Впервые c 1978 года обладатель «Золотого мяча» не сыграет на ЧМ

В 1978 году чемпионат мира проходил в Аргентине. Обладателем «Золотого мяча» в 1977-м стал датчанин Аллан Симонсен, выступавший за мёнхенгладбахскую «Боруссию». Однако его сборная не прошла европейскую квалификацию на мундиаль-1978. В своей отборочной группе с Польшей, Португалией и Кипром датчане тогда заняли лишь третье место (Симонсен забил два гола). В Аргентину отправились поляки.