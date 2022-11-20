Матч сборных Катара и Эквадора в воскресенье откроет чемпионат мира по футболу

ДОХА, 20 ноября. /ТАСС/. Чемпионат мира по футболу стартует в воскресенье в Катаре. Первая игра турнира в группе А между сборными Катара и Эквадора пройдет в городе Эль-Хаур на стадионе «Эль-Байт», который вмещает 60 тыс. зрителей, и начнется в 19:00 мск.

Изначально чемпионат мира должен был стартовать 21 ноября матчем между сборными Нидерландов и Сенегала, которые также выступают в группе А. Однако 11 августа бюро совета Международной федерации футбола (ФИФА) перенесло матч открытия с 21 на 20 ноября. В опубликованном релизе ФИФА сообщалось, что это решение связано с преемственностью традиции отмечать начало мирового первенства церемонией открытия и первым матчем с участием хозяев турнира.

Сборная России не сыграет на чемпионате мира. Россияне в отборочном турнире заняли второе место в группе с командами Хорватии, Словакии, Словении, Кипра и Мальты. В полуфинале плей-офф отбора на турнир российская команда должна была сыграть с поляками, а в случае выхода в финал — с победителем матча между шведами и чехами. Однако 28 февраля ФИФА отстранила сборную России от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. Из-за этого команда Польши напрямую прошла в финал плей-офф, где обыграла шведов со счетом 2:0.

Футбол Чемпионат мира 2022 Группа A, 20.11.2022, 19:00 Катар - Эквадор -

1 апреля состоялась жеребьевка группового этапа чемпионата мира. В квартете А сыграют сборные Катара, Эквадора, Сенегала и Нидерландов; в группе B — команды Англии, Ирана, США и Уэльса; в группе C — сборные Аргентины, Саудовской Аравии, Мексики и Польши; в группе D — команды Франции, Дании, Туниса и Австралии; в группе Е — сборные Испании, Коста-Рики, Германии и Японии; в группе F — команды Бельгии, Канады, Марокко и Хорватии; в группе G — сборные Бразилии, Сербии, Швейцарии и Камеруна; в группе H — команды Португалии, Ганы, Уругвая и Южной Кореи. Групповой этап турнира состоится с 20 ноября по 2 декабря.

Чемпионат мира пройдет в пяти городах на восьми стадионах. Помимо «Эль-Байта» в Эль-Хауре, игры мирового первенства примут Национальный стадион в Лусаиле, «Стадион 974» и «Эль-Тумама» в Дохе, «Эль-Джануб» в Эль-Вакре, «Эдьюкейшн сити», «Ахмед бин Али» и «Халифа» в Эр-Райяне. Финальный матч состоится 18 декабря на Национальном стадионе.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-217172873&id=456239052&hash=9f8842ab8d15406b&hd=2&partner_ext=173&place_id=222&autoplay=1&partner_ext=173" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

О рекордах

Только сборная Бразилии принимала участие во всех 22 чемпионатах мира начиная с 1930 года. Бразильцам также принадлежит рекорд по количеству завоеванных трофеев, южноамериканцы выигрывали мировое первенство пять раз (1958, 1962, 1970, 1994, 2002). По четыре раза становились победителями чемпионатов мира сборные Германии (1954, 1974, 1990, 2014) и Италии (1934, 1938, 1982, 2006). Действующим победителем чемпионата мира является команда Франции, в активе которой два выигранных титула. На чемпионате мира 2018 года в России французы обыграли в финале на стадионе «Лужники» в Москве команду Хорватии (4:2).