Матч сборных Катара и Эквадора в воскресенье откроет чемпионат мира по футболу

Чемпионат мира по футболу 2022

20 ноября - 18 декабря

0д0ч0м

до чемпионата мира 2022

Группа A
тв
19:00Не началсяКатарЭквадор
Группа B
тв
21.11Не началсяАнглияИран
Группа A
тв
21.11Не началсяСенегалНидерланды
Группа B
тв
21.11Не началсяСШАУэльс
Группа C
тв
22.11Не началсяАргентинаСаудовская Аравия
Группа D
тв
22.11Не началсяДанияТунис
Группа C
тв
22.11Не началсяМексикаПольша
Группа D
тв
22.11Не началсяФранцияАвстралия
Группа F
тв
23.11Не началсяМароккоХорватия
Группа E
тв
23.11Не началсяГерманияЯпония
Группа E
тв
23.11Не началсяИспанияКоста-Рика
Группа F
тв
23.11Не началсяБельгияКанада
Группа G
тв
24.11Не началсяШвейцарияКамерун
Группа H
тв
24.11Не началсяУругвайЮжная Корея
Группа H
тв
24.11Не началсяПортугалияГана
Группа G
тв
24.11Не началсяБразилияСербия
Группа B
тв
25.11Не началсяУэльсИран
Группа A
тв
25.11Не началсяКатарСенегал
Группа A
тв
25.11Не началсяНидерландыЭквадор
Группа B
тв
25.11Не началсяАнглияСША
Группа D
тв
26.11Не началсяТунисАвстралия
Группа C
тв
26.11Не началсяПольшаСаудовская Аравия
Группа D
тв
26.11Не началсяФранцияДания
Группа C
тв
26.11Не началсяАргентинаМексика
Группа E
тв
27.11Не началсяЯпонияКоста-Рика
Группа F
тв
27.11Не началсяБельгияМарокко
Группа F
тв
27.11Не началсяХорватияКанада
Группа E
тв
27.11Не началсяИспанияГермания
Группа G
28.11Не началсяКамерунСербия
Группа H
28.11Не началсяЮжная КореяГана
Группа G
28.11Не началсяБразилияШвейцария
Группа H
28.11Не началсяПортугалияУругвай
Группа A
29.11Не началсяНидерландыКатар
Группа A
29.11Не началсяЭквадорСенегал
Группа B
29.11Не началсяУэльсАнглия
Группа B
29.11Не началсяИранСША
Группа D
30.11Не началсяТунисФранция
Группа D
30.11Не началсяАвстралияДания
Группа C
30.11Не началсяПольшаАргентина
Группа C
30.11Не началсяСаудовская АравияМексика
Группа F
1.12Не началсяКанадаМарокко
Группа F
1.12Не началсяХорватияБельгия
Группа E
1.12Не началсяЯпонияИспания
Группа E
1.12Не началсяКоста-РикаГермания
Группа H
2.12Не началсяГанаУругвай
Группа H
2.12Не началсяЮжная КореяПортугалия
Группа G
2.12Не началсяСербияШвейцария
Группа G
2.12Не началсяКамерунБразилия
1/8 финала
3.12Не начался1A2B
1/8 финала
3.12Не начался1C2D
1/8 финала
4.12Не начался1D2C
1/8 финала
4.12Не начался1B2A
1/8 финала
5.12Не начался1E2F
1/8 финала
5.12Не начался1G2H
1/8 финала
6.12Не начался1F2E
1/8 финала
6.12Не начался1H2G
1/4 финала
9.12Не началсяП 53П 54
1/4 финала
9.12Не началсяП 49П 50
1/4 финала
10.12Не началсяП 55П 56
1/4 финала
10.12Не началсяП 51П 52
1/2 финала
13.12Не началсяП 57П 58
1/2 финала
14.12Не началсяП 59П 60
Матч за 3-е место
17.12Не началсяПр 61Пр 62
Финал
18.12Не началсяП 61П 62
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Катар
00
2
Эквадор
00
3
Сенегал
00
4
Нидерланды
00
Группа B
1
Англия
00
2
Иран
00
3
США
00
4
Уэльс
00
Группа C
1
Аргентина
00
2
Саудовская Аравия
00
3
Мексика
00
4
Польша
00
Группа D
1
Франция
00
2
Дания
00
3
Тунис
00
4
Австралия
00
Группа E
1
Испания
00
2
Германия
00
3
Япония
00
4
Коста-Рика
00
Группа F
1
Бельгия
00
2
Канада
00
3
Марокко
00
4
Хорватия
00
Группа G
1
Бразилия
00
2
Сербия
00
3
Швейцария
00
4
Камерун
00
Группа H
1
Португалия
00
2
Гана
00
3
Уругвай
00
4
Южная Корея
00
00:27 (мск), источник: ТАСС

Матч сборных Катара и Эквадора в воскресенье откроет чемпионат мира по футболу

Встреча пройдет в городе Эль-Хаур на стадионе «Эль-Байт».

