексте сборной Франции, то из 50 игроков, которые потенциально могли быть в нашей заявке на чемпионат мира, у нас за последние месяцы было более 10 травмированных. Это очень много! Зачастую выбывали три-пять игроков. Но в этом году — огромное количество. Я не помню стольких травмированных с тех пор, как присоединился к сборной Франции».

Напомним, Бензема пропустил последние матчи «Реала» в октябре и ноябре. Нападающего обвиняли в том, что он бережёт себя перед чемпионатом мира. Однако главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти публично защищал игрока, называя слухи «вздором».