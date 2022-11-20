Официально: Бензема пропустит весь чемпионат мира из-за травмы

«Из-за травмы четырёхглавой мышцы левого бедра Карим Бензема вынужден отказаться от участия в чемпионате мира. Вся команда разделяет печаль Карима и желает ему скорейшего выздоровления», — гласит публикация.

Бензема восстанавливался после повреждения и тренировался индивидуально. В субботу, 19 ноября, Карим присоединился к партнёрам, но получил новую мышечную травму и не смог закончить тренировку.

Стартовый матч французов на ЧМ-2022 с австралийцами состоится 22 ноября в 22:00 мск. Также участниками группы D являются сборные Дании и Туниса. Франция — действующий чемпион мира. В 2018 году в России команда Дидье Дешама победила в финале хорватов.