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Источник: Reuters

ДОХА, 20 ноября. /ТАСС/. Чемпионат мира по футболу стартует в воскресенье в Катаре. Первая игра турнира в группе А между сборными Катара и Эквадора пройдет в городе Эль-Хаур на стадионе «Эль-Байт», который вмещает 60 тыс. зрителей, и начнется в 19:00 мск.

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Изначально чемпионат мира должен был стартовать 21 ноября матчем между сборными Нидерландов и Сенегала, которые также выступают в группе А. Однако 11 августа бюро совета Международной федерации футбола (ФИФА) перенесло матч открытия с 21 на 20 ноября. В опубликованном релизе ФИФА сообщалось, что это решение связано с преемственностью традиции отмечать начало мирового первенства церемонией открытия и первым матчем с участием хозяев турнира.

Сборная России не сыграет на чемпионате мира. Россияне в отборочном турнире заняли второе место в группе с командами Хорватии, Словакии, Словении, Кипра и Мальты. В полуфинале плей-офф отбора на турнир российская команда должна была сыграть с поляками, а в случае выхода в финал — с победителем матча между шведами и чехами. Однако 28 февраля ФИФА отстранила сборную России от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. Из-за этого команда Польши напрямую прошла в финал плей-офф, где обыграла шведов со счетом 2:0.

Футбол

Чемпионат мира 2022
Группа A, 20.11.2022, 19:00

Катар-Эквадор-

1 апреля состоялась жеребьевка группового этапа чемпионата мира. В квартете А сыграют сборные Катара, Эквадора, Сенегала и Нидерландов; в группе B — команды Англии, Ирана, США и Уэльса; в группе C — сборные Аргентины, Саудовской Аравии, Мексики и Польши; в группе D — команды Франции, Дании, Туниса и Австралии; в группе Е — сборные Испании, Коста-Рики, Германии и Японии; в группе F — команды Бельгии, Канады, Марокко и Хорватии; в группе G — сборные Бразилии, Сербии, Швейцарии и Камеруна; в группе H — команды Португалии, Ганы, Уругвая и Южной Кореи. Групповой этап турнира состоится с 20 ноября по 2 декабря.

Чемпионат мира пройдет в пяти городах на восьми стадионах. Помимо «Эль-Байта» в Эль-Хауре, игры мирового первенства примут Национальный стадион в Лусаиле, «Стадион 974» и «Эль-Тумама» в Дохе, «Эль-Джануб» в Эль-Вакре, «Эдьюкейшн сити», «Ахмед бин Али» и «Халифа» в Эр-Райяне. Финальный матч состоится 18 декабря на Национальном стадионе.

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О рекордах

Только сборная Бразилии принимала участие во всех 22 чемпионатах мира начиная с 1930 года. Бразильцам также принадлежит рекорд по количеству завоеванных трофеев, южноамериканцы выигрывали мировое первенство пять раз (1958, 1962, 1970, 1994, 2002). По четыре раза становились победителями чемпионатов мира сборные Германии (1954, 1974, 1990, 2014) и Италии (1934, 1938, 1982, 2006). Действующим победителем чемпионата мира является команда Франции, в активе которой два выигранных титула. На чемпионате мира 2018 года в России французы обыграли в финале на стадионе «Лужники» в Москве команду Хорватии (4:2).

Среди игроков больше всех чемпионатов мира выиграл бразилец Пеле (1958, 1962, 1970). Его соотечественник Марио Загало стал первым в истории, кому удалось завоевать титул в качестве игрока (1958, 1962) и тренера (1970). Это достижение повторили только немец Франц Беккенбауэр (1974 год — как игрок, 1990 год — как тренер) и француз Дидье Дешам (1998-й — как игрок, 2018-й — как тренер). Лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира является немец Мирослав Клозе (16 голов). Вторым идет бразилец Роналдо (15), третьим — немец Герд Мюллер (14). Среди действующих игроков больше всех голов у немца Томаса Мюллера (10), для которого чемпионат мира в Катаре станет четвертым в карьере.

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История чемпионатов мира
1930
Уругвай
1
Уругвай
Уругвай
2
Аргентина
Аргентина
3
Югославия
Югославия
3
США
США
1998
Франция
1
Франция
Франция
2
Бразилия
Бразилия
3
Хорватия
Хорватия
2010
ЮАР
1
Испания
Испания
2
Нидерланды
Нидерланды
3
Германия
Германия
2018
Россия
1
Франция
Франция
2
Хорватия
Хорватия
3
Бельгия
Бельгия
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Стадионы
Ахмед бин Али (Эр-Райян)
Лусаил (Лусаил)
Стадион 974 (Доха)
Халифа (Доха)
Эдьюкейшн Сити (Эр-Райян)
Эль-Байт (Эль-Хаур)
Эль-Джануб (Эль-Вакра)
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